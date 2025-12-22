Acasă » Știri » Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Corpul meu s-a obișnuit”

Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Corpul meu s-a obișnuit”

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 16:04
Cum a reușit Andreea Marin să slăbească 5 kilograme într-o lună: „Corpul meu s-a obișnuit”
Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme într-o lună
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Andreea Marin continuă să fie unul dintre exemplele femeilor din România. Cu o carieră demnă de invidiat și niște apariții mereu impecabile, vedeta se menține în topul celor mai cunoscute și apreciate prezentatoare din România. Astfel, sfatul oferit de ea este esențial pentru doamne și domnișoare. Cum a reușit să slăbească 5 kilograme într-o lună? Tote detaliile în articol.

Fanii au observat o schimbare majoră în aparițiile Andreei Marin din ultima lună. Se putea vedea cu ochiul liber faptul că vedeta a slăbit considerabil într-o perioadă scurtă, așa că „Zâna Surprizelor” a dezvlăuit secretul mult dorit de toate femeile care o apreciază.

Cum a slăbit Andreea Marin 5 kilograme într-o lună

Spre uimirea tuturor, ea a dezvăluit că această schimbare nu s-a întâmplat brusc, așa cum se crede. Vedeta a mărturisit că a slăbit pe parcursul a doi ani, după ce a apelat la un nutriționist și a reușit să dea jos 5 kilograme în prima lună și cea mai grea din toată dieta ei. După au urmat pierderi mai mici, dar normale și sănătoase.

„Am slăbit încet. Așa mi-am dorit, cu ajutorul unui nutriționist, astfel încât să nu pun la loc. Am slăbit un kilogram și ceva pe lună, doar startul a fost dieta de început, în care am slăbit în prima lună 5 kilograme. După aceea am păstrat acest ritm de un kilogram sau un kilogram și ceva pe lună. Au mai fost și stagnări. De aproape un an nu mai țin nicio dietă, dar corpul meu s-a obișnuit. Mănânc sănătos, ca să mă mențin”, a spus Andreea Marin în podcastul moderat de Nicoleta Luciu.

Andreea Marin
Andreea Marin

CITEȘTE ȘI:

Andreea Marin, din nou pe micile ecrane! La ce post TV o poți vedea: „Sper să vă molipsim cu energia noastră pozitivă”

Rivalitate totală la miezul nopții: TVR amenință supremația ProTV! Cap de afiș: trio de prezentatoare istorice

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit casa cu un radiator
Știri
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit…
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după el și fac coadă în fața tarabei
Știri
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după el…
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a vieții”
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit ...
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit casa cu un radiator
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după ...
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după el și fac coadă în fața tarabei
Descoperirea făcută de familia Lenuței Olaru, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată ...
Descoperirea făcută de familia Lenuței Olaru, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la Spitalul Județean Galați: ”De aici au apărut complicațiile”
Program Kaufland de Crăciun 2025. Când e deschis, de fapt, în perioada 24-25-26 decembrie
Program Kaufland de Crăciun 2025. Când e deschis, de fapt, în perioada 24-25-26 decembrie
Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați, în funcție de data nașterii
Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați, în funcție de data nașterii
Shaormarul care a înnebunit România! Granded a rupt TikTok-ul, a făcut shaorme gigantice şi şi-a ...
Shaormarul care a înnebunit România! Granded a rupt TikTok-ul, a făcut shaorme gigantice şi şi-a tatuat numele rivalului!
Vezi toate știrile
×