Ce s-a ales de Răzvan Valentin, fostul iubit al lui Cati, de la Insula Iubirii. E „vedetă” în online

Răzvan Valentin, tânărul care a participat alături de fosta lui iubită, Cati, la show-ul de televiziune „Insula iubirii” a reapărut în prim-plan de ceva vreme. De această dată, pe TikTok.

În timp ce fosta lui iubită și-a refăcut viața cu un alt bărbat și chiar s-a căsătorit, Răzvan iată că încă se distrează și își trăiește burlăcia, căci, după Cati, el nu s-a mai afișat cu nicio altă femeie, semn că toate au fost trecătoare în viața lui.

Răzvan face live-uri des pe aplicația TikTok și postează diverse filmulețe, ajungând rapid viral, în atenția tuturor românilor din online.

Răzvan, mesaj de „adio” pentru o fostă iubită

În urmă cu ceva timp, Răzvan a postat pe contul său de Facebook un mesaj pentru o fostă iubită, în care le-a spus fanilor din mediul online că alege să se retragă din relația cu tânăra. Mai mult decât atât, fostul concurent de la Insula Iubirii părea foarte afectat de problemele pe care le întâmpinase de-a lungul relației.

„Îmi cer mii de scuze, pentru acest mesaj!! Vreau să îți spun că am ales să mă retrag și știu foarte bine că ai simțit asta!! Dar ai conștientizat de la început că nu mai pot sta lânga tine dacă vei greși… am ales să mai rămân lângă tine pentru că și tu în unele momente grele din viața mea ai rămas … acum că te-am simtit mai bine, (psihic si moral) am ales să mă retrag!! Sper că ai învățat să fii puternică și că nu vei mai repeta greșelile din trecut… La fel cum și eu am avut de învățat multe de la tine știu și sunt sigur că și tu ai învatat de la mine să nu mai lași pe nimeni să te calce în picioare!! maybe in another life!!!”, a scris Răzvan Valentin pe Facebook.

