Acasă » Știri » Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă de un avion F-16: ”A putut să tragă de sus în jos”

Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă de un avion F-16: ”A putut să tragă de sus în jos”

De: Emanuela Cristescu 24/07/2026 | 11:39
Nicușor Dan a anunțat că drona a fost doborâtă de un avion F-16: ”A putut să tragă de sus în jos”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri că drona care a pătruns în spațiul aerian al țării a fost interceptată și doborâtă de un pilot aflat la manșa unui avion F-16. Incidentul s-a produs în jurul orei 11:00, iar, potrivit șefului statului, intervenția a fost posibilă deoarece zona în care se afla drona era complet nelocuită.

„A intrat o dronă în spațiul aerian românesc care a fost doborâtă în jurul orei 11.00 de un pilot de pe F-16. Zona era complet nelocuită de asta a putut să tragă de sus în jos”, a spus șeful statului.

În timp ce autoritățile gestionau situația din aer, locuitorii din mai multe județe ale țării au fost avertizați prin sistemul RO-Alert cu privire la riscul căderii unor obiecte din spațiul aerian. Printre primele zone vizate s-a numărat municipiul Slobozia, din județul Ialomița, unde mesajul de alertă a fost transmis în jurul orei 11:00.

Drona a fost doborâtă de un avion F-16

Oamenii au fost îndemnați să își păstreze calmul și să urmeze recomandările autorităților până la încetarea pericolului.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert.

Mesaj RO ALERT
Mesaj RO ALERT

Alerta a stârnit surprindere în rândul locuitorilor din Slobozia, deoarece municipiul este situat la o distanță considerabilă de granița cu Ucraina. Până acum, cele mai multe avertizări de acest tip au fost emise în localitățile aflate în apropierea frontierei, în contextul atacurilor cu drone din regiune.

La scurt timp, sistemul de avertizare a fost extins și în alte zone ale țării. Locuitorii din județele Brăila și Constanța au primit, la rândul lor, notificări similare, după ce Statul Major al Forțelor Aeriene a decis extinderea perimetrului vizat de alerta aeriană.

Verificările continuă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a confirmat măsura și a transmis că populația din estul județului trebuie informată prin sistemul RO-Alert.

„SMFA a extins zona pentru ALERTA AERIANĂ. Zona vizată – estul județului Brăila. S-a transmis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT”, au transmis reprezentanții ISU Brăila.

Până în acest moment, autoritățile nu au anunțat existența unor victime sau a unor pagube produse în urma incidentului. Instituțiile abilitate continuă verificările pentru a stabili toate împrejurările în care drona a pătruns în spațiul aerian românesc și pentru a identifica eventualele fragmente căzute la sol.

Mesajele RO-Alert transmise către populație au rolul de a preveni orice risc până la finalizarea operațiunilor desfășurate de forțele competente.

VEZI ȘI: O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc! S-a emis Ro-Alert în Ialomița și Constanța
S-a emis Ro-Alert în Tulcea, după un nou atac cu drone. Patru avioane de luptă au survolat zona

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor
Știri
(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor
(P) Câștiguri de top la cazino în România
Știri
(P) Câștiguri de top la cazino în România
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea la Drept
Mediafax
„Răspuns corect, Mitică Dragomir”. Gluma virală cu Simona Halep a ajuns la admiterea...
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea de contracte. 500.000 de euro găsiți la percheziții
Gandul.ro
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită...
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport.ro
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește...
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se circulă zilnic
Adevarul
„Ne jucăm cu moartea!”. Podul parțial prăbușit din Grecia pe care încă se...
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt
Digi24
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut aceasta
Mediafax
ULTIMA ORĂ! Traseul bizar al dronei doborâte de F-16. Pe unde a trecut...
Parteneri
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea fanilor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Heidi Klum, topless pe plajă, la 53 de ani! Apariția incendiară care a tăiat răsuflarea...
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns sute de mii de aprecieri
Prosport.ro
Prezentatoarea TV care a făcut striptease pentru Adi Mutu, goală pe barcă! Imaginile au strâns...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dana Roba îl pune la punct pe Daniel Balaciu, după ce a spus că a luat-o „din milă”: „Eu aduceam banii în casă!”
Click.ro
Dana Roba îl pune la punct pe Daniel Balaciu, după ce a spus că a...
Șofer de microbuz înjunghiat de un pasager, după ce i-a reproșat că a fumat în mijlocul de transport
Digi 24
Șofer de microbuz înjunghiat de un pasager, după ce i-a reproșat că a fumat în...
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului fără pilot
Digi24
Traseul dronei doborâte de un avion F-16. Detalii din timpul operațiunii de urmărire a aparatului...
Un control rutier s-a transformat într-un dosar penal. Oferta de 100 de lei făcută unui polițist
Promotor.ro
Un control rutier s-a transformat într-un dosar penal. Oferta de 100 de lei făcută unui...
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea la prima întâlnire: – Știi, eu sunt cam timid!
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
go4it.ro
Scule Parkside și gadget-uri în oferta LIDL de săptămâna viitoare
Care este cel mai vechi oraș din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai vechi oraș din lume?
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
Go4Games
A fost aleasă vedeta de pe coperta EA SPORTS FC 27
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea de contracte. 500.000 de euro găsiți la percheziții
Gandul.ro
SURSE Șefi din industria de armament reținuți de DNA. Ar fi luat mită pentru perfectarea...
Tags:
ULTIMA ORĂ
(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor
(P) Evoluția sistemelor de închidere electrică a ușilor
(P) Câștiguri de top la cazino în România
(P) Câștiguri de top la cazino în România
Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe
Zodia care este urmărită de ghinion, potrivit Cristinei Demetrescu! Riscă pierderi financiare uriașe
Prefectul județului Buzău, primele informații depre drona doborâtă: „E o zonă unde oamenii au ...
Prefectul județului Buzău, primele informații depre drona doborâtă: „E o zonă unde oamenii au recolte de grâu”
Motivul neașteptat pentru care Shania Twain a lipsit de la nunta lui Taylor Swift: „M-a invitat”
Motivul neașteptat pentru care Shania Twain a lipsit de la nunta lui Taylor Swift: „M-a invitat”
Adevărul despre concertul cu scandal al lui Jador din Torino! Mardare, noi dezvăluiri la Dan Capatos ...
Adevărul despre concertul cu scandal al lui Jador din Torino! Mardare, noi dezvăluiri la Dan Capatos Show: „Nu i-a dat nimeni nicio palmă”
Vezi toate știrile