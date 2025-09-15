Se dau bani de la stat! Voucherele le vor intra românilor în conturi în două tranșe

Autoritățile au făcut anunțul. Peste un milion de persoane care fac parte din medii defavorizate vor beneficia, în continuare, de tichete sociale pentru produse alimentare și mese calde. Banii se vor da în două tranșe. Află în rândurile de mai jos ce persoane vor beneficia de acest ajutor!
Decizia a fost luată în cadrul ultimei ședințe de Guvern, printr-o OUG. Persoanele defavorizate vor primi de la stat suma de 250 de lei sub formă de tichete sociale.
Aceste tichete vor putea fi folosite pentru achiziționarea produselor alimentare și a unor mese calde, până la finalul acestui an. Banii vor fi oferiți în două tranșe, astfel: câte 125 de lei.
În acest an, numărul total de beneficiar estimat este de 1.352.780 de persoane. De asemenea, efortul bugetar pentru alimentarea cardurilor este estimat la suma de 372 milioane de lei.
Cine beneficiază de acest ajutor:
Această finanțare provine din bugetul de stat și din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială.
Mai mult, Guvernul a decis să majoreze bugetul destinat elevilor defavorizați din învățământul preuniversitar de stat. Această schimbare vine în contextul în care numărul beneficiarior a crescut semnificativ. Aceștia vor primi un sprijin anual în valoare de 500 de lei, sub formă de tichete sociale finanțate din fonduri externe nerambursabile.
