Probleme de sănătate pentru fiica Ramonei de la Clejani. A ajuns la spital: „De la oră la oră era mai rău”

Momente de coșmar pentru Ramona de la Clejani. Ana, fiica ei cea mare, se confruntă cu unele probleme de sănătate serioase și a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Se pare că un virus a făcut ravagii în corpul adolescentei, iar situația nu este una prea roz.

Ramona de la Clejani a ajuns de urgență cu fiica ei la spital. După câteva zile în care Ana s-a simțit destul se rău, situația a degenerat. Tânăra nu mai putea să respire, iar în cele din urmă a ajuns să vomite sânge. Acelea a fost momentul în care Ramona a încremenit, iar fiica sa a ajuns de urgență pe mâinile medicilor.

„A luat un virus puternic și, de câteva zile, tușea încontinuu și nu putea să mai respire. Orice medicament i-am dat, nimic nu a funcționat. De la oră la oră era mai rău, iar în momentul în care am văzut că a vomitat sânge, am încremenit. Am crezut că pic din picioare. Am mers la spital, unde, vă spun sincer, doctorii de acolo și tot ce înseamnă cadre medicale au tratat-o pe Ana extraordinar. I-au făcut analize, au pus-o pe perfuzii, fiindcă era slăbită, și i-au administrat tratament de specialitate”, a declarat Ramona de la Clejani, potrivit WOWbiz.ro.

Care este starea de sănătate a tinerei?

Așa cum spuneam, atunci când situația s-a agravat, Ramona de la Clejani și-a dus de urgență fiica la spital. În cursul dimineții, Ana a ajuns la Spitalul „Marius Nasta” din Capitală, iar cadrele medicale i-au oferit tratamentul necesar.

În prezent, fiica Ramonei de la Clejani se simte puțin mai bine, starea i s-a ameliorat, însă rămâne în continuare internată, sub supraveghere medicală.

„Acum, e încă la clinică, iar starea ei s-a ameliorat. M-am speriat rău de tot. Eu sunt cu sufletul doar lângă copiii mei, nu contează nimic pentru mine, decât ei, și nu mai puteam să o văd pe copila mea cum suferă, iar eu să fiu neputincioasă. Nici măcar nu am mai așteptat salvarea, m-am urcat în mașină și direct spre clinică am mers, la sfatul unor prieteni apropiați”, a mai spus Ramona de la Clejani.

