Povestea de dragoste dintre Raluca Arvat și Dragoș, trăită departe de lumina reflectoarelor

De: Paul Hangerli 24/01/2026 | 23:10
Raluca Arvat și Dragoș, sursa- arhiva CANCAN.RO

Nu toate poveștile mari vin cu scandal, divorțuri televizate sau declarații lacrimogene. Așa este și povestea Ralucăi Arvat cu Dragoș: o relație care a părut mereu „pe bune” și care, paradoxal, a devenit un mic mister al presei mondene.

Născută pe 10 august 1975, la Brașov, Raluca Arvat a intrat în presă devreme, în 1994. Nu direct la București, nu direct pe „marele ecran”. A început ca reporter și redactor la un ziar local, apoi la o televiziune locală, unde le-a făcut pe toate: reportaj, redactare, prezentare.

La PRO TV Brașov, a crescut firesc: reporter, prezentator, producător. Făcea știri, corespondențe pentru „Ora 7, Bună Dimineața!” și învăța meserie din mers. În 1 iulie 2000, vine la București, la Departamentul Sport PRO TV, unde intră într-un teritoriu dominat aproape exclusiv de bărbați. Nu doar că rezistă, dar devine una dintre cele mai recognoscibile figuri din sportul TV.

Dragoș, omul care apărea rar, dar conta mult

Într-un interviu sincer, Raluca spunea clar cine sunt oamenii importanți din viața ei: mama, sora, prietenii apropiați și Dragoș. Nu era un personaj monden, nu dădea interviuri, nu poza. Tocmai de aceea a și rămas un mister.

Relația lor a durat mai bine de cinci ani. Lung pentru showbiz, enorm pentru presă. Au apărut zvonuri, au apărut chiar știri despre o posibilă căsătorie. Ba chiar declarații clare: „Vrem să fim împreună pentru totdeauna”. Și totuși, nu s-au luat. De ce? Nu știm. Și poate exact asta e cheia: n-au simțit nevoia să explice nimănui.

Ce îi plăcea Ralucăi, dincolo de ecran

În afara știrilor sportive, Raluca Arvat era (și este) un om cu gusturi clare. Iubea filmele, literatura de calitate, muzica, sportul și aranjamentele florale făcute „așa cum se pricepe”.

Visa copil fiind să se facă „șoferiscă”, apoi „șefenic” (pentru că auzise de „șef e Nicu”) și astronaut. Avea poreclele Realuca (pentru că ținea cu Real Madrid) și Ralucone. Spunea „Pe bune” și „Hai, no!”, ca orice ardeleancă autentică.

Cărțile ei preferate erau „Magicianul” de John Fowles și „Numele trandafirului” de Umberto Eco. Cultură tată! Actori: Robert De Niro, Al Pacino, Edward Norton. Actrițe: Julia Roberts, Cameron Diaz, Angelina Jolie. Se identifica cu Erin Brockovich, pentru că era o luptătoare. Culoarea preferată? Roșu. Sportul practicat? Schiul. La TV? Formula 1 și Champions League.

America, dorul și planurile mari

Unul dintre puținele momente în care Raluca a vorbit mai deschis despre relația cu Dragoș a fost după o vacanță în Washington, unde el era plecat cu o bursă MBA. Nu se văzuseră de patru luni. Au petrecut Crăciunul și Revelionul împreună, doar ei doi. Romantic, simplu, fără spectacol.

Au vizitat muzee, Casa Albă, Zoo, universitatea unde studia Dragoș. Au aprins lumânări de Crăciun și au privit concertele de sărbători. „A fost extrem de romantic”, spunea Raluca. La întoarcere, era bucuroasă să revină la redacția de sport, unde atmosfera era „ca într-o echipă mare”.

Casa de căni – detaliul care spune tot

Poate cel mai simpatic detaliu despre relația lor: cănile. Raluca era obsedată de ele. Atât de obsedată încât le-a făcut „o casă” într-un dulap. Pe categorii. Pe momente speciale. Dragoș îi aducea căni din fiecare deplasare. Două de fiecare dată. Știau deja ritualul.

Nu beau două dimineți la rând din aceeași cană. Le „rulau”. Un cuplu care își împarte cănile așa nu pare deloc unul superficial.

Raluca și Dragoș au ajuns și la Berlin, în timpul Campionatului Mondial. N-au prins bilete la finală, dar au trăit meciul pe „Aleea Fanilor”, alături de mii de suporteri. A fost, după cum spunea ea, o experiență despre bucuria pură a oamenilor care se comportă „ca o mare familie”. Niciun om trist. Nicio figură posomorâtă. Doar fotbal și viață.

E vara lui 2007. Raluca și Dragoș urcă într-o mașină. Pantaloni scurți, tricouri simple, zero fițe. Expresia ei pare să spună: „Hai, măi nene, acum v-ați găsit?” Dar o știm destul de bine cât să intuim că n-a fost supărată. Dragoș e un pic mai serios, dar genul de serios care parcă e pe punctul de a râde.

Raluca Arvat și Dragoș, sursa- arhiva CANCAN.RO

Și apoi- tăcerea

După toate acestea, a urmat despărțirea. Fără scandal. Fără comunicate. Fără explicații. Presa a mai vehiculat numele lui Dragoș mult timp, dar realitatea e simplă și clară: Raluca Arvat nu este căsătorită cu Dragoș. Dragoș nu mai apare în viața ei publică.

Mai târziu, Raluca va avea un partener de lungă durată, Bogdan, cu care are un băiețel. O altă etapă. O altă viață.

Poza din 2007 nu surprinde un cuplu celebru. Surprinde doi oameni normali. Și poate tocmai de aceea a rămas importantă. Raluca Arvat și Dragoș au fost genul de relație care nu a trăit din expunere, ci din discreție. N-au simțit nevoia să explice nimic. Au fost. Atât.

