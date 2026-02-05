Am găsit o poză rulată într-un ghioc! Elena Gheorghe, descoperirea care ne-a teleportat direct în 2005

CANCAN.RO a scotocit prin arhivă și a dat peste o adevărată capsulă a timpului. O poză rulată într-un ghioc, pe bune! Am pus ghiocul la ureche să auzim marea și, ce să vezi, se auzea vocea Elenei Gheorghe. N-are cum, domne! Am mai încercat o dată. La fel! Curioși din fire, am desfăcut ghiocul și… pac! Am dat de poză!

Elena Gheorghe, parcă ruptă din prezent, dar fix din 2005

Primul lucru care ne-a atras atenția, recunoaștem fără rușine, a fost chiar Elena Gheorghe. Ia uite, domne! Zici că e de ieri poza! De ieri să fie? N-are cum, că afară e iarnă și nici cu Mandinga nu mai cântă. A, da! E din 2005, de la MTV Music Awards!

Și acum vine partea interesantă. Au trecut 21 de ani de când a fost tras cadrul ăla și Elena Gheorghe e neschimbată! Îmbrăcată balcanic, cu brățară lată de aur la mână, body, lanț de aur la gât, jachețică și rochie cu motive etnice. Spectaculos, dar decent, cum numai ea știe. Și, desigur, eternul zâmbet larg, din ăla care pare că a semnat contract pe viață cu publicul.

Despre băieții din cadru ce să spunem? Nu prea știm ce. Elena fură tot spectacolul, cum face ea de obicei. Și inevitabil apare întrebarea: oare de asta s-au despărțit de Mandinga?

Ia să vedem întâi cine era Elena Gheorghe și de unde vine. Că poate unii știu, dar sigur mulți au uitat!

Fata cu șapte „frați” și voce de festival

Deschidem arhiva presei vremii și descoperim că Elena Gheorghe era, la doar 19 ani, solista trupei Mandinga, singura trupă românească de muzică afro-latină din perioada aceea. Nu era joacă! Salsa, merengue, cumbia, samba, rumba, cha-cha – Mandinga cânta cam tot ce putea face lumea să danseze fără să mai țină cont de ora de culcare.

Elena spunea că băieții din trupă erau ca șapte frați mai mari. O gașcă mare și veselă, fără scandaluri, fără fițe. Doar muncă și distracție. Și, surpriză, nu avea iubit în trupă, deși scenariul clasic ar fi zis altceva.

Povestea ei începe din familie. Elena e fiică de preot, dar asta nu a oprit-o să urce pe scenă în ținute sexy. Ba chiar spunea că părinții ei sunt moderni și mândri de ea. Mama ei era cântăreață de folclor, iar Elena a început să cânte muzică populară de la 5 ani. La un moment dat, recunoștea că s-a simțit jenată de direcția asta și a schimbat macazul spre latino. Și bine a făcut, că altfel poate nu ajungea la MTV și nici la Cerbul de Aur.

Și, atenție, Elena avea hobby-uri serioase: bungee jumping! Practicat la mare, evident, că unde altundeva să sari în gol cu stil? Spunea că e încăpățânată și merge până în pânzele albe când are dreptate. Asta explică multe. La 19 ani spunea clar: nu se considera femeie, ci doar o fată simpatică. În schimb avea grijă obsesiv de păr, nu-l usca cu foehnul și se spăla pe dinți de patru ori pe zi.

Disciplina asta probabil a ajutat-o să rămână la fel de fresh peste ani. Zâmbetul larg cu pastă de dinți multă se ține!

Despărțirea de Mandinga – momentul în care Elena a mers pe cont propriu

Dar, cum spune românul, toate despărțirile dor. Plecarea Elenei Gheorghe din Mandinga nu a fost scandal cu farfurii zburătoare, ci o decizie strategică. Solista era nemulțumită că nu putea apărea la TV sau în presă fără trupă. În plus, colegii plănuiau un nou concept cu trei soliste.

Elena a primit un ultimatum: ori cântă alături de alte două fete, ori pleacă. După câteva zile de gândire, Elena a ales varianta care i-a schimbat cariera – solo. „Mi-am închis toate socotelile cu fosta mea trupă”, declara artista la vremea respectivă.

Și nu a rămas singură prea mult. A ajuns rapid pe mâinile producătorului Laurențiu Duță și a început un proiect nou, botezat simplu și clar: „Elena”. Mandinga căuta între timp alte soliste, iar Elena se pregătea să devină concurența directă a trupei care o lansase. Și, după cum știm, pariul ei a fost unul câștigător.

Elena Gheorghe este exemplul care ne arată că unele vedete nu îmbătrânesc, doar își schimbă playlist-ul. Privind fotografia din ghioc, realizăm că unele lucruri rămân la fel.

Energia, zâmbetul și stilul Elenei Gheorghe par că au trecut prin timp cu pașaport diplomatic. De la fata cu șapte „frați” din Mandinga la artista solo care umple scenele și azi, Elena rămâne una dintre cele mai constante prezențe din muzica românească. Și dacă mai găsim ghiocuri prin arhivă, promitem să le ascultăm. Cine știe ce alte voci ne mai vorbesc din trecut.

