Artista din România care a pierdut sarcina chiar de sărbători: ”Sufletul mi-e plin de durere!”

Tristețe fără margini în familia unei artiste din România. Dacă în urmă cu puțin timp anunța cu surle și trâmbițe că este, din nou, însărcinată, acum o veste cât se poate de tristă a venit. A pierdut sarcina chiar de Crăciun. Cu lacrimi în ochi a vorbit despre tot ce s-a întâmplat.

La începutul lunii decembrie, Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, anunța că este însărcinată și că urmează să aducă pe lume al patrulea copil. La acel moment, artista și partenerul ei, acordeonistului Ady Paris, erau în culmea fericirii.

Din păcate, fericirea a fost înlocuită cu lacrimi amare, căci Ramona de la Clejani a pierdut sarcina. Bruneta a declarat că în preajma Crăciunului a fost răpusă de o răceală puternică și aceasta ar fi făcut-o și să piardă sarcina.

„În seara de Ajun am ajuns la Spitalul Matei Balș, eram foarte răcită, făceam febră, frisoane, acolo nu mi-au făcut nimic, am primit un paracetamol, și m-au trimis acasă, au zis că sunt însărcinată și că nu au ce să-mi facă, nu prezint pericol. Am ajuns acasă, tot cu febră și frisoane, și am rugat fetele să-mi pună apă fierbinte cu sare într-un lighean, pentru că îmi era foarte frig, doar așa mai scăpam de frisoane. Apoi, în ziua de Crăciun, m-am simțit și mai rău, tot mai rău. Aproape inconștientă, din cauza că aveam febră mare, am ajuns din nou la spital, ca să-mi vadă sarcina. Mi-au zis că sarcina nu este bine, că nu voi mai avea un bebeluș. De urgență m-au băgat în sala de operație și au făcut ce trebuia făcut…”, a declarat Ramona de la Clejani, potrivit click.ro.

Ramona de la Clejani își dorește cu ardoare un copil

Pierderea sarcinii a îngenunchiat-o pe Ramona de la Clejani. Aceasta a suferit foarte mult, însă nu își pierde speranța. Atât ea, cât și partenerul ei își doresc cu ardoare un copil împreună, așa că o să încerce din nou.

Fiica lui Ioniță de la Clejani își pune toate speranțele îi divinitate și speră ca în curând să devină, din nou, mamă.

„În acel moment, eram gravidă în trei luni și jumătate. În fiecare zi mă uitam în oglindă ca să văd dacă a mai crescut burtica, am fost extrem de fericită, în această perioadă, și răsfățată de toată familia mea și de iubitul meu. Acest necaz mi-a rupt sufletul de durere, nu știu ce să mai zic altceva. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut fetele și pe Paris lângă mine, fără ei nu aș fi putut să trec de această situație foarte grea. Acum încerc să mă adaptez, să o iau de la zero și sunt sigură că Dumnezeu îmi va da un alt bebeluș, de care să mă bucur din nou”, a mai spus Ramona Manole.

Foto: Instagram