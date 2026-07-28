ANM, anunț despre vremea din următoarele săptămâni. Ce ne așteaptă în toamna lui 2026

Administrația Națională de Meteorologie vine cu vești importante despre vremea din următoarele săptămâni. Meteorologii vorbesc despre începutul toamnei și faptul că va fi sub influența fenomenului El Niño, care modifică în continuare tiparele meteorologice la nivel global.

Mai este puțin peste o lună până când începe oficial toamna, din punct de vedere calendaristic. În ceea ce privește vremea, Administrația Națională de Meteorologie trage un semnal de alarmă. Acesta spun că debutul toamnei ar putea fi întâmpinat cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru acea perioadă.

Totul ar fi posibil din cauza fenomenului El Niño, care s-a instalat în această vară și s-ar putea intensifica în următoarele săptămâni. Specialiștii spun că efectele s-ar putea vedea chiar și anul următor.

Ce ne așteaptă în toamna lui 2026

La începutul lunii iulie au fost publicate cele mai recente măsurători privind temperatura apei în zona centrală a Pacificului ecuatorial, adică zona utilizată pentru evaluarea intensității fenomenului El Niño. Temperaturile s-au menținut timp de aproximativ o lună la niveluri-record. Specialiștii spun că ar continua să fie așa atât în următoarele săptămâni, cât și anul viitor. Astfel, în luna decembrie am putea avea cu aproape un grad peste nivelul înregistrat în timpul episodului El Niño în 2015.

În plus, datele arată că probabilitatea apariției unor condiții meteorologice severe este mai ridicată decât în mod obișnuit. Conform acestor estimări, în anul 2027 s-ar putea înregistra cea mai mare temperatură și să devină cel mai cald an înregistrat vreodată. Printre zonele care ar putea resimți temperaturi mult mai ridicate se numără centrul și estul Statelor Unite, Caraibe, America Centrală, nordul Americii de Sud, vestul Europei și părți ale Africii. Totodată, se pot înregistra temperaturi mari și în Orientul Mijlociu, India, Indonezia și unele state din Pacific.

Secetă și ploi abundente la nivel global

Pe lângă temperaturile ridicate, seceta și ploile abundente ar putea afecta sute de milioane de oameni. Datele arată că aproximativ 1,4 miliarde de persoane locuiesc în regiuni în care, până în septembrie, cel puțin o posibilitate de 10% ca precipitațiile să fie mult sub valorile normale. De asemenea, în jur de 757 de milioane de oameni se află în locuri în care există aceeași probabilitate ca ploile să fie abundente.

Seceta ar putea pune stăpânire pe America Centrală, anumite regiuni din Caraibe, dar și nordul și vestul Americii de Sud. În aceeași situație se află și Orientul Mijlociu, India, Indonezia și Pacific. Inundațiile pot apărea în regiuni din America de Sud, Peru, Ecuador, Chile, Bolivia sau sudul Braziliei. De asemenea, cantități importante de precipitații sunt așteptate în jurul Mării Mediterane, sudul Europei, nordul Africii și regiuni din sudul Africii și Somalia. Un risc crescut de ploi abundete există în sudul Asiei, între India și Thailanda, dar și în Kiribati, Guam și Insulele Mariane de Nord.

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