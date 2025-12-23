Acasă » Exclusiv » Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu

Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu

De: Andrei Iovan 23/12/2025 | 11:41
Breaking news! Procurorii percheziționează în aceste momente casa Rodicăi Stănoiu
CANCAN.RO are informații de ultimă oră, care zguduie povestea fostei ministre a Justiției! În dimineața aceasta, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul IF, IPJ IF pune în executare un mandat de percheziție domiciliară la domiciliul defunctei Rodica Mihaela Stanoiu. Percheziția este în curs de desfășurare, se caută dispozitive electronice.

UPDATE. Procurorii au ridicat laptopuri, un telefon și cutii cu acte din casa Rodicăi Stănoiu.

Cazul Rodicăi Stănoiu pare să fie departe de a se încheia. După deshumare, necropsie și publicarea testamentului, întreaga poveste pare să capete proporții uriașe. După ce a fost înmormântată, procurorii au deschis un dosar penal de moarte suspectă. Acum, totul a culminat cu vizita procurorilor la domiciliul Rodicăi Stănoiu, acolo unde au făcut percheziții și au ridicat acte, laptopuri și un telefon. Vă reamintim că înn paralel cu desfășurarea anchetei, s-au publicat și documentele testamentare ale Rodicăi Stănoiu.

Marius Calotă a primit mai multe bunuri imobile și mobile, precum și active financiare, care indică o avere impresionantă. Pe de altă parte, și nepoata fostului ministru al Justiției a făcut demersurile necesare pentru a intra în posesia bunurilor pe care i le-a lăsat mătușa ei.

Rodica Stănoiu a lăsat în urmă o avere substanțială

Lista bunurilor incluse în moștenire este complexă și include casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate bunurile mobile aflate în interior la momentul decesului. Aceasta include tablouri, tapiserii, obiecte de valoare, mobilier de diferite stiluri și cristale, reprezentând un patrimoniu semnificativ de obiecte personale și colecții. Casa din orașul Năvodari, de asemenea cu toate bunurile prezente în imobil la momentul decesului. Aceasta a fost menționată separat, sugerând că proprietățile Rodicăi Stănoiu erau distribuite pe două locații distincte.

La nici 24 de ore de la moartea fostei demnitare, CANCAN.RO l-a surprins pe Marius Calotă la notar, în timp ce făcea demersurile necesare pentru a instra în posesia părții din avere care i se cuvine.

