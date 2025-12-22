Aniversare departe de fiica ei. Andreea Marin: „Nu a fost ușor de dus sufletește”

Pentru Andreea Marin (51 ani), 2025 a venit cu încercări, lecții de răbdare și momente care au cerut multă forță interioară. În prag de sărbători, vedeta vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre despre echilibru, credință, relația cu fiica ei, Violeta, și despre micile bucurii care dau sens Crăciunului românesc, dar și cum și-a petrecut ziua de naștere astăzi, 22 decembrie.

A fost un an al schimbărilor și al încercărilor, dar și un an care i-a adus Andreei Marin confirmarea că lucrurile cu adevărat importante rămân neschimbate, cum ar fi legătura profundă cu fiica ei.

Într-un interviu CANCAN.RO, Andreea Marin vorbește despre un 2025 dificil din punct de vedere emoțional, despre sărbătorile petrecute acasă, cu respect pentru tradiții, dar și despre dorul resimțit odată cu plecarea Violetei la studii. Cu sinceritate și maturitate, vedeta face un bilanț al anului care se încheie și spune ce își dorește, cu adevărat, de la anul care vine.

Un an al încercărilor, al credinței și al echilibrului

CANCAN.RO: Anul acesta a fost unul al schimbărilor pentru tine. Cum ai simțit aceste transformări și ce ai învățat despre tine în această perioadă?



Andreea Marin: A fost un an dificil, nu a fost deloc ușor de dus sufletește, dar credința este întotdeauna stâlpul meu de sprijin, mulțumesc lui Dumnezeu. Pe de altă parte, a fost un an bun profesional și am inima plină când mă gândesc la fiica mea. Sunt mulțumită că suntem în echilibru cu sănătatea și că e pacea, atât de prețios e acest sentiment în lumea frământată în care trăim.

Am învățat cât de importantă este răbdarea, eu nefiind un om răbdător. Am învățat, o dată în plus, să îmi țin spinarea dreaptă în fața provocărilor vieții și cât de important este să nu am ce să îmi reproșez, pentru că știu bine că sunt un om corect, dedicat și că, în fiecare zi a vieții mele, există străduința de a face totul cu sufletul și cât de bine îmi stă în putere.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru perioada aceasta și cum intenționezi să petreci sărbătorile?

Andreea Marin: Întotdeauna, acasă. Decorez cu iubire casa, îmi aștept familia și prietenii, pregătesc darurile sub brad, ca în copilărie! Iubesc datinile și Crăciunul românesc. N-am întâlnit în alt colț de lume plăcerea de a petrece sărbătorile ca aici.

Decembrie, lună dublu specială pentru Andreea Marin și Violeta

CANCAN.RO: Decembrie este lună de sărbătoare în familia ta, atât tu, cât și Violeta sunteți sărbătorite. Cum plănuiți să petreceți anul acesta?

Andreea Marin: Din păcate, în săptămâna în care ea a împlinit 18 ani, iar eu 51 de ani, ea a avut examenele la facultate și nu a putut pleca. Dar suntem împreună din 23 decembrie, adică imediat după ziua mea, așa că recuperăm în această vacanță de iarnă!

CANCAN.RO: Care sunt preparatele tale preferate pentru sărbători? Ai un fel de mâncare tradițional sau un desert care nu lipsește niciodată de pe masa voastră?

Andreea Marin: Sărmăluțele, piftia și plăcintele poale-n brâu.

CANCAN.RO: Care este cel mai memorabil cadou primit vreodată de Crăciun și de ce nu l-ai putea uita?

Andreea Marin: Țin minte toată viața darurile din copilărie, simple, căci eu am trăit acei ani sub regimul comunist, dar prețuite. O rochiță (primeam două pe an, de sărbători, nu eram alintați precum copiii noștri azi, nu aveam această posibilitate), pantofii potriviți și o jucărie, iar portocalele, greu de găsit la acea vreme, erau o minune.

CANCAN.RO: Violeta îl mai așteaptă pe Moșul?

Andreea Marin: De ce nu? Și pentru mine, și pentru Moș Crăciun, va fi veșnic un suflet de copil! Petrecem în fiecare an seara de Ajun bucurându-ne de darurile de sub brad.

Viața după ce „puiul a zburat din cuib”

CANCAN.RO: Cum se simte viața de mamă de adult? Cum arată viața ta după ce „puiul a zburat din cuib”?

Andreea Marin: Încă nu m-am obișnuit cu ideea. Ușor nu a fost să învăț această nouă etapă din viața noastră. E foarte departe și, sufletește, nu e simplu. Dar o susțin pentru viitorul ei.

CANCAN.RO: Cu ce planuri și dorințe intri în noul an? Obișnuiești să creezi o listă de dorințe, faci un bilanț al anului ce a trecut?

Andreea Marin: Îmi doresc din suflet sănătate, că-i mai bună decât toate, și pace! Avem nevoie de liniște pentru a zâmbi din toată inima. Ceea ce doresc tuturor!

