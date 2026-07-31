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Sfârșit cumplit pentru un copil de doar 5 ani. A fost găsit fără suflare după ore de căutări

De: Anca Chihaie 31/07/2026 | 09:02
Sfârșit cumplit pentru un copil de doar 5 ani. A fost găsit fără suflare după ore de căutări
Sursa foto: Shutterstock
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O tragedie cumplită a zguduit comunitatea din Badsey, o localitate din comitatul Worcestershire, Marea Britanie, după ce un copil în vârstă de doar cinci ani, dat dispărut de familie, a fost găsit decedat la doar câteva ore de la declanșarea operațiunilor de căutare. Speranțele celor apropiați că micuțul va fi descoperit în viață s-au risipit rapid, iar intervenția autorităților s-a încheiat cu un deznodământ devastator.

Totul a început în cursul serii de miercuri, când poliția a fost sesizată cu privire la dispariția copilului. Imediat după primirea apelului, autoritățile au mobilizat mai multe echipaje de intervenție și au demarat o amplă acțiune de căutare în zona în care băiatul fusese văzut ultima dată.

Copilul a fost găsit fără suflare după ore de căutări

La operațiune au participat polițiști, pompieri și echipaje medicale, care au verificat împrejurimile și au încercat să refacă traseul parcurs de copil înainte de dispariție. Căutările s-au concentrat inclusiv în apropierea unor întinderi de apă din localitate, având în vedere riscurile existente în zonă.

Din nefericire, la scurt timp după începerea operațiunilor, copilul a fost găsit într-o apă din apropiere. Salvatorii au intervenit imediat și au încercat să îi acorde primul ajutor, însă toate eforturile au fost în zadar. Personalul medical prezent la fața locului a fost nevoit să constate decesul.

Primele verificări efectuate de anchetatori indică faptul că nu există elemente care să sugereze implicarea unei alte persoane în producerea tragediei. Din informațiile disponibile până în acest moment, totul arată că micuțul și-a pierdut viața în urma unui înec, însă circumstanțele exacte vor fi stabilite după finalizarea investigațiilor.

Dosarul a fost preluat de autoritățile competente, iar medicul legist urmează să stabilească oficial cauza morții și toate împrejurările în care s-a produs incidentul. Ancheta continuă, chiar dacă, în acest stadiu, nu există suspiciuni privind comiterea unei infracțiuni.

„Polițiștii au fost chemați miercuri seară în urma unei sesizări privind dispariția unui copil în Badsey. Din păcate, acesta a fost găsit fără semne vitale într-o întindere de apă și, la scurt timp, a fost declarat decedat. Nu există implicarea unei terțe persoane în acest deces, iar un raport va fi pregătit pentru medicul legist. Este un incident incredibil de tragic. Rugăm publicul să evite speculațiile în mediul online, deoarece acestea provoacă și mai multă suferință familiei. Vă rugăm să le respectați intimitatea în aceste momente dificile”, a transmis poliția.

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