Acasă » Știri » Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005

Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005

De: Paul Hangerli 05/02/2026 | 22:40
Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005
Mandinga și Elena Gheorghe, sursa- arhiva CANCAN.RO

 CANCAN.RO a scotocit prin arhivă și a dat peste o adevărată capsulă a timpului. O poză rulată într-un ghioc, pe bune! Am pus ghiocul la ureche să auzim marea și, ce să vezi, se auzea vocea Elenei Gheorghe. N-are cum, domne! Am mai încercat o dată. La fel! Curioși din fire, am desfăcut ghiocul și… pac! Am dat de poză!

Elena Gheorghe, parcă ruptă din prezent, dar fix din 2005

Primul lucru care ne-a atras atenția, recunoaștem fără rușine, a fost chiar Elena Gheorghe. Ia uite, domne! Zici că e de ieri poza! De ieri să fie? N-are cum, că afară e iarnă și nici cu Mandinga nu mai cântă. A, da! E din 2005, de la MTV Music Awards!

Și acum vine partea interesantă. Au trecut 21 de ani de când a fost tras cadrul ăla și Elena Gheorghe e neschimbată! Îmbrăcată balcanic, cu brățară lată de aur la mână, body, lanț de aur la gât, jachețică și rochie cu motive etnice. Spectaculos, dar decent, cum numai ea știe. Și, desigur, eternul zâmbet larg, din ăla care pare că a semnat contract pe viață cu publicul.

Despre băieții din cadru ce să spunem? Nu prea știm ce. Elena fură tot spectacolul, cum face ea de obicei. Și inevitabil apare întrebarea: oare de asta s-au despărțit de Mandinga?

Ia să vedem întâi cine era Elena Gheorghe și de unde vine. Că poate unii știu, dar sigur mulți au uitat!

Fata cu șapte „frați” și voce de festival

Deschidem arhiva presei vremii și descoperim că Elena Gheorghe era, la doar 19 ani, solista trupei Mandinga, singura trupă românească de muzică afro-latină din perioada aceea. Nu era joacă! Salsa, merengue, cumbia, samba, rumba, cha-cha – Mandinga cânta cam tot ce putea face lumea să danseze fără să mai țină cont de ora de culcare.

Elena spunea că băieții din trupă erau ca șapte frați mai mari. O gașcă mare și veselă, fără scandaluri, fără fițe. Doar muncă și distracție. Și, surpriză, nu avea iubit în trupă, deși scenariul clasic ar fi zis altceva.

Povestea ei începe din familie. Elena e fiică de preot, dar asta nu a oprit-o să urce pe scenă în ținute sexy. Ba chiar spunea că părinții ei sunt moderni și mândri de ea. Mama ei era cântăreață de folclor, iar Elena a început să cânte muzică populară de la 5 ani. La un moment dat, recunoștea că s-a simțit jenată de direcția asta și a schimbat macazul spre latino. Și bine a făcut, că altfel poate nu ajungea la MTV și nici la Cerbul de Aur.

Și, atenție, Elena avea hobby-uri serioase: bungee jumping! Practicat la mare, evident, că unde altundeva să sari în gol cu stil? Spunea că e încăpățânată și merge până în pânzele albe când are dreptate. Asta explică multe. La 19 ani spunea clar: nu se considera femeie, ci doar o fată simpatică. În schimb avea grijă obsesiv de păr, nu-l usca cu foehnul și se spăla pe dinți de patru ori pe zi.

Disciplina asta probabil a ajutat-o să rămână la fel de fresh peste ani. Zâmbetul larg cu pastă de dinți multă se ține!

Elena Gheorghe si Trupa Mandinga 2005, sursa- arhiva CANCAN.RO

Despărțirea de Mandinga – momentul în care Elena a mers pe cont propriu

Dar, cum spune românul, toate despărțirile dor. Plecarea Elenei Gheorghe din Mandinga nu a fost scandal cu farfurii zburătoare, ci o decizie strategică. Solista era nemulțumită că nu putea apărea la TV sau în presă fără trupă. În plus, colegii plănuiau un nou concept cu trei soliste.

