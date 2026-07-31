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Cum s-a produs accidentul din Argeș? Constantin Covaciu a murit, iar Adrian Ropotan e în stare gravă

De: Anca Chihaie 31/07/2026 | 11:58
Cum s-a produs accidentul din Argeș? Constantin Covaciu a murit, iar Adrian Ropotan e în stare gravă
Foto: IGSU
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Accident cumplit în județul Argeș, unde un microbuz în care se afla echipa Dinamo 2 a fost implicat într-un eveniment rutier deosebit de grav. Vehiculul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un copac aflat pe marginea drumului, iar amploarea incidentului a determinat autoritățile să activeze Planul Roșu de Intervenție. În urma impactului, o persoană și-a pierdut viața, iar mai multe victime au avut nevoie de îngrijiri medicale și transport la spital.

Primele evaluări efectuate la fața locului au indicat faptul că în microbuz se aflau 16 persoane. Mai multe dintre acestea prezentau diverse traumatisme, iar două victime au rămas încarcerate între fiarele contorsionate ale autovehiculului. Salvatorii au lucrat contracronometru pentru extragerea acestora, folosind echipamente speciale de descarcerare.

Cum s-a produs accidentul din Argeș

Primele informații arată că accidentul s-a produs pe strada Petre Zamfirescu din municipiul Câmpulung. În microbuz se aflau membrii echipei de juniori Dinamo 2, iar în momentul producerii accidentului vehiculul a ieșit brusc de pe carosabil și s-a izbit frontal de un copac. Forța impactului a fost extrem de mare, potrivit ziaruldinmuscel.ro

Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că șoferului i s-ar fi făcut rău în timp ce conducea. Din această cauză, ar fi pierdut controlul direcției, iar microbuzul nu a mai putut fi redresat înainte de a părăsi șoseaua. Vehiculul s-a oprit într-un copac aflat pe marginea drumului, iar impactul a împiedicat o tragedie și mai mare. Dacă microbuzul și-ar fi continuat deplasarea, exista riscul să ajungă într-o curte din apropiere, unde consecințele ar fi putut fi și mai grave.

Constantin Covaciu și-a pierdut viața în urma gravului accident rutier produs în județul Argeș, în timp ce Adrian Ropotan, antrenorul echipei Dinamo 2, a fost grav rănit. Acesta a suferit politraumatisme severe, a fost găsit în stare critică și a avut nevoie de manevre de resuscitare la fața locului, înainte de a fi transportat de urgență la spital. În prezent, medicii îl monitorizează atent, iar starea sa rămâne una extrem de gravă.

În urma apelurilor la numărul unic de urgență, la locul accidentului au fost trimise de urgență numeroase echipaje de pompieri, paramedici, ambulanțe și polițiști. Având în vedere numărul mare de persoane implicate și complexitatea intervenției, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, măsură aplicată în situațiile în care sunt implicate mai multe victime și este necesară coordonarea simultană a unui număr mare de resurse medicale și de salvare.

„Accident rutier în municipiul Câmpulung, județul Argeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate.

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD”, a transmis ISU Argeș.

Accident grav! Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2 s-a izbit de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat

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