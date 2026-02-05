Acasă » Știri » 1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Ministrul muncii a anunțat azi că guvernul va da acești bani

1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Ministrul muncii a anunțat azi că guvernul va da acești bani

De: Simona Tudorache 05/02/2026 | 22:24
1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Ministrul muncii a anunțat azi că guvernul va da acești bani

PSD ține ca pensionarii să primească un ajutor între 600 de lei și 1.000 de lei în acest an, ei fiind categoria cea mai afectată de noile măsuri fiscale. Bolojan oscilează.

Vârstnicii resimt din plin taxele și impozitele și nu își mai pot achita, în cele mai multe cazuri, nici medicamentele. În timp ce Ministrul muncii insistă, premierul amână decizia și susține că întâi trebuie găsiți banii. Atitudinea lui Bolojan i-a dezamăgit pe cei din coaliție, dar pe pensionari.

PSD vrea ca pensionarii să primească acești bani de Paște și de Crăciun, în funcție de venitul pe care îl primesc lunar. 1.000 de lei pentru pensionarii cu pensii mai mici de 1.500 de lei; 800 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 1.501 și 2.000 de lei; 600 de lei pentru pensionarii cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei.

„Pensionarii cu pensii mici au simțit mai mult decât oricine impactul creșterii TVA și inflația de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie și decembrie”, a spus Petre Florin Manole, Ministrul muncii.

Ilie Bolojan evită să stabilească ajutorul pentru pensionari

Propunerea vizează circa 2,8 milioane de pensionari, dar Ilie Bolojan susține că pachetul nu a fost discutat în Guvern. Cu toate astea nu exclude un sprijin pentru această categorie, asta dacă vor fi găsiți banii necesari.

„Pachetul social anunțat de PSD nu a fost discutat în Guvern. Când avem posibilitatea trebuie să ajutăm românii vulnerabili. Putem ajuta pensionarii în perioada imediat următoare. Da, trebuie să discutăm pentru ca pensionarii să poată primi un sprijin dacă au pensia sub un anumit plafon”, a spus premierul.

UDMR vrea taxe mai mici și îl avertizează pe Bolojan

De asemenea, la o lună după ce au intrat în vigoare noile impozite locale, UDMR cere să li se permită primarilor să taie 50% din majorări. „Guvernul să lase posibilitatea consiliilor locale să-și revină asupra deciziilor luate în decembrie, în sensul de a oferi o reducere de până la 50% între limitele stabilite de Guvern”, spune Kelemen Hunor.

Citește și: O nouă categorie de pensii va fi eliminată. Primeau între 6.000 și 18.000 lei

Citește și: Noua normalitate de pe piața imobiliară. Pensionarii au ajuns să își caute colegi de apartament

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Știri
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Știri
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”
Gandul.ro
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Digi 24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”
Gandul.ro
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii TV: „Mi-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, „altfel” de streetstyle
Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, „altfel” de streetstyle
Ruxandra Luca și medicul nu au fost singurii „pofticioși”! Cele mai fierbinți episoade ...
Ruxandra Luca și medicul nu au fost singurii „pofticioși”! Cele mai fierbinți episoade în care vedetele noastre s-au dezlănțuit în public
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Psihologul Mirela Dinică, dezvăluiri nebănuite despre Cristian Andrei. Ce s-a întâmplat în urmă ...
Psihologul Mirela Dinică, dezvăluiri nebănuite despre Cristian Andrei. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani: ”Nu te credea nimeni!”
Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în ...
Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005
Vezi toate știrile
×