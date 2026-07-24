Marea absentă de la Insula Iubirii Reuniuni. Motivul pentru care ispita Mădălina i-a refuzat pe producatorii show-ului: „Efectiv am retrăit tot”

Insula Iubirii – Reuniuni a fost ocazia perfectă pentru ca Dany Boy să-și facă apariția așa cum puțini bărbați o pot face. A fost „flancat”, pur și simplu, de logodnica lui și de fosta iubită, dar cineva parcă lipsea, pentru a putea forma un patrulater de toată frumusețea. Ispita Mădălina, cea care a avut o relație cu Dany după emisiune, a ales să refuze invitația producătorilor. Motivul absenței l-a dezvăluit în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Iar lui Dany Boy probabil n-o să-i pice prea bine ce a spus roșcata.

Povestea dintre Dany Boy și Mădălina Maricuț a fost una dintre cele mai comentate după sezonul lor de Insula Iubirii. Cei doi au continuat relația și după filmări, însă despărțirea a fost una cu scandal, iar Mădălina a lăsat de înțeles de-a lungul timpului că experiența i-a lăsat un gust amar.

Între timp, Dany și-a refăcut viața cu Raluca, pe care a și cerut-o în căsătorie și a acceptat provocarea de a reveni la Reuniuni, unde a stat față în față atât cu Maria, cât și cu actuala parteneră. Marea absentă a fost însă Mădălina, care a urmărit emisiunea de acasă și nne-a spus că s-a amuzat foarte tare atunci când a privit interacțiunea dintre cei trei.

Ispita Mădălina: „Nu am vrut să împart aerul cu un om care mi-a făcut rău”

Motivul pentru care Mădălina a ales să spună pas invitatției la Insula Iubirii- Reuniuni a fost faptul că a simțit că mai are ce căuta într-un cadru în care ar fi fost nevoită să împartă același spațiu cu bărbatul care, spune ea, i-a făcut foarte mult rău. Tocmai de aceea a preferat liniștea. Între timp, viața ei a intrat pe un alt făgaș. Mădălina trăiește o relație de nouă luni, spune că este fericită și chiar îl vede pe actualul partener drept bărbatul alături de care și-ar putea construi viitorul.

Conceptul în sine, mie mi-a plăcut, conceptul de Reuniuni și îmi place cum arată totul, dar pur și simplu nu am simțit că ar mai fi locul meu acolo și mai ales să împart spațiul și aerul cu un om care mie mi-a făcut foarte mult rău, chit că poate pentru public este amuzant sau nu, și pentru mine unele sunt amuzante în momentul de față, dar am preferat să păstrez liniștea și să-mi văd de viață. Mi-a plăcut mult de Maria, cum a spus totul subtil, i-a spus și Ralucăi niște lucruri, dar ea nu vrea să ne înțeleagă. Dany mi se pare că a rămas la fel. Nimic nou. M-am amuzat, am râs foarte mult. M-au amuzat fețele, mimicile și ce fețe făcea Dany când dădea Maria testimonial. Efectiv am retrăit tot, mi se pare că nu s-a schimbat nimic. Nu m-a apucat nostalgia, ci doar mulțumirile către Univers și Dumnezeu că am scăpat. Experiența Insulei, da, a fost una superbă, n-am ce să spun, dar nu cred că aș mai repeta-o, în primul rând pentru că acum am o relație. Și dacă vreodată o să fiu singură și o să am vibe-ul ăsta, probabil că tot nu aș repeta-o. În perioada asta trec prin foarte multe schimbări, printr-o perioadă de regăsire, nu m-aș mai vedea în rolul de ispită. Poate a fost și ca o ștampilă, care mi s-a pus, cea de ispită. Dar pe lângă asta, oamenii nu m-au cunoscut pe mine. În momentul respectiv au cunoscut personajul, au cunoscut-o pe Mădălina ispita. Și dintotdeauna, chiar și dinainte de emisiune, mi-am dorit ca oamenii să mă cunoască pe mine, Mădălina omul. Pe lângă asta, plus că au fost și alți oameni care au schimbat un pic cursul, nu a depins totul doar de mine. Mă refer la reclama proastă făcută de Dany. Momentan mie îmi e bine, sunt fericită în relație, sutem împreună de 9 luni, nu avem nepărat planuri mari de viitor, dar simt că el este alesul, a declarat ispita Mădălina pentru CANCAN.RO.

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