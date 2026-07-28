S-au afișat notele la Titularizare 2026. Cum depui contestație dacă ești nemulțumit de rezultat

Rezultatele inițiale la Titularizare 2026 au fost publicate, iar candidații își pot verifica notele obținute la proba scrisă. Cei care consideră că lucrarea lor nu a fost evaluată corect au posibilitatea de a depune contestație, în termenul stabilit de Ministerul Educației. Iată unde poți vedea rezultatele și cum depui contestație dacă ești nemulțumit de rezultat.

Notele la Titularizare 2026 – unde le poți vedea

Rezultatele inițiale la proba scrisă din cadrul examenului de Titularizare 2026 sunt afișate marți, 28 iulie, conform calendarului oficial al Ministerului Educației. Candidații își pot consulta notele atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și online, pe platforma dedicată titularizării.

Rezultatele sunt publicate anonimizat, așa că fiecare candidat este identificat prin codul primit la examen. Notele pot fi verificate fără afișarea numelui.

Găsești AICI notele la Titularizare 2026.

Candidații care sunt nemulțumiți de nota obținută au posibilitatea de a depune contestație în aceeași zi, 28 iulie, după afișarea rezultatelor și până la ora 21:00. Contestațiile mai pot fi depuse și miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00, la sediile inspectoratelor școlare județene, potrivit calendarului oficial.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a precizat că, în cazul contestațiilor depuse în Capitală, candidații trebuie să anexeze și o copie a actului de identitate (CI/BI).

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale ale examenului de Titularizare 2026 vor fi afișate conform calendarului stabilit de Ministerul Educației.

Cum depui contestație dacă ești nemulțumit de rezultat

Dacă nu ești mulțumit de nota obținută la proba scrisă de la Titularizare 2026, poți cere reevaluarea lucrării prin depunerea unei contestații. Cererea poate fi depusă fie direct la inspectoratul școlar județean, fie online, la adresa de e-mail comunicată de inspectoratul din județul în care ai susținut examenul.

Contestațiile se depun după afișarea rezultatelor inițiale, în următorul interval:

pe 28 iulie 2026, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00;

pe 29 iulie 2026, până la ora 12:00.

Pentru ca solicitarea să fie înregistrată, în contestație trebuie să completezi următoarele informații:

județul;

numărul fișei de înscriere la concurs;

numărul și denumirea centrului de concurs;

numele și prenumele;

CNP-ul;

denumirea exactă a disciplinei la care ai susținut proba scrisă;

nota pe care o contești;

adresa de e-mail;

numărul de telefon;

denumirea instituției de învățământ absolvite.

La cerere trebuie atașată și o copie a cărții de identitate sau a buletinului.

Contestația poate fi depusă personal de candidat sau printr-o persoană împuternicită. În acest din urmă caz, este necesară prezentarea procurii notariale în original. Nu pot fi depuse contestații în numele altor candidați.

Cum trimiți contestația online

Dacă alegi varianta online, trebuie să trimiți contestația la adresa de e-mail comunicată de inspectoratul școlar. Înainte de trimitere, verifică procedura publicată de inspectorat și documentele care trebuie atașate.

De exemplu, în județul Iași, contestațiile se trimit la adresa titularizare@isjiasi.ro, împreună cu cererea semnată și scanată și o copie a actului de identitate.

În București, contestațiile pot fi depuse la sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București sau trimise prin e-mail la titularizare2026@ismb.ro. Și în acest caz trebuie anexată o copie a actului de identitate.

După soluționarea tuturor contestațiilor, rezultatele finale ale Titularizării 2026 vor fi afișate pe 4 august, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și pe platforma dedicată concursului.

Pentru obținerea unui post de titular este necesară minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau inspecția specială la clasă. Pentru ocuparea unui post de suplinitor, nota minimă este 5 la ambele probe.

Candidații au susținut proba scrisă pe 21 iulie 2026. Examenul a avut loc la nivel național, pe discipline, iar subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare.

Pentru a se putea titulariza, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă. În cazul celor care doresc să ocupe un post de suplinitor, nota minimă necesară este 5, cu respectarea prevederilor din metodologia concursului.

Calendar Titularizare 2026

16 iulie 2026 – Reactualizarea datelor de înscriere și afișarea datelor de înscriere actualizate ale candidaților.

– Reactualizarea datelor de înscriere și afișarea datelor de înscriere actualizate ale candidaților. 21 iulie 2026 – Desfășurarea probei scrise a concursului de Titularizare, în centrele de examen organizate la nivel național.

– Desfășurarea probei scrise a concursului de Titularizare, în centrele de examen organizate la nivel național. 28 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă.

– Afișarea rezultatelor inițiale la proba scrisă. 28 iulie 2026 (după afișarea rezultatelor) – 29 iulie 2026, ora 12:00 – Depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare, precum și transmiterea acestora către comisiile de soluționare.

– Depunerea și înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare, precum și transmiterea acestora către comisiile de soluționare. 29 iulie – 3 august 2026 – Soluționarea contestațiilor.

– Soluționarea contestațiilor. Până la 4 august 2026 – Afișarea și comunicarea rezultatelor finale.

– Afișarea și comunicarea rezultatelor finale. 5–6 august 2026 – Repartizarea candidaților pe posturile didactice disponibile.

Model cerere contestație Titularizare 2026

Poți obține o notă mai mică în urma contestației

După reevaluarea lucrării, nota poate atât să crească, cât și să scadă. Potrivit metodologiei concursului, nota obținută în urma contestației poate fi diferită de cea inițială, în plus sau în minus.

Dacă diferența dintre nota inițială și cea acordată după contestație este de cel mult 1,5 puncte, nota stabilită în urma reevaluării devine definitivă.

În schimb, dacă diferența este mai mare de 1,5 puncte, indiferent dacă nota este mai mare sau mai mică, lucrarea este trimisă la o nouă reevaluare. Aceasta este corectată de alți doi evaluatori, desemnați prin decizie a inspectorului școlar general.

Nota rezultată în urma celei de-a doua reevaluări este definitivă și reprezintă rezultatul final al contestației.

Dacă un candidat este în continuare nemulțumit, rezultatul mai poate fi contestat doar în instanță, prin procedura de contencios administrativ, în condițiile prevăzute de lege.

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