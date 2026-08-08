Fiica lui Ioniță de la Clejani a cedat după întâlnirea cu tatăl său. Ce s-a întâmplat între ei la eveniment. Ramona Manole: „Am plâns trei zile”

Ignorată și respinsă de cel care i-a dat viață! Ramona Manole vorbește în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre întâlnirea neplăcută pe care a avut-o cu tatăl ei, Ioniță de la Clejani, la un eveniment recent. Trecând prin fața lui alături de fiica ei, Ana, Ramona a fost tratată cu totală indiferență. Chiar dacă era oarecum obișnuită cu atitudinea lui rece, impactul emoțional a fost uriaș: artista a intrat într-o depresie severă, iar fetița ei a izbucnit în lacrimi în urma gestului.

Ramona a imortalizat momentul întâlnirii neașteptate și a decis să publice imaginile pe rețelele de socializare. Această hotărâre a stârnit însă tensiuni în familie. Soțul ei, Paris, nu a fost deloc de acord cu gestul și i-a cerut în repetate rânduri să evite orice contact sau comentariu legat de tatăl ei. Neînțeleasă de partenerul de viață în privința durerii profunde pe care o poartă în suflet, fiind conștientă că nu a fost un copil dorit, Ramona a cedat emoțional. Artista a făcut o criză puternică de plâns care a ținut trei zile. Se pare că doar persoanele care trec prin aceeași situație dramatică pot înțelege cu adevărat cât de mult te poate dărâma o astfel de respingere din partea propriului părinte.

„Puteam să fiu moartă și nu mi-ar fi adus o floare la mormânt”

Vă reamintim că Ramona Manole este fiica cea mare a lui Ioniță de la Clejani, rezultată din relația pe care artistul a avut-o cu Viorica Tudor Rudărescu, înainte de a se căsători cu actuala sa soție, Viorica de la Clejani. Deși a fost recunoscută în acte, Ramona a povestit în repetate rânduri că relația cu tatăl ei a fost una rece și că acesta nu s-a implicat în creșterea sa.

CANCAN: Am fost la un eveniment și te-ai întâlnit cu tatăl tău. Cum a fost?

Ramona Manole: Eram la un eveniment și mi-a zis cineva: „Vezi că este tatăl tău jos.” Eu eram sus, că erau două săli de eveniment. Am coborât cu fata mea, Ana. Paris, soțul meu, nu a coborât, că el nu este adeptul la astea. Chiar m-am certat cu el după.

CANCAN: Și ce ai făcut?

Ramona Manole: M-am dus și era acolo. L-am văzut. Eu credeam despre mine că sunt cea mai mahalagioaică, dar mi-am dat seama că nu sunt. Chiar m-am transformat într-o doamnă. Tata era cu familia lui acolo. Ana chiar s-a pus lângă el să îl vadă, că ea nu l-a văzut niciodată așa, în realitate. Eu nu vreau să îl judec, chiar nu vreau să vorbesc urât. El a reacționat așa pentru că nu avea altă soluție. Toți am reacționa așa, mai ales când suntem constrânși de situație. Ce era să facă? Când toți lăutarii erau cu ochii pe el, când femeia aceea (Viorica de la Clejani) ziceai că îl strânge la menghină.

CANCAN: El cum a reacționat? Ce a făcut, practic?

Ramona Manole: Nimic. Ne-a văzut, s-a întors cu spatele și se uita în farfurie, practic. Nici nu se dăduse aperitivul atunci. Se făcea că mănâncă. L-am văzut că m-a văzut și mi s-a făcut rușine mie, așa că am plecat. Am zis: „Doamne, poate face omul infarct acolo.” Ana, fiica mea, a început pe bune să plângă și i-am zis: „De ce plângi, mami?” Nu aveam cum să plâng și eu, nici nu aveam cum să reacționez, că eram puternică. Și am văzut-o pe ea că plânge și i-am zis: „Stai, mamă, liniștită, că eu nu sunt crescută de el, eu nu am nicio legătură.” Dar numai Dumnezeu știe ce era în sufletul meu. Nu mi-am dat seama cât m-a afectat până seara, când am ajuns acasă și aveam niște stări oribile, groaznice, urâte.

„Eu mereu ziceam că îmi doresc să îl văd pe tata, dar uite că s-a întâmplat într-un fel urât”

CANCAN: Ce s-a întâmplat?

Ramona Manole: Mă simțeam atât de marginalizată. M-am mai simțit eu până acum marginalizată, dar acum m-am simțit atât de singură. Știi cât de rău este să nu te bage părintele în seamă? Nici nu știu cum să judec sau ce să zic, că știu că este și rău la bază ca om, este și rece, este și constrâns de situație și ce o fi zis: „Decât să pun paie pe foc, mai bine las lucrurile așa.” El nu știu dacă își dă seama că pe mine m-a afectat foarte tare. Am zis atunci să fac curat, mâncare, să îmi ocup mintea, dar eram efectiv blocată într-o bulă. Eu oricum sufăr de depresie de mult timp. Întâlnirea asta a fost ca un șoc pentru mine. Eu mereu ziceam că îmi doresc să îl văd pe tata, dar uite că s-a întâmplat într-un fel urât. Și dacă acum l-aș avea în față, eu nu aș ști ce să vorbesc cu el. Chiar nu știu. Eu sunt ca un nou-născut în fața lui. Dacă niciodată nu am vorbit cu el, pe bune.

