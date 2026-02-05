Acasă » Știri » Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Alin Stan

De: Anca Chihaie 05/02/2026 | 21:16
Doliu în Poliția Argeș!

Poliția din județul Argeș se confruntă cu una dintre cele mai apăsătoare perioade din ultimii ani, marcată de pierderi succesive care au zguduit profund structurile de ordine publică. Într-un interval de timp extrem de scurt, instituția a fost lovită de dispariția unor cadre de rang înalt, cu o vastă experiență profesională, oameni care și-au dedicat întreaga carieră menținerii siguranței publice și respectării legii.

După decesul fulgerător al comisarului-șef Marius Mîrzacu, fost șef al Direcției Generale Anticorupție Argeș și, la momentul morții, șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, o nouă veste tragică a îndoliat comunitatea polițiștilor. Moartea acestuia, survenită pe 10 ianuarie în urma unui infarct, a fost un prim șoc pentru colegii săi și pentru sistemul de ordine publică, care a pierdut un profesionist recunoscut pentru rigoare și implicare.

La doar câteva săptămâni distanță, un alt nume important din structurile de conducere ale Poliției a trecut la cele veșnice. Comisarul-șef Alin Stan a încetat din viață după o luptă grea cu problemele medicale, care i-au afectat grav starea de sănătate. În urmă cu aproximativ o lună, acesta fusese internat într-o unitate medicală din București, după ce suferise un accident vascular cerebral. Evoluția stării sale a fost una complicată, iar în ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, organismul său nu a mai rezistat.

Decesul lui Alin Stan a avut un impact puternic asupra colegilor și asupra celor care l-au cunoscut de-a lungul anilor. Considerat un polițist cu o carieră solidă, acesta a ocupat funcții de conducere importante, fiind apreciat pentru echilibrul deciziilor și pentru modul în care a gestionat structuri complexe din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Ulterior, experiența sa profesională l-a recomandat pentru funcția de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, unde și-a continuat activitatea cu același nivel de responsabilitate și implicare.

,,Drum lin, coleg drag!
Cu profundă tristețe am aflat despre trecerea în neființă a comisarului-şef Alin Stan, polițist dedicat şi coleg de înaltă ținută profesională.
De-a lungul carierei sale, a îndeplinit funcția de şef al Serviciului Arme, Explozivi ş Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeş, iar ulterior a ocupat funcția de adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, remarcându-se prin profesionalism, echilibru şi devotament faţă de misiunea de polițist.
Plecarea sa lasă un gol profund în rândul colegilor şi al tuturor celor care l-au cunoscut şi apreciat. Suntem alături de familia îndurerată şi de colegii săi în aceste momente grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Corpul Național al Polițiștilor, pe Facebook.

