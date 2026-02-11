Acasă » Știri » Primăria care acordă tichete sociale pentru copiii care merg la grădiniță. Ce valoare vor avea

De: Irina Vlad 12/02/2026 | 01:06
Veștile importante vin pentru părinții și copiii din Constanța. Primăria acordă tichete sociale pentru micuții – care provin din familii cu venituri reduse, sprijin oferit pentru susținerea accesului la educație. Iată despre ce este vorba!

Primăria Constanța oferă un sprijin financiar familiilor (în care există preșcolari în întreținere) cu venituri reduse,  defavorizate sau a celor care au stabilit dreptul la venitul minim pentru incluziune sau persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părintelui. Inițiativa locală vine pentru a sprijini frecventarea regulată a cursurilor preșcolare și pentru a susține accesul la educație timpurie.

Ajutor social pentru preșcolari și copiii care merg la grădiniță

Cererile pentru ajutorul social se depun la sediul instituției Direcția Generale de Asistență Socială Constanța, de pe strada Unirii nr. 104, sau online – vezi AICI informații complete. Cererea trebuie să conțină o declarație pe propria răspundere tip anexa nr.1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la învățământ și trebuie să conțină următoarele documente:

  • carte/cărți de identitate
  • certificat de naștere
  • certificat de căsătorie
  • adeverință cu salariul net realizat de către persoanele încadrate în muncă + bonuri valorice
  • talon plată ajutor șomaj, alocație de sprijin, alocație de stat
  • talon sau adeverință de pensie
  • talon / adeverință / extras de cont pentru alocație de stat
  • adeverință de la grădiniță
  • alte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia
  • adeverință de venit eliberată de Agenția fiscală
  • declarație solicitant privind protecția datelor cu caracter personal conform regulament UE
  • declaratie referitoare la fals in declaratii

Pentru grădiniță, valoarea ajutorului social este de 133 de lei/lună și se acordă în perioada septembrie-iunie, dacă copilul frecventează în mod regulat unitățile de învățământ preșcolar. Tichetele sociale pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de rechizite, haine, produse alimentare și produse de igienă.

Este interzisă utilizarea tichetelor pentru achiziționarea de țigări și/sau băuturi alcoolice ori valorificarea acestora prin transformarea în bani, iar sumele utilizate necorespunzător se recuperează de la titularul dreptului.

