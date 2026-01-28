Acasă » Știri » Jojo & „Țeavă” – când Bucureștiul a zis „pe bune?”: iubirea cu paiete, playboy-ul pleșuv și o poveste mai lungă decât DN1 vineri seara

De: Paul Hangerli 28/01/2026 | 23:10
Cătălin Cățoiu și Jojo, sursa- arhiva CANCAN.RO

Când credeai că ai văzut tot în showbizul românesc, apare o poză din arhiva CANCAN.RO care te lovește ca un shot de tequila băut pe stomacul gol: Jojo, strălucitoare ca o reclamă la viață bună, și Cătălin Cățoiu zis „Țeavă”, ținându-se de mână, fericiți, relaxați, complet nepăsători la faptul că el aproape că-i putea fi tată. O poveste de dragoste care a făcut Capitala să șușotească, să râdă, să judece și să rețină.

Fotografia care spune TOT: ea – lumină, el – relaxare totală

Imaginea e aur pur pentru orice nostalgic al mondenului.
El: pleșuv, fără complexe, într-o cămașă purtată „că așa e viața”, pantaloni casual, și o pereche de pantofi care nu sunt nici pantofi, nici adidași, nici sneakers – un fel de „ce-am găsit în grabă”. Bucureștean autentic.
Ea: Jojo. Și gata. Rochie de seară deasupra genunchiului, paiete mari care prind lumina ca o bilă de discotecă, poșetă elegantă, tocuri subțiri, buze roșii, zâmbet de reclamă la fericire.

Se țin de mână. Râd. Par că tocmai ies dintr-o seară reușită.
Și exact asta a enervat lumea.

„Dar ce vede ea la el?” – sport național în București!

Diferența de vârstă a fost prima lovitură sub centură pentru publicul monden: 26 de ani ea, 45 el. Nouăsprezece ani diferență.

Într-un oraș în care toată lumea știe tot despre toată lumea, relația asta a devenit subiect de dezbatere la cafea, la țigară și la coadă la covrigi. Dar Jojo n-a părut niciodată deranjată. Din contră.

Într-un interviu pentru Maxim, spunea simplu că e fericită. Atât. Fără explicații, fără scuze.

Cine e „Țeavă”, de fapt? Nu, nu din seriale – din arhive

Hai să punem stop bârfelor și să scoatem arhiva grea.
Un interviu din anii ’90, realizat la Teatrul de Vară din Mamaia, îl prezintă pe Cătălin Cățoiu drept unul dintre cei mai apreciați operatori TV de cameră portabilă ai vremii.

Și aici vine lămurirea oficială, scrisă, tipărită, imposibil de contestat:

„Țeavă, poreclă datorată aspectului său fizic, înalt și slab.”

Atât. Simplu. Fără mituri, fără scenarii.

Omul lucra pentru reportaje de protocol la Guvern și Președinție, făcuse campanie electorală TV, se mișca bine într-o Românie aflată în plină tranziție. Politică? Da. Avantaje materiale? Le recunoștea cu un zâmbet. Fan Ion Iliescu!

De la Betacam la VH2 – traseu de București hardcore

Cătălin Cățoiu n-a fost doar „băiat de club”. A fost cameraman, director de imagine, apoi muzician. A ajuns la VH2, trupă pop-rock cunoscută, unde activa ca percuționist.

Un traseu tipic pentru anii ’90-2000. Un pic de televiziune, un pic de  politică, multă viață de noapte, un strop de rock și mult tupeu.

Fiind un Playboy fără filtru, în presa vremii dădea declarații care efectiv ardeau hârtia tiparului.

Dacă Bucureștiul ar avea un Hall of Fame al declarațiilor monden-sexuale, „Țeavă” ar fi pe podium.
În interviuri acordate presei, a vorbit deschis despre: saloane de masaj erotic, fantezii sexuale, relația lui cu plăcerea, fără perdea, fără rușine. A spus lucruri care au făcut redactorii să ridice sprâncenele și cititorii să scuipe cafeaua pe ziar. Dar exact asta l-a făcut memorabil. Poate că asta a apreciat și Jojo la el?

Vacanța din Caraibe: Jojo, oceanul și delfinul cu același nume

În mijlocul poveștii lor de dragoste, vine episodul exotic.
Trei săptămâni în Caraibe. Cadou de la Cătălin.

Jojo povestea, cu emoție: „Când am văzut oceanul ca un turcoaz lichid, am plâns de fericire în avion.”

Au făcut parasailing, castele de nisip, au văzut curcubeie și au descoperit ceva absolut absurd de frumos: un delfin-dansator care se numea Jojo, pe o insulă din Turks & Caicos.

Bucureștiul? Verde de invidie.

„Sunați din clopoțel dacă îl vedeți pe delfinul Jojo”

Panourile de pe plajă chiar existau.
Viața a fost, pentru o clipă, mai tare decât orice telenovelă.

Cătălin Cățoiu și Jojo, sursa- arhiva CANCAN.RO

De la iubitul vedetei la consilierul premierului

În 2012, România a ridicat din sprâncene din nou: „Țeavă”, consilier de imagine la Guvern. Mihai Răzvan Ungureanu îl lua cu el la evenimente, iar presa scotea din nou dosarele vechi. Playboy, muzician, actor, operator TV.

„Primul-ministru are o imagine foarte bună și voi face tot ce trebuie să o conserv.”

Bucureștiul a râs, a comentat, a judecat. Ca de obicei.

Jojo, după „Țeavă”: drumuri separate, viață așezată

Relația nu a fost eternă. Dar nici banală. Jojo a mers mai departe, a crescut, și-a construit o familie, o viață stabilă, o imagine solidă.

Privind înapoi, povestea cu „Țeavă” rămâne o fotografie perfectă a unei epoci: fără PR steril, fără Instagram perfect, cu multă viață, multă gură și multă libertate.

Dacă am fi povestit TOATE aventurile, episoadele, iubirile și scandalurile lui „Țeavă”, textul ar fi fost mai încâlcit decât cablurile din spatele Televiziunii Române în ’94.

Ne-am oprit aici. La Jojo strălucind. La „Țeavă” relaxat. La o iubire care a făcut Bucureștiul să vorbească.

Noaptea a păstrat secretul, iar fotografia l-a trădat. Timpul a făcut restul

