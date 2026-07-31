Acasă » Știri » Adrian Ropotan, în stare gravă la spital! Ginerele lui Stelian Ogică, implicat în accidentul din Argeș

Adrian Ropotan, în stare gravă la spital! Ginerele lui Stelian Ogică, implicat în accidentul din Argeș

De: Alina Drăgan 31/07/2026 | 12:04
Adrian Ropotan, în stare gravă la spital! Ginerele lui Stelian Ogică, implicat în accidentul din Argeș
Adrian Ropotan, în stare gravă /Foto: ISU Argeș, Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un accident grav a avut loc în această dimineață, 31 iulie, în județul Argeș. Microbuzul în care se aflau juniorii de la Dinamo 2 a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Din primele informații, o persoană a murit, alte 10 au fost rănite, iar antrenorul echipei, Adrian Ropotan, se află în stare gravă și a fost transportat de urgență la spital. Care este starea acestuia?

Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, 31 iulie, în municipiul Câmpulung, pe strada Petre Zamfirescu. Din primele informații, în microbuz se aflau copii care se întorceau din cantonament de la Dinamo 2. Aceștia s-ar fi oprit la un restaurant din Câmpulung pentru o pauză, iar accidentul s-a produs ulterior, în momentul în care și-au continuat deplasarea. Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac.

Adrian Ropotan, în stare gravă

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de salvare. În urma celor întâmplate, 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei victime au fost transportate de urgență la spital.

Printre cei care au fost transportați de urgență la spital se numără și antrenorul echipei, Adrian Ropotan. Din primele informații, ginerele lui Stelian Ogică a suferit politraumatisme severe, fiind găsit în stare critică. Din primele informații, se pare că echipajele de salvare au fost nevoite să îl resusciteze la fața locului, înainte de a-l transporta de urgență la spital. Starea sa rămâne una delicată, iar medicii nu au oferit încă un prognostic.

De asemenea, una dintre victime a fost găsită inconștientă la fața locului, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pentru aceasta nu s-a mai putut face nimic în cele din urmă și a fost declarat decesul. Se pare că ar fi vorba despre maseorul echipei.

Din primele date, șoferul care a provocat accidentul nu era sub contract cu clubul, ci era al firmei de transport de la care fusese închiriat microbuzul. Marius Dulca, șeful CCJ Dinamo, a oferit o primă reacție și a transmis că încearcă să afle mai multe informații despre situație.

„Acum am aflat și eu, sunt pe telefoane, nu știu ce să vă spun acum mai multe detalii. Erau în cantonament la Câmpulung Muscel”, a declarat Marius Dulca, pentru ProSport.

 

CITEȘTE ȘI:

Accident grav! Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2 s-a izbit de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Doliu în lumea sportului! Eduard Sandler a murit după ce a pierdut controlul unui jet-ski

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Soția lui Adrian Ropotan a aflat din presă că bărbatul a fost implicat în accident. Antrenorul, adus cu elicopterul la București
Știri
Soția lui Adrian Ropotan a aflat din presă că bărbatul a fost implicat în accident. Antrenorul, adus cu…
CS Dinamo, prima reacție după tragedia din Argeș. Două persoane au murit, Adrian Ropotan a fost rănit
Știri
CS Dinamo, prima reacție după tragedia din Argeș. Două persoane au murit, Adrian Ropotan a fost rănit
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Mediafax
OANA GHEORGHIU acuză cumulul de funcții din companiile de stat din energie
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Gandul.ro
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
Prosport.ro
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai...
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat...
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Digi24
A murit Franco Baresi. Legenda fotbalului italian s-a stins la 66 de ani
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în dosarul despăgubirilor din energie
Mediafax
Bruxelles-ul intră peste decizia care obligă ROMÂNIA să achite MILIOANE de euro în...
Parteneri
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a...
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție fără inhibiții la 53 de ani, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată: „Te-am așteptat atât și iată că ne-am regăsit”
Click.ro
Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată: „Te-am așteptat atât și iată că ne-am...
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un film cu Nicolas Cage a fost furat
Digi 24
Scandal uriaș la Netflix: Compania, dată în judecată pentru 105 milioane $ după ce un...
Haos total la graniță. Mii de migranți au trecut frontiera, Spania trimite trupele în Ceuta
Digi24
Haos total la graniță. Mii de migranți au trecut frontiera, Spania trimite trupele în Ceuta
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
Promotor.ro
Un proprietar își vinde mașina chinezească pe Autovit după 30.000 KM. Cât cere pe ea
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ea în dormitor: – Eu nu sunt genul acela de fată!
Ucraina atacă „eMAG-ul” rusesc Wildberries: De ce?
go4it.ro
Ucraina atacă „eMAG-ul” rusesc Wildberries: De ce?
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Descopera.ro
Structuri gigantice au fost observate în atmosfera lui Venus
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation în august
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Gandul.ro
Greva generală SANITAS se suspendă. Sindicaliștii spun că protestele și-au atins primul obiectiv
Tags:
ULTIMA ORĂ
Soția lui Adrian Ropotan a aflat din presă că bărbatul a fost implicat în accident. Antrenorul, ...
Soția lui Adrian Ropotan a aflat din presă că bărbatul a fost implicat în accident. Antrenorul, adus cu elicopterul la București
CS Dinamo, prima reacție după tragedia din Argeș. Două persoane au murit, Adrian Ropotan a fost ...
CS Dinamo, prima reacție după tragedia din Argeș. Două persoane au murit, Adrian Ropotan a fost rănit
Monica Pop a suferit un accident vascular cerebral! Cum se simte acum medicul
Monica Pop a suferit un accident vascular cerebral! Cum se simte acum medicul
Accident grav! Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2 s-a izbit de un copac. Planul Roșu de Intervenție ...
Accident grav! Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2 s-a izbit de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat
Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor ...
Peste 700.000 de vizitatori în primele două săptămâni. NIBIRU extinde programul dedicat familiilor și anunță Family Fest.
Prima reacție a lui Stelian Ogică, după accidentul în care ginerele său, Adrian Ropotan, a fost ...
Prima reacție a lui Stelian Ogică, după accidentul în care ginerele său, Adrian Ropotan, a fost grav rănit
Vezi toate știrile