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Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi

De: Irina Vlad 31/07/2026 | 09:44
Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi
Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi
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După marea recalculare a pensiilor, pensia minimă garantată de statul român este de 1.281 de lei/lună. Acești bani sunt adresați seniorilor care se pensionează la vârsta de 65 de ani și care au realizat stagiul minim de cotizare de cel puțin 15 ani. Totuși, există și situații în care persoanele ajunse la vârsta de pensionare nu au lucrat nici măcar o zi. Deși nu pot beneficia de pensie, aceștia au dreptul de a solicita sprijin financiar din partea statului. Iată despre ce este vorba. 

Seniorii care au împlinit 65 de ani și nu au realizat stagiul minim de cotizare de 15 ani nu au dreptul la pensie. Acest prag se aplică și celor care nu au muncit nici măcar o zi. Totuși, acești pensionari pot solicita acordarea venitului minim de incluziune. Acest prijin financiar din partea statului are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și înlocuiește complet ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat.

Calcul complet. Ce pensie primești în 2026 în România, dacă te pensionezi fără să fi lucrat nici măcar o zi/ sursă foto: social media 

Cine poate să primească venitul minim de incluziune

Venitul poate fi solicitat de către persoanele singure, cât și de familiile aflate în situații vulnerabile. Banii se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârstă de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind astfel alocația pentru susținerea familiei. Venitul minim de incluziune este un beneficiu prevăzut de Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

În cazul persoanelor singure de peste 65 de ani, valoarea ajutorului social poate ajunge până la 504 lei. În cazul familiilor, valoarea maximă acordată este de 346 de lei/lună pentru fiecare membru al familiei.

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