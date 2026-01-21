Stăpânul Inelelor revine în forță la cinema: cifrele care arată că legenda nu îmbătrînește

La aproape un sfert de secol de la lansarea primului film, trilogia Stăpânul Inelelor demonstrează că are o forță rar întîlnită în istoria cinematografiei. Re-lansarea în cinematografe a filmelor lui Peter Jackson nu a fost doar un exercițiu nostalgic, ci un succes financiar solid, susținut de fani din întreaga lume.

O reîntoarcere spectaculoasă pe marile ecrane

Filmele din trilogia The Lord of the Rings au revenit recent în cinematografe, iar rezultatele au confirmat ceea ce mulți bănuiau deja: Pămîntul de Mijloc încă atrage masele. Re-lansarea a fost organizată pentru a marca 25 de ani de la premiera filmului „The Fellowship of the Ring”, apărut în 2001, iar reacția publicului a depășit așteptările.

Doar în Statele Unite, re-lansarea a generat aproximativ 9 milioane de dolari la box office-ul intern, în timp ce, la nivel global, încasările au ajuns la 10,5 milioane de dolari. Pentru niște filme lansate inițial în urmă cu mai bine de două decenii, cifrele sînt impresionante și spun multe despre longevitatea francizei.

Cum s-au împărțit încasările

Analizînd mai atent datele, rezultatele arată o distribuție relativ echilibrată între cele trei filme. „The Fellowship of the Ring” a obținut aproximativ 3,85 milioane de dolari într-un interval de patru zile. „The Two Towers” a adăugat 2,64 milioane de dolari, iar „The Return of the King” a încasat în jur de 2,5 milioane de dolari în doar două zile de proiecții.

Inițial, re-lansarea fusese programată pentru doar două weekenduri, în perioada 16–18 ianuarie și 23–25 ianuarie, fiecare film fiind proiectat pe rînd. Însă cererea ridicată și reacția entuziastă a publicului au determinat extinderea perioadei de difuzare în cinematografe.

Un cadou neașteptat pentru fani

Revenirea pe marele ecran nu a fost doar o reluare clasică. Fanii au avut parte și de imagini suplimentare, introduse chiar la începutul proiecțiilor. Potrivit relatărilor din presa de specialitate, secvențele inedite sînt legate de celebra scenă din Minele din Moria.

Peter Jackson a ales să includă un moment de tip „blooper”, povestind un incident petrecut în timpul filmărilor. Viggo Mortensen, interpretul lui Aragorn, suferise un accident în timpul unui weekend petrecut la surf, fiind lovit de placă în zona feței. Actorul s-a prezentat la filmări cu ochiul umflat, iar regizorul a fost nevoit să îl filmeze doar din unghiurile favorabile. O întîmplare devenită, peste ani, parte din mitologia seriei.

De ce Stăpânul Inelelor rămîne un fenomen

Succesul re-lansării confirmă statutul aproape unic al trilogiei. Filmele se bucură în continuare de scoruri impresionante: note foarte mari pe IMDb și procente de apreciere ridicate din partea criticilor și publicului. Povestea, personajele și amploarea vizuală rămîn repere greu de egalat.

Mai mult decît atît, Stăpânul Inelelor nu este doar o serie de filme, ci o experiență colectivă. Re-lansarea a adus în săli atît fani vechi, cît și o generație mai tînără, care a descoperit Pămîntul de Mijloc pe marele ecran pentru prima dată.

Următorul capitol: „The Hunt for Gollum”

Franciza nu se oprește aici. Următorul proiect major, The Hunt for Gollum, este deja în pregătire și promite să extindă universul creat de Tolkien. Potrivit Fandomwire, filmul va explora o perioadă mai puțin detaliată pînă acum și va urmări misiunea lui Aragorn de a-l găsi pe Gollum.

La proiect sînt implicați din nou Peter Jackson, Fran Walsh și Philippa Boyens, iar nume mari sînt așteptate să revină. Ian McKellen ar urma să-l interpreteze din nou pe Gandalf, Andy Serkis să revină ca vocea lui Gollum, iar Elijah Wood ar putea reapărea în rolul lui Frodo. Există însă și zvonuri potrivit cărora Viggo Mortensen ar putea să nu se întoarcă în rolul lui Aragorn.

Re-lansarea trilogiei Stăpânul Inelelor demonstrează că marile povești nu au termen de expirare. Cu încasări solide, săli pline și un nou film la orizont, universul Pămîntului de Mijloc continuă să fie un reper major al cinematografiei mondiale. Iar dacă cifrele spun adevărul, aventura este departe de a se fi încheiat.

