Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Corpul meu s-a obișnuit”

Andreea Marin continuă să fie unul dintre exemplele femeilor din România. Cu o carieră demnă de invidiat și niște apariții mereu impecabile, vedeta se menține în topul celor mai cunoscute și apreciate prezentatoare din România. Astfel, sfatul oferit de ea este esențial pentru doamne și domnișoare. Cum a reușit să slăbească 5 kilograme într-o lună? Tote detaliile în articol.

Fanii au observat o schimbare majoră în aparițiile Andreei Marin din ultima lună. Se putea vedea cu ochiul liber faptul că vedeta a slăbit considerabil într-o perioadă scurtă, așa că „Zâna Surprizelor” a dezvlăuit secretul mult dorit de toate femeile care o apreciază.

Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme într-o lună

Spre uimirea tuturor, ea a dezvăluit că această schimbare nu s-a întâmplat brusc, așa cum se crede. Vedeta a mărturisit că a slăbit pe parcursul a doi ani, după ce a apelat la un nutriționist și a reușit să dea jos 5 kilograme în prima lună și cea mai grea din toată dieta ei. După au urmat pierderi mai mici, dar normale și sănătoase.

„Am slăbit încet. Așa mi-am dorit, cu ajutorul unui nutriționist, astfel încât să nu pun la loc. Am slăbit un kilogram și ceva pe lună, doar startul a fost dieta de început, în care am slăbit în prima lună 5 kilograme. După aceea am păstrat acest ritm de un kilogram sau un kilogram și ceva pe lună. Au mai fost și stagnări. De aproape un an nu mai țin nicio dietă, dar corpul meu s-a obișnuit. Mănânc sănătos, ca să mă mențin”, a spus Andreea Marin în podcastul moderat de Nicoleta Luciu.

