După 20 de ani în care a lucrat ca badantă în Italia, o româncă s-a pensionat. Ireal ce pensie lunară primește pentru cele două decenii de muncă

O româncă care a lucrat timp de 20 de ani ca badantă în Italia s-a pensionat. Aceasta a rămas uimită de pensia infimă pe care o primește lunar, așadar și-a spus povestea în mediul online. Pe un grup dedicat badantelor, ea s-a plâns de banii pe care îi oferă statul, iar reacțiile internauților sugerează că nu este un caz izolat.

Multe femei ajung să lucreze peste hotare ca badante. Ele au grijă de cei vârstnici, iar atunci când se pensionează își dau seama că banii sunt mult prea puțini pentru un trai decent.

Așa a fost și în cazul unei românce care a fost timp de 20 de ani badantă în Italia, iar atunci când s-a pensionat a rămas șocată de suma pe care o primește. Ea a postat totul în mediul online, pe o pagină de Facebook dedicată persoanelor care îngrijesc bătrânii. Comentariile nu au întârziat să apară și scot la suprafață un adevăr greu de acceptat: multe sacrificii pentru o pensie mică.

Ce pensie lunară primește badanta româncă

După ani întregi de sacrificii, în care poate nu a fost alături de propria familie, o româncă care a lucrat ca badantă în Italia și-a spus povestea pe Facebook. Aceasta a simțit de multe ori că este privată de libertate, însă nu s-a plâns niciodată, până acum. La pensionare, femeia și-a dat seama că primește lunar o sumă prea mică pentru un trai decent.

După o viață de badantă de 20 de ani, o pensie așa mică… Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?, a scris badanta pe Facebook.

Internauții au fost curioși să afle cât primește lunar, așadar a răspuns fără ezitare că: „20 de euro pe an și ăia impozitați…”. Postarea pe care a făcut-o badanta scoate la suprafață o realitate dură. Multe persoane care îngrijesc persoanele vârstnice se confruntă cu aceeași situație. Totuși, pensia diferă în funcție de numărul de ani lucrați în Italia și de orele trecute în contract.

De exemplu, o altă badantă care a lucrat 10 ani și cu un contract de muncă de 25 de ore pe săptămână primește o pensie de 138 de euro pe lună. Alta, cu aceeași vechime, dar cu 40 de ore pe săptămână, primește 238 de euro pe lună. Suma crește pentru 54 de ore pe săptămână și o vechime de 16 ani și ajunge la 424 de euro pe lună.

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