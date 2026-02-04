Acasă » Știri » Bitză, direct din cartier pe covorul roșu. Cum zdrăngăneau geamurile în 2005 și de ce „Sevraj” e încă lege

Bitză, direct din cartier pe covorul roșu. Cum zdrăngăneau geamurile în 2005 și de ce „Sevraj” e încă lege

De: Paul Hangerli 04/02/2026 | 22:40
Bitză, direct din cartier pe covorul roșu. Cum zdrăngăneau geamurile în 2005 și de ce „Sevraj” e încă lege
Bitză, sursa- arhiva CANCAN.RO

Am dat peste o poză prăfuită, printre discuri de vinil cu hip-hop românesc, din arhiva CANCAN.RO. Bașii parcă încă se aud. Era 2005, Premiile MTV, iar Bitză, pe numele real Mihai Bîză, părea teleportat direct din America. Pe vremea aia nu arătai așa dacă nu aveai fie buzunar gros, fie prieteni prin State care să-ți trimită pachete „de la mama hip-hop-ului”. În orice caz, Mihai Bîză nu a făcut ”bîză” de noi ci a livrat quality content.

Outfit de import, vibe de București

Jacheta? Raw Blue, azi trecută la vintage, abia-abia o mai găsești. Pare piele, dar nu e – eco înainte să fie cool. Preț? 80 și ceva de dolari acum.
Șapca? San Diego Padres. Baseball, nene. Nu știm sigur dacă era fan. Probabil da. Sau poate nu. La două zile schimbai echipa, schimbai șapca. Important era să fie din America, că de-acolo venea hip-hop-ul.
Blugi largi – normal. Bocanci albi – statement. La braț, iubita de atunci, rochie de seară neagră, pantofi eleganți. Contrastul făcea tot.

MTV 2005: 5 nominalizări, zero statuete, maxim respect

La Premiile MTV din 28 aprilie 2005, Bitză a bifat 5 nominalizări pentru albumul „Sevraj”. Record absolut la vremea aia pentru un debutant din hip-hop.
N-a plecat cu nicio statuetă, dar a plecat cu altceva: scena.
A apărut însoțit de Grasu XXL și DJ Paul, a rupt cu „Următorul pas” și „Vorbește vinul”, iar show-ul a fost suprem. În culise? Puțin încins. Ego-uri umflate cu pompa, clasica tensiune de industrie. Dar toată lumea a ajuns acasă cu bine.
Important: nici până azi niciun artist de hip-hop românesc n-a mai avut cinci nominalizări la o singură ediție MTV.

Iar „Sevraj”? Clasic. Legendă. Manual.

2004–2005: lansare cu minori, alcool și hip-hop pe bune

Cu un an înainte, Bitză lansase „Sevraj” într-o seară de joi, în club Escape, pe Splai. Lansare hip-hop adevărată, nu showroom.
„Mâinile sus pentru toată mișcarea hip-hop din România! Ombladon, Tataee, K-Gula, Zananale, Bitzăăă!”
Peste 800 de oameni au plătit biletul. Tataee & Ombladon au fost acolo, dar nu pe scenă împreună – promisiune neonorată, istorie veche. Război rece.
Pe CD scria mare: Versuri explicite. Interzis minorilor.
În club? Minori la greu. Alcool, țigări, atmosferă și gagici. N-au fost incidente. A fost real și oarecum irepetabil.

De ce era Bitză „altfel”

La Bitză frapa un lucru: nu era ca ceilalți. Nu violența BUG. Nu bășcălia Paraziții. Nu supărarea șmecheră La Familia.
„Sevraj” suna original. Mai aproape de hip-hop-ul francez, cu ingredient cultural, nu doar copie americană. Bitză povestea lucruri pe care le credeai. Hip-hop melancolic? Da. Ironie gravă? Da.
Versuri care stau în picioare și azi? Clar.

Bitză, sursa- arhiva CANCAN.RO

De la albume la afaceri: MC-ul de catifea

După „Sinuciderea unui înger” și „Fapte bune”, Bitză a vândut peste 25.000 de albume și a luat două discuri de aur.
Și dacă tot i-a mers bine, în 2007 a zis: hai să fac și un club.
400.000 de euro investiți fără să clipească. Clubul Session, în Cotroceni.
175.000 doar pe sonorizare – Tannoy, Ferrari-ul sunetului. A dovedit încă o dată că se respectă.
Pereți groși, antifonare serioasă, pupitru DJ de 15 mp, bar de 35 mp, 800 de locuri.
Program? Rap, karaoke, DJ internaționali, jazz, soul, seri pentru femei. Obraz subțire cu cheltuială se ține.

În 2024 Bitză a ținut și un concert aniversar. 20 de ani de carieră. Pentru care a primit și un disc de platină. În 2025, pentru a dovedi că a fost și a rămas un luptător a participat și la Survivor România. Noi ni-l amintim pe cel de atunci, omul care șoca industria rap din România cu un sound și o abordare cu totul nouă.

Bitză a fost un rapper cu flow, cu un timbru inconfundabil, cu versuri smart. A fost un moment. Un artist care a venit cu „Sevraj” și a schimbat regulile jocului. N-a luat statuete, dar a luat respect. N-a copiat, a spus povești melancolice.

Și dacă azi mai tremură geamurile când pui vinilul pe pick-up, nu e nostalgie. E istorie hip-hop românească.

Tot ce-ți spun acum uită până mâine/ Vorbește vinul pentru mine/Nu mai lua în seamă tot ce zic ce fac fără tine/ Tot ce-ți spun acum uită până mâine/Vorbește vinul pentru mine/ Nu mai lua în seamă tot ce zic ce fac fără tine.

CITEȘTE ȘI:  Fotografia din culise: zeița Diana Munteanu, ritualul frumuseții și anii în care MTV făcea legea

Când Bucureștiul se îmbrăca în negru și petrecea pe bar: Maria Marinescu, The Office și anii în care noaptea nu se termina niciodată

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Știri
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Știri
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi poate face să plătească facturi uriașe
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra...
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale de la Nisa
Promotor.ro
Prim contact cu noile modele din gama actualizată Dacia 2026. ProMotor, prezent la testele internaționale...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă și...”
Gandul.ro
Iubita lui Leonardo DiCaprio, „GELOASĂ” pe Kate Winslet. „Se sfătuiește cu ea în orice problemă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Doliu în presa din România! A murit jurnalistul Victor Kapra
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a ...
Denise Rifai demolează concurența cu proiectul secret de la Antena 1. După luni de negocieri, s-a produs transferul care schimbă topul audiențelor
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Alex Bodi, dezvăluiri despre momentul violent cu Bianca Drăgușanu: ”Puteam să ajung la pușcărie”
Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider
Care este cel mai sigur oraș în 2026. Își menține poziția de lider
Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea
Andreea Bălan, bună la casa omului! Așa îl dă gata artista pe Victor Cornea
Mihai Bendeac și Andreea Popescu. Povestea care a rămas în folclorul showbizului
Mihai Bendeac și Andreea Popescu. Povestea care a rămas în folclorul showbizului
Vezi toate știrile
×