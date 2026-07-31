Soția lui Adrian Ropotan a aflat din presă că bărbatul a fost implicat în accident. Antrenorul, adus cu elicopterul la București

În urma accidentului grav din Argeș, în care a fost implicat microbuzul cu juniorii de la Dinamo 2, Adrian Ropotan, antrenorul echipei, a fost rănit și transportat de urgență la spital. Se pare că ginerele lui Stelian Ogică a suferit răni serioase, dar viața lui nu este în pericol. Soția antrenorului a aflat din presă ce s-a întâmplat cu acesta.

Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, 31 iulie, în municipiul Câmpulung, pe strada Petre Zamfirescu. Din primele informații, în microbuz se aflau copii care se întorceau din cantonament de la Dinamo 2. Aceștia s-ar fi oprit la un restaurant din Câmpulung pentru o pauză, iar accidentul s-a produs ulterior, în momentul în care și-au continuat deplasarea. Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac.

Soția lui Adrian Ropotan a aflat din presă că bărbatul a fost implicat în accident

În urma celor întâmplate, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de salvare. 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar trei victime au fost transportate de urgență la spital.

Printre cei care au fost transportați la spital se numără și antrenorul echipei, Adrian Ropotan. Din primele informații, ginerele lui Stelian Ogică a suferit politraumatisme severe. Pentru moment nu se cunosc mai multe informații despre starea antrenorului. Raluca, soția acestuia, a aflat despre cele întâmplate din presă.

„Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a declarat socrul lui Adrian Ropotan, potrivit fanatik.ro.

Imediat după ce au aflat de accident din presă, Stelian Ogică și fiica lui au plecat spre Câmpulung (Vezi mai multe detalii AICI). Socrul antrenorului spune că ginerele său a fost resuscitat și ar urma să fie adus cu elicopterul la București.

„Nu știu momentan ce s-a întâmplat. Acum mă îndrept cu Raluca spre Câmpulung. O să vedem exact ce s-a întâmplat. El nu răspunde la telefon, dar am înțeles că l-au resuscitat și că ar fi bine”, a declarat Stelian Ogică pentru CANCAN.RO.

În urma accidentului în care a fost implicat și Adrian Ropotan, două persoane și-au pierdut viața. Este vorba despre maseorul echipei, dar și despre șoferul microbuzului.

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