CANCAN: Ziceai că te-ai certat și cu Paris, soțul tău. De ce?

Ramona Manole: El mi-a zis să nu filmez, să nu postez, să stau în banca mea, că eu am familia mea. Eu am pus clipul acela filmat de la eveniment, că parcă așa am simțit. În general fac lucrurile cum simt. Când am pus clipul acela, el a venit și m-a certat. Eu deja eram cu gândurile mele, mă gândeam numai la ce se întâmplase acolo, dar nu vorbeam cu ei, nu le-am spus nimic, pentru că el nu mă prea înțelege. Nu are cum, nici copiii mei. Mai ales că Paris are părinții lui. Eu i-am dat și un exemplu. I-am zis: „Tu l-ai sunat pe tatăl tău?” Și a zis: „Da.” Și zic: „Ți-a răspuns?” A zis că da. „Vezi? Pe mine nu m-a băgat în seamă. Este o durere mare în sufletul meu.” Și el m-a certat foarte tare că mai vorbește presa, îi este frică de discuții, de din astea. El vrea să nu vorbească. Eu am un tablou cu Ioniță și îl țin după dulap. El nu mă lasă să îl pun pe perete. După discuția asta cu soțul meu mi-a venit să plâng și de atunci am plâns vreo trei zile în continuu. Nu mai avea nimeni ce să îmi facă. S-a declanșat o depresie severă. Atunci când vorbești cu cineva despre o durere, vrei să te înțeleagă, să fie ok, dar dacă te mai și ceartă și tu deja ești supărat, atunci pici. Eu mă rog la Dumnezeu să nu îmi pierd mințile și conștiința, că orice moment cu depresie este periculos. Sunt foarte supărată, dar nu neapărat pe el, cât și pe părinții care provoacă durere copiilor. Este foarte greu. Nu există durere mai mare în suflet. Dacă ai dat viață unui copil și îți bați joc de el, îi provoci durere și traume. Eu acum duc o viață foarte frumoasă, dar am anumite momente în care nu îmi trece.

CANCAN: Faci terapie?

Ramona Manole: Da. Eu, după atâția ani, cu tot ce s-a întâmplat cu mine la pachet, am fost un om făcut cioburi. Dar nu doar de el. Am avut oameni în jurul meu care mi-au făcut rău. De la neamurile mele, de la familia mea, nu am avut și eu ce să învăț. Nici măcar de la mama. Ea este foarte diferită de mine. Deci fac terapie și cel mai mult mă ajută sala, sportul.

CANCAN: El, real, te-a căutat vreodată?

Ramona Manole: Niciodată. Eu l-am căutat de-a lungul timpului. Îi dădeam un telefon din acela de la colț, pe perete, cu cartelă. Răspundea, că nu știa cine este. Vorbea minimum cinci cuvinte cu mine.

CANCAN: Crezi că există o șansă ca tatăl tău, cândva, să își schimbe comportamentul?

Ramona Manole: Nu. Niciodată. Și dacă moare mâine, în ultima lui suflare, nu. Nu poate, că nu îl doare. Deși eu nu am crescut cu el și eu am același caracter. Dacă zic „nu”, tratez cu indiferență. Din moment ce a zis „nu”, poate să vină sfârșitul lumii. Și câte au venit peste el, și pe ele le tratează cu indiferență, cu capul sus, ca și cum nu se întâmplă nimic.

Ramona Manole:„Doamne, poate face omul infarct acolo.”

CANCAN: Crezi în karma?

Ramona Manole: Da, da. Când afectezi viața cuiva, trebuie să fii foarte atent la detalii. Viața asta este o călătorie. Cum călătorești, așa se întorc toate. Durerea mea este că știu că sunt un copil făcut dintr-o greșeală. După ce că știu asta, mi s-a mai și spus de multe ori. După ce că mi s-a spus asta, am fost și lăsată pe margine. Nu am fost inclusă în familie, în societate, să mă ajute și pe mine cu o vorbă. Dar cu ce am greșit eu? Eu ce vină am? Că de la toate astea eu am avut numai de tras și de suferit. Și dacă nu eram eu puternică de fel, puteam să fiu moartă și nu mi-ar fi adus o floare la mormânt. Eu oricum l-am iertat și nu vreau să am ură și mai ales dușmănie pe cineva. Când ai ură pe cineva, duci o piatră pe suflet. Eu nu vreau să duc așa ceva, dar rămân supărată. Nu este normal ce se întâmplă.

CANCAN: V-ați mai întâlnit?

Da, da. Ocazional. Dar eu nu mă cert. Lasă să vadă că sunt o fată cuminte și cu capul pe umeri, să nu îi stric dispoziția. Trecem unul pe lângă altul. Nici el nu scoate un sunet când mă vede. Oricum știu că le este puțin frică de mine.

CANCAN: De ce?

Ramona Manole: Ei cred că eu sunt o fată din junglă. Că nu sunt manierată și se gândesc că cine știe ce îi trece nebunei ăsteia prin cap. Dar eu sunt puternică și pot mai mult de atât.

CANCAN: Te-a ajutat numele tatălui tău în muzică?

Ramona Manole: Da. Este cea mai mare moștenire. Măcar atât. Este greu să îți faci un nume, să te bage cineva în seamă.

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