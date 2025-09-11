Când se bagă banii pe cardurile de ajutor în 2025. Dragoș Pîslaru a făcut anunțul

Anunț important pentru români. Guvernul a decis ca persoanele cu venituri mici să beneficieze de un sprijin financiar în valoare de 250 de lei, acordat sub formă de ajutor pentru alimente și mese calde în lunile septembrie și decembrie. Această măsură a fost aprobată în cadrul unei ședințe de Guvern.

Voucherele pentru alimente au reprezentat un sprijin real pentru sute de mii de români vulnerabili în ultimii ani. În acest an, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că plățile pe cardurile sociale vor fi efectuate în lunie septembrie și octombrie, în ciuda întârzierilor generate de utilizarea intensă a fondurilor europene în 2024.

Când se bagă banii pe cardurile de ajutor în 2025

Din cauza bugetului alocat pentru perioada 2021-2017, Guvernul a fost nevoit să ceară sprijin financiar de la Comisia Europeană, pentru a asigura continuarea plăților pentru persoanele cu venituri mici. Acest sprijin va intra pe card și va fi acordat doar de două ori pe an. Suma va fi doar de 250 de lei de fiecare dată.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, au precizat că aceste ajutorare vor intra pe carduri în luna septembrie și apoi în decembrie. Potrivit Ordonanței de Urgență 115/2023, Guvernul a stabilit că, în perioada 2024-2027, tichetele sociale pe suport electronic pentru alimente și mese calde vor avea o valoare nominală de 250 de lei în 2024, apoi între anii 2025-2027 valoarea acestora să fie redusă la 125 de lei. În anul 2023, aceste tichete de 250 de lei au fost distribuite de șase ori pe an, o dată la două luni, oferind astfel beneficiarilor un sprijin financiar de 1.500 de lei anual.

Cine benficiază de vouchere alimentare

Cardurile pentru alimente și mese calde pot fi folosite exclusiv în magazinele partenere. Utilizarea fondurilor în alte scopuri sau retragerea de numerar nu este permisă. Banii de pe cardul electronic au o valabilitate de 12 luni din momentul în care au fost încărcate.

Pensionarii cu vârsta de minimum 65 de ani care primesc indemnizație socială;

Persoanele cu handicap care se încadrează în pragul de venit stabilit;

Familiile și persoanele singure care primesc ajutor de incluziune;

Beneficiarii de ajutor pentru familia cu copii acordat conform Legii nr. 196/2016;

Persoanele aflate temporar în situații critice, stabilite în urma anchetelor sociale

