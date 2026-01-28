Când Bucureștiul se îmbrăca în negru și petrecea pe bar: Maria Marinescu, The Office și anii în care noaptea nu se termina niciodată

Am scotocit prin arhiva CANCAN.RO și am dat peste o invitație la The Office și o poză cu creatoarea de modă Maria Marinescu. Ținută, nene. All black, rafinament, eleganță tăcută, cu o singură abatere: o geantă Marc Jacobs. Erau anii 2000, Bucureștiul petrecea sălbatic, iar Maria Marinescu era exact acolo unde trebuia să fie: în centrul poveștii.

The Office, locul unde Bucureștiul a învățat ce înseamnă „fițe”

În 1998 începea legenda. The Office, primul club de fițe al Capitalei, apărea pe strada Tache Ionescu, între Romană și Universitate. Inițiativa lui Petru Berciu, clubul era, inițial, o vitrină pentru băuturi fine, dar a devenit rapid un fenomen.

Dress code, selecție la intrare, barman cubanez cu spectacole de bar, cocktailuri care nu existau peste tot și un decor care a lăsat Bucureștiul cu gura căscată: oglinzi mari ca în palate, pereți roșii, canapele bej și lumini dramatice. Dacă intrai, însemna că existai.

Aici se petrecea pe bar, la propriu. Aici se legau relații, se stricau, se reluau și se scria mondenul de a doua zi.

Maria Marinescu, prezența constantă a nopții bucureștene

În acel decor, Maria Marinescu nu era doar invitată. Era parte din atmosferă. Designer rafinat, prezență diafană, gusturi fine și o naturalețe care o făcea să iasă în evidență fără să forțeze nimic. O apariție care nu striga, dar se impunea.

Anii 2000 au prins-o în plin: petreceri, cluburi, lansări, dar și o carieră în modă care creștea constant, fără isterii. Maria știa să fie acolo, dar și să rămână ea.

2002 a adus scandalul. O descindere în forță a poliției, o doză de cocaină găsită sub masă și nume grele în club: Walter Zenga, Raluca Sandu, Ion Ion Țiriac Jr., Ileana Lazariuc, Dan Petrescu. Titlurile au explodat, dar The Office a supraviețuit.

Dosarul s-a stins, clubul a mers mai departe, iar viața de noapte a Bucureștiului a continuat aproape nestingherită. The Office devenea, treptat, loc de petreceri private, lansări de produse și colecții de modă.

Logodna cu Chivu: iubire mare, New York și diamant „uriaș”

Tot în acei ani, viața personală a Mariei Marinescu devenea subiect național. Cristi Chivu, pe atunci star în fotbalul românesc, o cerea în căsătorie la New York, mai devreme decât „programul oficial”. Inel din aur alb, diamant impresionant, confirmare discretă.

„Este iubirea vieții mele”, spunea Chivu. Maria confirma, elegant, fără detalii. Relația părea desprinsă dintr-un film romantic cu final fericit. N-a fost să fie.

N-a mers cu Chivu. N-a mers nici pe reluare.

Despărțirea a venit, apoi tentativele de împăcare, surprinse de paparazzi. Vizite „discrete”, ieșiri grăbite, respingeri publice, stângăcii mondene. Nimic spectaculos în sens hollywoodian, dar suficient cât să țină prima pagină.

Maria nu s-a victimizat, nu a jucat roluri. A mers înainte, chiar și atunci când inimile nu se mai sincronizau. Peste ani a recunoscut că nu era genul de femeie potrivită pentru Chivu. Era mult mai egoistă atunci.

Ion Ion Țiriac: nunta fulger, bodyguarzi și divorț la fel de rapid

A urmat episodul Ion Ion Țiriac. O căsătorie oficializată în mai puțin de 10 minute, cu 17 bodyguarzi, uși închise, nași celebri și o atmosferă mai degrabă tensionată decât festivă. Contract prenupțial, mini-petrecere, apoi, ghinion! Despărțire.

După divorț, Maria a fugit la mare. Mamaia, liniște, soare, costum de baie negru. Fără regrete afișate. Viața merge înainte.

În paralel cu tot acest carusel monden, Maria Marinescu își făcea treaba: colecții prêt-à-porter, lansări elegante, materiale fine, volume, culori neutre, avangardă discretă. Specialiștii spuneau clar: „modelele astea se vor purta și peste doi ani”.

Invitați? Esca, Eram, Oana Cuzino, Zina Dumitrescu, Dana Săvuică. Maria? Modestă, retrasă, fără defilare triumfală. Eleganță fără zgomot.

Împăcări, reluări și o agendă prea plină pentru un singur articol

Și, ca orice poveste mondenă adevărată din Bucureștiul anilor 2000, nici capitolul „reveniri” nu putea lipsi. După despărțiri, logodne ratate și nunți fulger, Maria Marinescu s-a întors, la un moment dat, în brațele lui Tudor Vasile, fiul fostului premier Radu Vasile. Paparazzii au surprins revederi discrete, ieșiri din aceleași imobile, mașini de lux parcate strategic și acea senzație clasică de „n-a fost chiar gata”.

Zvonurile s-au confirmat: legătura dintre ei a fost reluată, semn că, dincolo de titluri și aparențe, unele relații nu se închid niciodată complet. Dar dacă ar fi să povestim toate aventurile, toate iubiriile, toate revenirile și toate despărțirile Măriei Marinescu, ar ieși un text lung cât o Biblie, cu capitole, subcapitole și probabil și un apocrif la final.

Agenda era prea plină, iar viața prea intensă pentru un singur articol. Așa că ne-am oprit civilizat în 2007, anul în care Maria era deja „cu un pas înaintea modei”, dar încă în plină efervescență mondenă.

Final cu lumină, nu cu scandal

Între timp, anii au trecut, nopțile s-au scurtat, cluburile s-au închis sau s-au reinventat, iar viața a curs. După multe căutări, iubiri intense și capitole scrise sub lumina blitzurilor, Maria Marinescu și-a construit, în cele din urmă, o familie.

Astăzi, povestea ei nu mai e despre petreceri pe bar sau invitații la The Office, ci despre echilibru, maturitate și alegeri asumate. Iar poate acesta e cel mai elegant final posibil: nu cel spectaculos, ci cel liniștit. Moda? Moda a rămas o constantă în viața creatoarei, ultima colecție lansată a fost cea de vară 2025. Așteptăm 2026.

CITEȘTE ȘI: O poză veche, un om rar. Gianina Corondan și eleganța de a nu semăna cu nimeni

Cum arăta Vlad Craioveanu în anii 2000, când „telefonul-fantomă” a făcut deliciul a sute de mii de români