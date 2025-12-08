Incident șocant la o grădiniță din Piatra-Neamț! Tavanul a cedat în timpul programului

Un incident neprevăzut a determinat autoritățile din Piatra-Neamț să ia măsuri urgente pentru siguranța preșcolarilor. O secțiune a tavanului sălii de clasă a grădiniței „Daniela Cuciuc” s-a prăbușit vineri după-amiază, spre finalul programului, fără să înregistreze victime.

În urma acestui eveniment, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Neamț a decis ca toate grupele grădiniței să desfășoare temporar activitățile în regim online. Măsura se aplică pentru toate cele cinci grupe și va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii principale.

Tavanul unei grădinițe s-a prăbușit

În prezent, preșcolarii frecventează temporar activități în corpul de clădire al Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”. Chiar dacă incidentul nu a provocat răni, situația a atras atenția asupra necesității verificării regulate a stării clădirilor școlare și luării unor măsuri preventive pentru a evita accidente. Mutarea cursurilor în mediul online asigură continuitatea educației, fără a expune copii la riscuri.

„Am decis ca toate grupe să desfășoare activități online pentru siguranța copiilor. Sperăm ca recepția lucrărilor să fie finalizată în următoarele zile, astfel încât preșcolarii să revină în clădirea principală”, a declarat Ionuț Ciocoiu, inspector școlar general al ISJ Neamț.

Reabilitarea clădirii grădiniței „Daniela Cuciuc” trebuia să fie finalizată înainte de începerea anului școlar, însă procesul a suferit întârzieri semnificative din cauza blocării plăților guvernamentale. Autoritățile locale au precizat că recepția lucrărilor a fost amânată cu aproape trei luni, ceea ce a afectat calendarul inițial al proiectului. Lucrările de reabilitare au vizat modernizarea completă a spațiilor, pentru a asigura siguranța și confortul copiilor.

Conducerea municipalității a estimat că recepția finală a lucrărilor va fi realizată în scurt timp. După verificarea completă a clădirii și asigurarea că toate normele de siguranță sunt respectate, preșcolarii vor putea reveni în sălile de clasă din clădirea principală. În acest interval, cursurile online permit desfășurarea activităților educative în condiții sigure, menținând programul normal al grupei.

