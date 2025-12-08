Andreea Marin, din nou pe micile ecrane! La ce post TV o poți vedea: „Sper să vă molipsim cu energia noastră pozitivă”

Fanii Andreei marin, fiți pe fază! Vestea momentului este pentru voi: „Zâna Surprizelor” revine pe micile ecrane și își petrece Revelionul alături de voi, așa cum știe mai bine. Vedeta TV le va aduce telespectatorilor energie bună în noaptea dintre ani. Pe ce post o puteți vedea? Toate detaliile în articol.

Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din showbiz și cu o carieră îndelungată în lumea televiziunii. „Zâna surprizelor” le-a făcut o surpriză fanilor atunci când a postat un mesaj legat de emisiunea de Revelion pe care o va filma alături de alte nume sonore.

Andreea Marin, din nou pe micile ecrane

Vedeta TV va putea fi urmărită pe TVR 1 în noaptea dintre ani, alături de nume precum Iuliana Tudor și Ramona Bădulescu. Cele trei vor da startul ediției cu un moment artistic special. Andreea Marin le-a spus fanilor cât de bucuroasă a fost să filmeze alături de colegii ei de la TVR 1 și cât de tare s-au distrat aceștia împreună, exact ca pe vremuri.

„Filmările pentru Revelionul TVR 1 au fost o bucurie și mi-au trezit nostalgia anilor frumoși petrecuți în aceleași studiouri de televiziune. N-am crezut că mă voi distra, voi râde, cânta și dansa cu atâta poftă de viață. Sper să vă molipsim cu energia noastră pozitivă. Revelionul TVR începe chiar cu momentul meu și al colegelor mele, Iuliana Tudor și Ramona Bădescu. Doamnelor, a fost o plăcere să fim din nou împreună pe scenă, după 14 ani. Mihai Alexandru, melodia este minunată, iar refrenul este potrivit pentru a intra cu dreptul în anul ce vine. Ne vedem pe 31 decembrie pe micile ecrane.”, a scris Andreea Marin.

CITEȘTE ȘI:

Cât costă geanta pe care o poartă Andreea Marin. Vedeta nu cheltuie sume exorbitante pe accesorii

Andreea Marin, pusă la punct după ce s-a afișat cu un decolteu adânc. Mult prea generos sau nu? Fanii au taxat-o instant