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Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită de asemănare: ”Leșin”

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 10:34
Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită de asemănare: ”Leșin”
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Dany Boy, băiatul rău care a făcut prăpăd în Thailanda și a picat în ispită cu Mădălina, și-a găsit din nou fericirea, însă un detaliu uluitor a lăsat pe toată lumea cu gura căscată. Noua parteneră a fostului concurent pare copia fidelă a fostei sale iubite, Maria, femeia alături de care a pășit plin de emoții pe tărâmul tentației.

Asemănarea izbitoare dintre cele două a fost remarcată rapid în spațiul public. Totul a explodat după ce Anelixx, o influențeriță care comentează show-ul din Thailanda, a rămâs șocată când a văzut că logodnica lui Dany Boy seamănă izbitor cu Maria, femeia cu care a venit să își testeze relația și pe care a înșelat-o cu ispita Mădălina.

„Aveți așa pe brunet oare în stoc?”, a spus influencerița.

Postarea a ajuns rapid și la Maria. Fosta iubită a lui Dany Boy s-a amuzat copios când a văzut imaginea și a reacționat scurt, dar extrem de sugestiv:

„Leșin rău” a spus Maria, vizibil amuzată.

Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită de asemănare: ”Leșin”
Dany Boy și-a refăcut viața după Insula iubirii cu o tipă care seamănă leit cu fosta. Maria, uimită de asemănare: ”Leșin”

Logodnica lui Dany Boy, față în față cu Maria

Povestea de dragoste dintre Dany și Raluca durează deja de peste un an, cei doi făcând deja pasul cel mare prin logodnă. La începutul relației, tânăra avea un păr blond care amintea perfect de fosta parteneră din Thailanda. Ulterior, aceasta a decis să treacă la o nuanță mai închisă, mizând pe șaten pentru a pune capăt speculațiilor din mediul online.

Tensiunea a explodat pe 23 iulie, când cei doi logodnici au fost nevoiți să dea ochii cu Maria la bonfire-ul special. Telespectatorii au rămas mască când au văzut că cele două femei seamănă ca două picături de apă! Fără să stea pe gânduri, fosta iubită i-a aruncat un sfat extrem de direct viitoarei mirese.

„Vreau să îi spun să facă ce simte de fiecare dată, să nu accepte absolut nimic decât… normalul. Să accepte să meargă la Insula Iubirii, să vadă dacă el chiar s-a schimbat în Daniel, nu în Dany Boy. Crezi că, dacă s-ar mai duce pe insulă, ar mai face ceva?”, a avertizat-o Maria.

Raluca nu s-a lăsat deloc intimidată de aceste cuvinte și a spus are încredere oarbă în partenerul ei.

„Sincer, în momentul acesta, chiar nu cred că ar mai face ceva”, i-a spus Raluca.

Susține că s-a schimba complet

Dany Boy a declarat că aventura din Thailanda a fost o lecție importantă și că s-a schimbat complet. Acesta a mărturisit că stă non-stop alături de Raluca și că nu mai are ochi pentru nicio altă femeie, așa cum se întâmpla în trecut.

„Poate pe la început mai aveam mici ezitări, dar acum stăm non-stop împreună, efectiv respirăm unul prin altul. Nu mai sunt interesat de alte femei” a spus Dany Boy.

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Maria Covașa de la Insula iubirii, transformare spectaculoasă! Cum arată acum fosta iubită a lui Dani Boy

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