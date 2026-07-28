Cătălin Meșter a lăsat în urmă aventurile de la Insula Iubirii. Viața lui s-a schimbat radical

Cătălin Meșter a fost unul dintre concurenții care au ținut prima pagină a tabloidelor după participarea la Insula Iubirii. Povestea de dragoste cu Nicoleta Molnar s-a destrămat în Thailanda, iar apropierea de ispita Nicoleta Dragne a stârnit un val uriaș de reacții. La ani distanță, fostul concurent este de nerecunoscut și duce o viață complet diferită.

În urmă cu câțiva ani, numele lui era asociat cu unul dintre cele mai controversate momente din emisiune. Relația începută înainte de reality-show nu a rezistat testului fidelității, iar după filmări a încercat o poveste de iubire cu Nicoleta Dragne. Totuși, nici această relație nu a avut un final fericit.

„Noi am avut o relaţie după emisiune până în momentul în care ne-am dat seama că nu mai suntem pe aceeaşi lungime de undă. Da, am păstrat legătura, suntem prieteni în momentul de faţă, dar nimic mai mult. Se fac multe speculaţii, însă fiecare este pe drumul lui”, a spus Cătălin despre relația cu ispita Nicoleta.

Cătălin Meșter de la Insula Iubirii și-a schimbat viața

După ce a închis definitiv acel capitol, Cătălin Meșter a ales să se retragă din scandaluri și să își construiască o viață departe de camerele de filmat. Destinul i-a pregătit însă o surpriză neașteptată.

Paradoxal, femeia care i-a devenit soție are și ea legătură cu celebrul format TV. Alina Ioana a fost ispită în versiunea britanică a emisiunii „Temptation Island”, iar relația lor s-a transformat rapid într-o poveste serioasă. Cei doi s-au căsătorit, iar astăzi au împreună o fetiță și formează o familie discretă, departe de lumea mondenă.

„Sunt foarte norocoasă în viață și știi de ce? Pentru că sunt soția ta, iubitule! Te iubesc și vreau să fiu cu tine până la adânci bătrâneți!” a spus Alina.

Față de perioada în care fiecare apariție a lui provoca valuri de comentarii, Cătălin Meșter este acum un om complet schimbat. Se dedică familiei, afacerii sale și petrece cât mai mult timp alături de soție și fiica lor.

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