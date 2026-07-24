Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă de un avion F-16: ”A putut să tragă de sus în jos”

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că drona care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost interceptată și doborâtă de un pilot aflat la manșa unui avion F-16. Incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, iar, potrivit șefului statului, intervenția a fost posibilă deoarece zona în care se afla drona era complet nelocuită.

„A intrat o dronă în spațiul aerian românesc care a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un pilot de pe F-16. Zona era complet nelocuită de asta a putut să tragă de sus în jos”, a spus șeful statului.

În timp ce autoritățile gestionau situația din aer, locuitorii din mai multe județe ale țării au fost avertizați prin sistemul RO-Alert cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Printre primele zone vizate s-a numărat municipiul Slobozia, din județul Ialomița, unde mesajul de alertă a fost transmis în jurul orei 11:00.

Drona a fost doborâtă de un avion F-16

Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să urmeze recomandările autorităților până la încetarea pericolului.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert.

Alerta a stârnit surprindere în rândul locuitorilor din Slobozia, deoarece municipiul este situat la o distanță considerabilă de granița cu Ucraina. Până acum, cele mai multe avertizări de acest tip au fost emise în localitățile aflate în apropierea frontierei, în contextul atacurilor cu drone din regiune.

La scurt timp, sistemul de avertizare a fost extins și în alte zone ale țării. Locuitorii din județele Brăila și Constanța au primit, la rândul lor, notificări similare, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a decis extinderea perimetrului vizat de alerta aeriană.

Verificările continuă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a confirmat măsura și a transmis că populația din estul județului trebuie informată prin sistemul RO-Alert.

„SMFA a extins zona pentru ALERTA AERIANĂ. Zona vizată – estul județului Brăila. S-a transmis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT”, au transmis reprezentanții ISU Brăila.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat existența unor victime sau a unor pagube produse în urma incidentului. Instituțiile abilitate continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care drona a pătruns în spațiul aerian românesc și pentru a identifica eventualele fragmente căzute la sol.

Mesajele RO-Alert transmise către populație au rolul de a preveni orice risc până la finalizarea operațiunilor desfășurate de forțele competente.

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