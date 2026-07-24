O dronă a pătruns în spațiul aerian românesc! S-a emis Ro-Alert în Ialomița și Constanța

O nouă alertă a fost emisă, de această dată pentru locuitorii din județul Ialomița, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert astăzi, 24 iulie, în jurul orei 11.00.

Locuitorii din municipiul Slobozia, județul Ialomița, au primit vineri, 24 iulie, în jurul orei 11.00, un mesaj RO-Alert de nivel extrem privind posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert.

Alerta i-a uimit pe locuitori, căci Slobozia se află mult în interiorul teritoriului național, și nu în apropierea graniței cu Ucraina, unde au fost transmise până acum cele mai multe avertizări provocate de atacurile rusești cu drone.

Avertizarea din Ialomița a fost emisă ca urmare a unei alerte aeriene ce a vizat județul Tulcea. Se pare că sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 33 km Nord de granița fluvială a Ucrainei cu România.

„Mesajul Ro-Alert a fost extins și pentru județul Ialomița din cauza alertei din Tulcea”, au explicat reprezentanții ISU Ialomița.

Alerta a fost extinsă

În același interval, locuitorii din județele Brăila și Constanța au primit mesaje similare. Potrivit informațiilor transmise de ISU Brăila, Statul Major al Forțelor Aeriene a decis extinderea zonei vizate de alerta.

„SMFA a extins zona pentru ALERTA AERIANĂ. Zona vizată – estul județului Brăila. S-a transmis mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT”, au transmis reprezentanții ISU Brăila.

Drona a fost doborâtă

După alertele de vineri, 24 iulie, primită de locuitorii din mai multe județe, președintele Nicușor Dan a transmis că o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României de către un avion F-16 cu pilot român.

„În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.

Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu atribuții cercetează zona pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a transmis Nicușor Dan.

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