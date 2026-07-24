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Regretă Ella Vișan despărțirea de Andrei Lemnaru?! Acum a recunoscut tot: „M-a făcut să conștientizez”

De: Alina Drăgan 24/07/2026 | 10:26
Regretă Ella Vișan despărțirea de Andrei Lemnaru?! Acum a recunoscut tot: „M-a făcut să conștientizez”
Regretă Ella Vișan despărțirea de Andrei Lemnaru?! /Foto: Captură Antena 1
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Printre cei care s-au reîntâlnit în primul episod din Insula Iubirii – Reuniuni se numără și Ella Vișan și Andrei Lemnaru, cei care au format unul dintre cele mai controversate cupluri ale sezonului 9. Cei doi au stat, din nou, față în față la bonfire, iar blondina a făcut mărturisiri neașteptate. Regretă aceasta despărțirea de Andrei?

Ella și Andrei au fost concurenți în cadrul Insula Iubirii, sezonul 9. Deși erau în prag de nuntă și aveau chiar și avansul achitat, cei doi au decis să își testeze relația în cel mai dur test. În cele din urmă, ambii au picat în ispită, iar relația lor s-a năruit. Acum s-au revăzut, iar Ella a admis că a făcut câteva greșeli în fosta relație. Mărturisirile acesteia l-au surprins pe Andrei Lemnaru.

Regretă Ella Vișan despărțirea de Andrei Lemnaru?!

Ella Vișan a uimit pe toată lumea atunci când a recunoscut că a greșit destul de mult în relația pe care a avut-o cu Andrei. Aceasta și-a asumat o parte din vină și chiar a părut că regretă tot ce s-a întâmplat. Mai exact, Ella a spus că a conștientizat că a greșit în fosta relație și că nu i-a acordat suficientă atenție fostului partener. Acesta fiind și motivul pentru care totul s-a năruit.

„Timpul acesta m-a făcut să conștientizez greșelile mele atât din relație, cât și de pe Insulă (…) Poate nu am acordat destul de multă atenție nouă, ca și relație, și poate nu aveam în vedere nevoile lui. Ulterior, când mi-am dorit să ne reconectăm, cred că am făcut un pic switch și el a devenit ușor deconectat de la relație și eu eram cea care a încercat să fie bine”, a declarat Ella Vișan, la Insula Iubirii – Reuniuni.

Mai mult, Ella Vișan a mai recunoscut că în relația cu Andrei Lemnaru obișnuia mai mereu să arunce vina pe el, fără să îi asculte partea lui de poveste, iar asta le-a dăunat mult. De asemenea, blondina a mai punctat că dacă exista mai multă comunicare în relația lor, mai multă înțelegere, atunci nu s-ar fi ajuns la despărțire.

„Da, aruncam o mare parte din vină pe el, dar am realizat că și eu am avut greșeli în această relație (…) Cu siguranță dacă exista mai multă comunicare și, nu știu, să avem un țel comun, nu doar nunta să fie țelul”, a mai spus Ella Vișan.

 

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