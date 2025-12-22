Acasă » Altceva Podcast » Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați, în funcție de data nașterii

Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați, în funcție de data nașterii

De: Simona Tudorache 22/12/2025 | 16:32
Alegerea unui cadou potrivit poate deveni mult mai ușoară atunci când ții cont de data de naștere a unei persoane. Aceasta îți poate oferi indicii despre temperament, interese, valori și stil de viață. Dacă Taurul abia așteaptă să primească un obiect luxos, iar Gemenii vor cărți, Racii nu emit prea multe pretenții.

Energic, curjos și competitiv, Berbecul (21 martie – 19 aprilie) se simte fericit atunci când primește articole sportive, jocuri de acțiune sau strategie, căști audio, gadgeturi. Nu îi plac darurile banale, dar cu o călătorie îi poți câștiga imediat interesul.

Iubitor de lux, Taurul (20 aprilie – 20 mai) poate fi câștigat cu produse de îngrijire, haine de calitate etc. Dacă însă își dorești să nu cheltuiești prea mult, poți miza pe dulciurile care știi că îi plac, iar cu ciocolata nu dai greș niciodată. E de preferat să ocolești lucrurile ieftine.

Gemenii pot fi câștigați cu o carte bună

Gemenii (21 mai – 20 iunie) citesc mult, așa că sunt sunt fascinați de o carte bună sau de acele accesorii tech alese cu grijă. În fața lor poți avea succes și cu o agendă frumos ambalată. Dacă îți dorești să urci în top, evită să le oferi un cadou prea serios.

Sensibili și atașați de famile, Racii (21 iunie – 22 iulie) abia așteaptă să primească pături, decorațiuni sau un album foto. Nu îl poți impresiona cu un cadou care nu îi trezește prea multe emoții.

Carismatic și creativ, Leul (23 iulie – 22 august) nu poate fi cucerit cu ceva simplu. Nativul acestei zodii așteaptă bijuterii, parfumuri etc.

Organizată și atentă la detalii, Fecioara (23 august – 22 septembrie) mizează pe cărțiile educative și pe produsele eco. În cazul ei e de preferat să eviți lucrurile inutile.

Ce cadouri preferă Balanțele și săgetătorul

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie) poate fi impresionată în această lună cu câteva accesorii fashion, cu obiecte de artă etc. Balanța fuge de cadourile care nu atrag estetic.

Misterios și elegant de fiecare dată, Scorpionul (23 octombrie – 21 noiembrie) se bucură atunci când primește o carte cu multe accente din psihologie. Nu îi place superficialul.

Săgetătorul (22 noiembrie – 21 decembrie) este optimist și dornic să pornească oricând într-o aventură. De aceea, dacă vrei să îi cumperi un rucsac, nu sta prea mult pe gânduri. Un astfel de cadou îl poate face să se gândească la următoarea aventură.

Capricornul (22 decembrie – 19 ianuarie) este responsabil și ambițios. Nu îi plac darurile copilărești, ci obiectele de calitate. Dacă vrei să îl lași fără cuvinte, îi poți lăsa sub brad un ceas de valoare.

Vărsătorul (20 ianuarie – 18 februarie) are o fire independentă și este atras de tehnologie, așa că gadgeturile neobișnuite îl pot surprinde într-un mod plăcut. Cărțile SF pot fi, de asemenea, pe placul lui.

Peștii (19 februarie – 20 martie) sunt visători și empatici, așa că un CD achiziționat la timpul potrivit sau un obiect handmade îi pot face să intre în atmosfera potrivită.

 