Elena a primit un ultimatum: ori cântă alături de alte două fete, ori pleacă. După câteva zile de gândire, Elena a ales varianta care i-a schimbat cariera – solo. „Mi-am închis toate socotelile cu fosta mea trupă”, declara artista la vremea respectivă.

Și nu a rămas singură prea mult. A ajuns rapid pe mâinile producătorului Laurențiu Duță și a început un proiect nou, botezat simplu și clar: „Elena”. Mandinga căuta între timp alte soliste, iar Elena se pregătea să devină concurența directă a trupei care o lansase. Și, după cum știm, pariul ei a fost unul câștigător.

Elena Gheorghe este exemplul care ne arată că unele vedete nu îmbătrânesc, doar își schimbă playlist-ul. Privind fotografia din ghioc, realizăm că unele lucruri rămân la fel.

Energia, zâmbetul și stilul Elenei Gheorghe par că au trecut prin timp cu pașaport diplomatic. De la fata cu șapte „frați” din Mandinga la artista solo care umple scenele și azi, Elena rămâne una dintre cele mai constante prezențe din muzica românească. Și dacă mai găsim ghiocuri prin arhivă, promitem să le ascultăm. Cine știe ce alte voci ne mai vorbesc din trecut.

CITEȘTE ȘI: Bitză, direct din cartier pe covorul roșu. Cum zdrăngăneau geamurile în 2005 și de ce „Sevraj” e încă lege

 Fotografia din culise: zeița Diana Munteanu, ritualul frumuseții și anii în care MTV făcea legea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Știri
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Știri
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații...
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”
Gandul.ro
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita...
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită...
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Parteneri
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când a renunțat la viața publică?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică de când...
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport.ro
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
Click.ro
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie...
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită bereta verde a Forțelor Speciale
Digi 24
VIDEO EXCLUSIV Cum arată „Săptămâna Iadului” din Armata Română: testul extrem care decide cine merită...
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că practică o „diplomaţie patetică”
Digi24
Liderul european căruia Putin e dispus să-i răspundă la telefon. Lavrov spune despre el că...
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
go4it.ro
Arma care schimbă tot: Racheta ce poate decima aviația Rusiei, aproape de Ucraina
Care este cel mai ușor metal din lume?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii TV: „Mi-a zis că, dacă am nevoie să ne sfătuim, îmi stă la dispoziție”
Gandul.ro
Judecătorul CCR numit de Nicușor Dan s-a dat de gol în timpul emisiunii TV: „Mi-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, „altfel” de streetstyle
Nici GPS-ul nu i-a ajutat în cartierul milionarilor! Inna și Deliric, „altfel” de streetstyle
Ruxandra Luca și medicul nu au fost singurii „pofticioși”! Cele mai fierbinți episoade ...
Ruxandra Luca și medicul nu au fost singurii „pofticioși”! Cele mai fierbinți episoade în care vedetele noastre s-au dezlănțuit în public
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Cristi Chivu a purtat torța olimpică pe străzile din Milano. Imagini istorice!
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Prima Bebelușă s-a iubit cu un Vizir! Gaz pe foc a fost!
Psihologul Mirela Dinică, dezvăluiri nebănuite despre Cristian Andrei. Ce s-a întâmplat în urmă ...
Psihologul Mirela Dinică, dezvăluiri nebănuite despre Cristian Andrei. Ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani: ”Nu te credea nimeni!”
Stelian Ogică vrea să participe la Survivor, chiar dacă producătorii l-au refuzat: ”Supraviețuitor ...
Stelian Ogică vrea să participe la Survivor, chiar dacă producătorii l-au refuzat: ”Supraviețuitor înseamnă să fii bărbat”
Vezi toate știrile
×