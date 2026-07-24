Cati e istorie! Răzvan de la Insula Iubirii și-a cerut iubita în căsătorie: „Dumnezeu te-a trimis în viața mea”

Răzvan Valentin, unul dintre cei mai comentați concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 4, a făcut pasul cel mare! După ce povestea de dragoste cu fosta lui parteneră, Cati, s-a terminat definitiv la ieșirea din emisiune, acesta și-a găsit din nou fericirea și a decis că a venit momentul să își întemeieze o familie.

Răzvan a împărtășit toate detaliile cu fanii săi de pe rețelele sociale și a postat o filmare emoționantă cu momentul în care a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Nicoleta.

Răzvan de la Insula Iubirii a făcut pasul cel mare!

La opt ani de la terminarea filmărilor care i-au adus faima pe micul ecran, Răzvan Valentin s-a transformat complet și a devenit o adevărată senzație pe TikTok. Fostul participant apare constant în videoclipuri alături de noua sa iubită, Nicoleta, cu care trăiește o poveste de dragoste intensă.

Evenimentul cel mare a avut loc pe 21 iulie, când fostul concurent și-a luat inima în dinți și a adresat marea întrebare, primind pe loc răspunsul afirmativ! Urmăritorii din mediul online s-au întrecut în mesaje de felicitare pentru cei doi îndrăgostiți, mai ales că Nicoleta obișnuiește și ea să se afișeze des alături de el, arătând tuturor cât de bine le merge împreună.

„Dumnezeu te-a trimis în viața mea”

Deși cei doi au confirmat că formează un cuplu în anul 2025, legătura dintre ei a devenit extrem de strânsă într-un timp scurt. Anul trecut, cu ocazia aniversării lui Răzvan, Nicoleta i-a transmis un mesaj plin de dragoste în spațiul public, arătând tuturor cât de mult înseamnă prezența lui în viața ei.

„La mulți ani (alături de mine)! Astăzi este despre tine, dragul meu iubit, omul care a adus lumină și siguranță în viața mea, ai adus pe chipul meu cel mai frumos zâmbet și sentimentul pierdut undeva într-un colț de inimă, iubire. Tu îmi luminează ziua cu sunetul vocii tale, mă bucur în fiecare zi că am fost binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis în viața mea! Te iubesc!”, a spus Nicoleta.

Răzvan Valentin a devenit faimos după ce a participat în sezonul 4 al emisiunii „Insula Iubirii”. El a venit în emisiune cu Cati, cu speranța că relația lor este puternică, dar a căzut în ispită la scurt timp. Acesta a rămas în istoria show-ului din Thailanda după ce a susținut că este mai „gros” așa de la mama natură.

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Ce s-a ales de Răzvan Valentin, fostul iubit al lui Cati, de la Insula Iubirii. E „vedetă” în online