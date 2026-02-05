1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Ministrul muncii a anunțat azi că guvernul va da acești bani

PSD ține ca pensionarii să primească un ajutor între 600 de lei și 1.000 de lei în acest an, ei fiind categoria cea mai afectată de noile măsuri fiscale. Bolojan oscilează.

Vârstnicii resimt din plin taxele și impozitele și nu își mai pot achita, în cele mai multe cazuri, nici medicamentele. În timp ce Ministrul muncii insistă, premierul amână decizia și susține că întâi trebuie găsiți banii. Atitudinea lui Bolojan i-a dezamăgit pe cei din coaliție, dar pe pensionari.

PSD vrea ca pensionarii să primească acești bani de Paște și de Crăciun, în funcție de venitul pe care îl primesc lunar. 1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii mai mici de 1.500 de lei; 800 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei; 600 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a spus Petre Florin Manole, Ministrul muncii.

Ilie Bolojan evită să stabilească ajutorul pentru pensionari

Propunerea vizează circa 2,8 milioane de pensionari, dar Ilie Bolojan susține că pachetul nu a fost discutat în Guvern. Cu toate astea nu exclude un sprijin pentru această categorie, asta dacă vor fi găsiți banii necesari.

„Pachetul social anunțat de PSD nu a fost discutat în Guvern. Când avem posibilitatea trebuie să ajutăm românii vulnerabili. Putem ajuta pensionarii în perioada imediat următoare. Da, trebuie să discutăm pentru ca pensionarii să poată primi un sprijin dacă au pensia sub un anumit plafon”, a spus premierul.

UDMR vrea taxe mai mici și îl avertizează pe Bolojan

De asemenea, la o lună după ce au intrat în vigoare noile impozite locale, UDMR cere să li se permită primarilor să taie 50% din majorări. „Guvernul să lase posibilitatea consiliilor locale să-și revină asupra deciziilor luate în decembrie, în sensul de a oferi o reducere de până la 50% între limitele stabilite de Guvern”, spune Kelemen Hunor.

Citește și: O nouă categorie de pensii va fi eliminată. Primeau între 6.000 și 18.000 lei

Citește și: Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament