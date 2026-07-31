A murit Franco Baresi! Legenda lui AC Milan s-a stins la 66 de ani

Fotbalul italian este în doliu după dispariția lui Franco Baresi, unul dintre cei mai mari fundași centrali din istoria acestui sport. Fostul căpitan al lui AC Milan s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după o perioadă dificilă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Vestea a îndurerat lumea fotbalului și milioane de suporteri care l-au admirat de-a lungul unei cariere impresionante.

Cu doar două zile înainte de confirmarea decesului, pe rețelele de socializare apăruseră numeroase informații potrivit cărora fostul internațional italian ar fi murit. La acel moment, AC Milan a intervenit și a infirmat zvonurile, explicând că Baresi era în viață, însă starea sa era una extrem de delicată. Din păcate, situația s-a agravat rapid, iar în cursul dimineții clubul milanez a anunțat oficial că simbolul rossonerilor a încetat din viață.

Franco Baresi a murit!

Franco Baresi rămâne unul dintre cei mai reprezentativi jucători din istoria lui AC Milan. Întreaga sa carieră de fotbalist profesionist a fost legată de formația de pe San Siro, devenind un adevărat exemplu de loialitate într-o perioadă în care transferurile spectaculoase nu erau la fel de frecvente ca în prezent.

Născut la 8 mai 1960, la Travagliato, în provincia Brescia, Baresi a ajuns în academia lui AC Milan încă din copilărie. Debutul la prima echipă a venit în sezonul 1977-1978, iar de atunci a început să scrie una dintre cele mai frumoase povești din fotbalul italian.

Alături de nume uriașe precum Paolo Maldini, Marco van Basten, Ruud Gullit sau Frank Rijkaard, Franco Baresi a contribuit la una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria clubului. Eleganța sa în joc, inteligența tactică și capacitatea de a anticipa fazele l-au transformat într-un reper pentru generațiile următoare de fundași.

„Milanul este în lacrimi pentru dispariția lui Franco Baresi. Exemplul său și profunzimea sa vor fi, pentru totdeauna, la fel ca tricoul său cu numărul 6, parte integrantă și fundamentală a ADN-ului și a drumului întregului Club. Condoleanțele pe care AC Milan le adresează întregii familii sunt aceleași pe care fiecare suporter rossonero și le adresează sie însuși într-o oră atât de grea. Fiecare milanez simte această pierdere ca pe una proprie”, a anunţat AC Milan.

La nivelul echipei naționale a Italiei, Franco Baresi a bifat 81 de selecții și a fost unul dintre oamenii de bază ai „Squadrei Azzurra” timp de peste un deceniu. Cel mai important succes a venit în 1982, când Italia a cucerit titlul mondial în Spania. Deși era foarte tânăr și nu a avut un rol esențial în acel turneu, medalia de campion mondial avea să fie primul mare trofeu din cariera sa internațională.

După retragerea din activitate, în 1997, AC Milan a luat o decizie rar întâlnită în fotbal: retragerea tricoului cu numărul 6. Clubul a considerat că nimeni nu ar putea reprezenta mai bine acea emblemă decât Franco Baresi, iar gestul a devenit unul dintre cele mai emoționante omagii aduse unui fost jucător.

În ultimii ani, starea sa de sănătate s-a deteriorat treptat. Fostul căpitan al lui Milan a dus o luptă dificilă cu o boală gravă, însă a ales să își păstreze discreția și să apară public doar în rare ocazii. Problemele medicale s-au agravat în ultima perioadă, iar organismul său nu a mai reușit să facă față.

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