Acasă » Știri » Incident șocant la o grădiniță din Piatra-Neamț! Tavanul a cedat în timpul programului

Incident șocant la o grădiniță din Piatra-Neamț! Tavanul a cedat în timpul programului

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 12:30
Incident șocant la o grădiniță din Piatra-Neamț! Tavanul a cedat în timpul programului
Grădiniță/ foto: arhivă

Un incident neprevăzut a determinat autoritățile din Piatra-Neamț să ia măsuri urgente pentru siguranța preșcolarilor. O secțiune a tavanului sălii de clasă a grădiniței „Daniela Cuciuc” s-a prăbușit vineri după-amiază, spre finalul programului, fără să înregistreze victime.

În urma acestui eveniment, Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Neamț a decis ca toate grupele grădiniței să desfășoare temporar activitățile în regim online. Măsura se aplică pentru toate cele cinci grupe și va rămâne în vigoare până la finalizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii principale.

Tavanul unei grădinițe s-a prăbușit

În prezent, preșcolarii frecventează temporar activități în corpul de clădire al Colegiului Tehnic „Gheorghe Cartianu”. Chiar dacă incidentul nu a provocat răni, situația a atras atenția asupra necesității verificării regulate a stării clădirilor școlare și luării unor măsuri preventive pentru a evita accidente. Mutarea cursurilor în mediul online asigură continuitatea educației, fără a expune copii la riscuri.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Am decis ca toate grupe să desfășoare activități online pentru siguranța copiilor. Sperăm ca recepția lucrărilor să fie finalizată în următoarele zile, astfel încât preșcolarii să revină în clădirea principală”, a declarat Ionuț Ciocoiu, inspector școlar general al ISJ Neamț.

Reabilitarea clădirii grădiniței „Daniela Cuciuc” trebuia să fie finalizată înainte de începerea anului școlar, însă procesul a suferit întârzieri semnificative din cauza blocării plăților guvernamentale. Autoritățile locale au precizat că recepția lucrărilor a fost amânată cu aproape trei luni, ceea ce a afectat calendarul inițial al proiectului. Lucrările de reabilitare au vizat modernizarea completă a spațiilor, pentru a asigura siguranța și confortul copiilor.

Conducerea municipalității a estimat că recepția finală a lucrărilor va fi realizată în scurt timp. După verificarea completă a clădirii și asigurarea că toate normele de siguranță sunt respectate, preșcolarii vor putea reveni în sălile de clasă din clădirea principală. În acest interval, cursurile online permit desfășurarea activităților educative în condiții sigure, menținând programul normal al grupei.

ELEVII DIN ROMÂNIA CARE NU MAI FAC ȘCOALĂ VINEREA! DECIZIA BIZARĂ A INTRAT DEJA ÎN VIGOARE

Lovitură pentru elevi în anul școlar 2025-2026. Nu vor mai mânca la școală

Tags:
Iți recomandăm
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans”
Știri
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans”
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Știri
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul ...
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans”
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr ...
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E ...
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe ...
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix și HBO Max!
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, ...
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit
Vezi toate știrile
×