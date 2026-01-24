Acasă » Știri » James Bond pe Netflix: câte filme 007 poți vedea acum și de ce e un moment rar

De: Paul Hangerli 24/01/2026 | 23:30
First Light 007, captură social media IO Interactive

Filmele James Bond au ajuns, în sfârșit, într-un singur loc. Dacă aveai chef de un maraton 007, acum e momentul perfect: Netflix găzduiește întreaga filmografie oficială James Bond, de la debutul lui James Bond interpretat de Sean Connery în Dr. No (1962), până la adio-ul emoționant al lui Daniel Craig în No Time to Die. În total, vorbim despre 25 de filme, 6 actori principali și peste șase decenii de spionaj, martini, gadgeturi și replici memorabile. Pentru fani, este una dintre cele mai consistente oferte Bond din streaming de până acum.

De ce e mare lucru că Bond e pe Netflix

Franciza Bond a fost mereu „nomadă” în streaming. Filmele apăreau temporar pe o platformă, dispăreau după câteva luni, reapăreau în altă parte. Niciodată însă toată seria, simultan.

Faptul că Netflix are acum întregul catalog într-un singur pachet e ceva nou pentru 007 și o raritate pentru o franciză atât de valoroasă. Practic, poți face un maraton complet, fără pauze forțate și fără să cauți fiecare film pe alt serviciu.

De ce sunt filmele Bond pe Netflix, deși Amazon deține MGM

Aici lucrurile devin interesante. În mod logic, după ce Amazon a cumpărat MGM, toată lumea se aștepta ca seria Bond să fie exclusiv pe Prime Video. Nu s-a întâmplat.

Conform unui raport publicat de Deadline în decembrie 2025, strategia Amazon nu este să țină titlurile MGM sub cheie, ci să le licențieze global, ca sursă de venit. Practic, Bond este tratat ca un activ premium care trebuie să circule, nu ca o momeală pentru abonați.

Planul inițial prevedea lansarea treptată a câtorva titluri (Skyfall, Quantum of Solace, Die Another Day, No Time to Die), dar în final toate filmele au ajuns pe Netflix deodată, în SUA, mai multe țări europene și America Latină.

Ce să vezi până apare Bond 26

Și da, să scoatem elefantul din cameră: Bond 26 încă nu există oficial. Știm că Denis Villeneuve este regizorul confirmat, dar noul James Bond nu a fost încă ales. Zvonuri sunt multe, confirmări zero.

Asta face situația Netflix cu atât mai bună. Ai timp să recuperezi, să compari și să-ți alegi Bond-ul preferat: începe cu Casino Royale dacă vrei un Bond modern, realist și emoțional, mergi cronologic cu Dr. No pentru experiența completă, sari direct la „best of”: Goldfinger, The Spy Who Loved Me, Skyfall.

Diferențele dintre epoci sunt fascinante: Connery e autoritar și ironic, Roger Moore e relaxat și autoironic, Timothy Dalton e întunecat, Pierce Brosnan e elegant și exploziv, iar Craig a dus personajul într-o zonă profund umană.

Bonusul ciudat: un Bond „neoficial”

Netflix a inclus și Never Say Never Again (1983), filmul atipic în care Sean Connery a revenit în rolul lui Bond în afara continuității oficiale EON Productions. Nu e parte din seria canonică, dar e un experiment interesant pentru fanii hardcore.

Un avertisment important: filmele James Bond nu vor rămâne permanent pe Netflix. Contractul este pe termen limitat, iar datele exacte de retragere nu au fost încă anunțate. Istoric vorbind, titlurile Bond stau câteva luni, apoi dispar.

Concluzia e simplă: dacă ai de gând să vezi (sau să revezi) seria completă, nu amâna.

În acest moment, 26 de filme James Bond (inclusiv titlul neoficial) pot fi urmărite pe Netflix. Este una dintre cele mai rare ocazii în care întreaga istorie 007 este disponibilă într-un singur loc.

Până când Bond 26 va deveni realitate, Netflix oferă exact ce trebuie: timp, acces complet și libertatea de a redescoperi unul dintre cele mai mari personaje din istoria cinemaului.

×