Adrian Ropotan, în stare gravă la spital! Ginerele lui Stelian Ogică, implicat în accidentul din Argeș

Un accident grav a avut loc în această dimineață, 31 iulie, în județul Argeș. Microbuzul în care se aflau juniorii de la Dinamo 2 a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Din primele informații, o persoană a murit, alte 10 au fost rănite, iar antrenorul echipei, Adrian Ropotan, se află în stare gravă și a fost transportat de urgență la spital. Care este starea acestuia?

Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, 31 iulie, în municipiul Câmpulung, pe strada Petre Zamfirescu. Din primele informații, în microbuz se aflau copii care se întorceau din cantonament de la Dinamo 2. Aceștia s-ar fi oprit la un restaurant din Câmpulung pentru o pauză, iar accidentul s-a produs ulterior, în momentul în care și-au continuat deplasarea. Martorii susțin că șoferul ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă, iar microbuzul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit puternic de un copac.

Adrian Ropotan, în stare gravă

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de salvare. În urma celor întâmplate, 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei victime au fost transportate de urgență la spital.

Printre cei care au fost transportați de urgență la spital se numără și antrenorul echipei, Adrian Ropotan. Din primele informații, ginerele lui Stelian Ogică a suferit politraumatisme severe, fiind găsit în stare critică. Din primele informații, se pare că echipajele de salvare au fost nevoite să îl resusciteze la fața locului, înainte de a-l transporta de urgență la spital. Starea sa rămâne una delicată, iar medicii nu au oferit încă un prognostic.

De asemenea, una dintre victime a fost găsită inconștientă la fața locului, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pentru aceasta nu s-a mai putut face nimic în cele din urmă și a fost declarat decesul. Se pare că ar fi vorba despre maseorul echipei.

Din primele date, șoferul care a provocat accidentul nu era sub contract cu clubul, ci era al firmei de transport de la care fusese închiriat microbuzul. Marius Dulca, șeful CCJ Dinamo, a oferit o primă reacție și a transmis că încearcă să afle mai multe informații despre situație.

„Acum am aflat și eu, sunt pe telefoane, nu știu ce să vă spun acum mai multe detalii. Erau în cantonament la Câmpulung Muscel”, a declarat Marius Dulca, pentru ProSport.

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