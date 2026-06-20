După ce Andrei Lemnaru a „renegat-o”, fosta iubită spune adevărul despre relația cu ex-concurentul de la Insula Iubirii: „Nu ești matur, nu îți asumi”

În urmă cu câteva zile vă dezvăluiam în exclusivitate că Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii a combinat-o pe sosia Ellei Vișan. El și tânăra, pe nume Nicolle, apăreau în fotografiile pe care le-am primit pe adresa de pont@cancan.ro a redacției în ipostaze apropiate. În plus, sursele ne-au dezvăluit că cei doi au avut o relație de două luni care se încheiase recent. În urma acestor dezvăluiri exclusive și a imaginilor incontestabile, Andrei a ieșit public și a spus că între el și tânăra respectivă nu este o relație, ci sunt doar amici. Deranjată de această situație, bruneta pune punctul pe i, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO și spune adevărul despre relația lor.

După despărțirea de Ella Vișan, Andrei Lemnaru a început recent o relație cu Nicolle, o brunetă focoasă care locuiește în Pitești. Am aflat că bărbatul petrece mare parte din timp acolo, semn că este destul de îndrăgostit de ea. E de înțeles căci, pe lângă faptul că seamănă izbitor cu fosta lui parteneră, tânăra este și femeie independetă. Aceasta deține un salon de coafor în Pitești, dar și un magazin cu haine, iar afacerile sale merg destul de bine. În plus, imaginile cu cei doi în ipostaze tandre arătau că ar fi mai mult decât o prietenie între ei. La scurt timp după ce v-am dezvăluit în exclusivitate relația lor (vezi aici totul pe larg), Andrei Lemnaru a negat totul. Acesta a spus că între el și Nicolle ar fi doar o simplă amiciție, nimic mai mult. Deranjată de atitudinea bărbatului vizavi de ea, bruneta vine acum cu dezvăluiri exclusive!

Sosia Ellei Vișan spune adevărul despre relația cu Andrei Lemnaru după ce el a negat totul: „Pentru mine era o chestiune asumată”

Nicolle ne-a contactat pentru a ne dezvălui cum au stat lucrurile între ea și fostul concurent de la Insula Iubirii. Aceasta a povestit totul pas cu pas. Bruneta s-a arătat deranjată de faptul că fostul ei iubit nu a vrut să-și asume relația cu ea.

„Noi ne-am cunoscut pe Tiktok, am vorbit trei zile, apoi ne-am văzut. A venit la mine de câteva ori, la un moment dat el a rămas fără permis, l-am tot dus eu, am fost cu el peste tot, dacă tot am fost cu el și i-am făcut un bine, de ce nu și-a asumat relația. Să fii spus că da, a fost o relație de două luni și s-a încheiat”, a spus Nicolle.

Nicolle ne-a dezvăluit că relația dintre ea și Andrei s-a încheiat în urmă cu două săptămâni, exact cum am specificat și noi, iar motivul ar fi fost faptul că bărbatul nu ar fi reușit să își mai dedice timpul relației și că distanțarea dintre ei s-a produs trepat, pe fondul programului încărcat și a neînțelegerilor apărute.

„Ultima noastră întâlnire a fost pe 4 iunie. Când eu m-am dus la Slatina și am stabilit de comun acord, pentru că eu când l-am cunoscut pe el aveam doar magazinul de haine. Între timp mi-am deschis salonul, eu eram ocupată, el era ocupat, am început să ne distanțăm. El tot pleca pe weekend, avea afaceri, combinații, nu știu ce avea, că pleca în weekend, dispărea vinerea, apărea duminica. I-am tot cerut explicații, mi-a zis că momentan nu poate să mi le spună, dar le voi afla”, a mai spus fosta iubită a lui Andrei Lemnaru pentru CANCAN.RO.

Nicolle a pus punctul pe i și nu doar că și-a asumat relația (deja încheiată cu Andrei), dar i-a și bătut obrazul fostului concurent de la Insula Iubirii pentru neasumare.

„Ultima dată când ne-am văzut a fost la el, am dormit la el și la două zile după am pus punct. Nu poți să ieși în presă și să spui că suntem amici. Hotărâște-te, ori mă cunoști așa din vedere, ori suntem amici, ori am fost iubiți. Pe mine mă deranja când dipărea și i-am spus: Am și eu o foste relație de cinci ani de zile, am acceptat destul de multe, eu sunt destul de permisivă ca femeie, deci de ce nu poți fi sincer și asumat. De ce nu își poate asuma? Cum să spui că eu sunt doar cunoștință? Înseamnă că nu ești suficient de matur”, a mai spus Nicolle pentru CANCAN.RO.

Nicolle, deranjată de atitudinea fostului iubit: „Doar nu eram o cursă de ride-sharing”

Bruneta ne-a mai dezvăluit că între ea și fostul Ellei Vișan a avut loc o despărțire amiabilă, nicidecum una cu scandal. În plus, tânăra ne mai dezvăluie că a cunoscut-o în cele două luni cât au fost împreună și pe mama bărbatului, semn că relația nu era nicidecum neasumată.

„Noi când ne-am despărțit, ne-am despărțit cu calm, m-a pupat pe frunte, adică nu a fost ceva dernajant. Eu am cunoscut-o și pe mama lui, o femeie super ok, nu am nimic de reproșat. Când am ajuns la mama lui, eu trebuia să îi dau ceva, i-am spus că sunt iubita lui Andrei. Bănuiesc că nu i-o fi spus: vezi că vine una de te miri pe unde. Pentru mine era o chestiune asumată, doar nu eram o cursă de ride-sharing”, a spus ea.

Cu toate că la final a dat cu bâta-n baltă, tânăra ne dezvăluie că pe parcursul celor două luni de relație, Andrei a fost un bărbat care i-a făcut o impresie bună. În ceea ce privește asemănarea dintre ea și Ella ( pe care el a spus că nu o vede), bruneta spune că nu are nicio problemă în a fi numită sosia ei.

„În relație el a fost ok, e un om modest, muncește, nu am ce zice de rău, dar mă deranjează acum la final ce face. Din discuțiile mele cu el mi se pare că nu mai are niciun sentiment față de Ella. Toată lumea îmi spune că semăn cu Ella, deci da, nu m-a deranjat asemănarea cu ea”, a spus ea.

Întrebată când a vorbit cu el, Nicolle ne-a spus că în urmă cu câteva zile când i-a dat mesaj de La mulți ani și l-a întrebat despre fotografiile apărute la noi pe site.

„Eu i-am dat mesaj de „La mulți ani!”, și mi-a zis un băiat că sunt în CANCAN.RO. L-am întrebat cum de sunt pe site? El îmi dă mesaje ore mai târziu pe Instagram să mă întrebe dacă eu am trimis pozele în CANCAN.RO. Eu am pus poză cu el la Whatsapp, atât. Persoanele de la mine din telefon sunt câteva persoane și oricum la Whatsapp nu se poate face print-screen”, a spus ea.

Rămâne de văzut dacă după aceste declarații și Andrei Lemnaru își va asuma relația (deja încheiată) cu Nicolle sau va prefera să șteargă totul cu buretele, așa cum a făcut-o până acum.

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