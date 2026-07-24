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Adevărul despre concertul cu scandal al lui Jador din Torino! Mardare, noi dezvăluiri la Dan Capatos Show: „Nu i-a dat nimeni nicio palmă”

De: Alina Drăgan 24/07/2026 | 11:57
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Scandalul continuă după incidentul tensionat de la Torino, dintre Jador și Mardare. Se pare că lucrurile au fost înțelese greșit, spune Mardare, care a făcut noi dezvăluiri în cadrul emisiunii Dan Capatos Show. Acesta susține că nu a existat niciun incident violent și că totul a fost interpretat greșit și situația a escaladat.

De această dată, Mardare a ținut să lămurească șirul evenimentelor, precizând că nu a existat, în fapt, nicio altercație. Acesta spune că totul s-a interpretat greșit și că nimeni nu a fost lovit și nici ulterior șantajat.

De asemenea, Mardare a mai precizat că dacă Jador i-ar fi spus clar despre ce este vorba, că nu a încasat banii, atunci totul s-ar fi rezolvat repede. Însă, cum artistul era nervos, situația s-a aprins rapid.

„Ei, șantajat! Ce șantaj… că dacă era vorbeam cu cineva și ziceam că dacă nu îmi dă banii public pozele. Ce poze? Că dacă era acum după scandalul ăsta publicam și poze, publicam de toate.

Am auzit și eu de la alți colaboratori, de la alți organizatori, să aibă grijă cu banii (n.r. că Ciolan ar da țepe) Eu i-am zis lui Jador (n.r. că poate să își ia țeapă) și el a zis: Mardare, stai liniștit că ajung eu acolo și îl bat. Vorbele lui Jador.

Deci eu vorbeam cu ei. Cum să mă duc eu să îl bat pe Ionuț. Faza cu telefonul, când îi dau peste mână, îi dau pianistului, că i-am zis de ce filmezi? (…). Nu i-a dat nimeni nicio palmă. Atunci a venit cineva că credea că îl bat pe Ionuț.

Dacă mie îmi zicea că e supărat că nu i-a dat ăla banii, mă duceam și îi ziceam ăluia că trebuie să îi dai banii lui Ionuț, așa cum ați vorbit. Și aici se încheia toată treaba. A avut și el un moment de nervozitate, atâta tot, și lumea a crezut că noi ne batem”, a mărturisit Mardare.

„Toată familia a fost denigrată”

De asemenea, și sora lui Mardare a intervenit în discuție și s-a arătat revoltată de tot ce s-a întâmplat. Aceasta l-a acuzat că Jador că a exagerat totul și că i-a denigrat familia.

„A uitat că a fost la noi în casă. Toată familia a fost denigrată. A trebuit să așteptam până acum să se afle adevărul. Acest nesimțit, Ionuț, care a denigrat o familie întreagă spunând că și-a luat bătaie.

Eu am înregistrările când i-ați spus lui Ciolan că a fost interpretat greșit. Păi unde suntem aici… în primul rând trebuia să își ceară scuze că a interpretat greșit, că nu a fost așa. Frații mei pe toate platformele au fost denigrați din cauza lui”, a spus și sora lui Mardare.

 

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