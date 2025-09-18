Elevii din România care nu mai fac școală vinerea! Decizia bizară a intrat deja în vigoare

Tot mai multe școli din România testează un program nou de învățământ, special creat pentru elevii de clasa a XII-a care se pregătesc intens pentru examenul de Bacalaureat. Aceștia merg la școală doar patru zile pe săptămână, iar vinerea cursurile se fac online.

Elevii de clasa a XII-a din 18 unități de învățământ din țară testează programul pilot conceput pentru a-i pregăti mai mult pentru examenul de Bacalaureat. Conform acestui program, adolescenții merg la școală doar patru zile pe săptămână, iar în cea de a cincea zi își vor desfășura activitatea online.

Cine sunt elevii care nu mai fac școală vinerea

În cele patru zile în care merg la școală, elevii se concentrează pe materiile la care vor susține examenele maturității. Pentru celelalte materii, aceștia lucrează vinerea, de acasă, pregătind proiecte pe care le vor prezenta la sfârșitul anului școlar și pentru care vor primi note.

„Acest proiect ne vine ca o mănușă pentru că avem clasele de real, care dau bac la biologie, deci vin fizic şi fac pregătirea cu noi pentru examen. Dar avem şi clasele din uman unde această materie este fie însumată ca ştiinţa, fie e opţional aleasă de acasă” a spus Rodica Beicu, profesor de Biologie de la Colegiul Național Bănățean din Timișoara, conform Observatornews.ro.

Acest sistem hybrid de învățământ este pe placul multora dintre elevi. Unii dintre ei au spus că folosesc ziua de vineri în care au cursuri online, pentru a învăța suplimentar la materiile de Bacalaureat sau pentru se relaxa.

„Unii învaţă la ce au nevoie, alţii care sunt poate mai stresaţi pot să îl foloseasca pentru a se relaxa” a spus un elev. „În această zi de vineri, cum orele sunt online, am mai mult timp să-mi repet pentru materiile de bac” a fost părerea altui elev.

Acest program pilot le oferă adolescenților mai mult timp pentru recapitulare și pregătire individuală, adaptat, în special, nevoilor lor reale. Ziua de vineri, dedicată studiului de acasă, este folosită de mulți elevi fie pentru aprofundarea materiilor de Bacalaureat, fie pentru odihnă și reducerea presiunii acumulate în timpul săptămânii. Această flexibilitatea este văzută și ca un avantaj, mai ales pentru cei care urmează și meditații.

