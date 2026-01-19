Acasă » Știri » Fact-check: A dus Mike Tyson la Donald Trump cererea de grațiere a lui P. Diddy, pe fondul problemelor legale?

De: Paul Hangerli 19/01/2026 | 23:30
Mike Tyson, sursa-captură social media Dj Vlad

Sean „Diddy” Combs ar fi încercat să obțină o grațiere prezidențială apelând la ajutorul fostului campion mondial la box Mike Tyson, potrivit unor relatări din presă. Iată ce se știe, ce a fost confirmat și ce rămâne neclar.

Ce susțin relatările din presă

Conform unor informații publicate de The Sun, Combs i-ar fi cerut lui Mike Tyson să acționeze ca intermediar și să înmâneze o scrisoare de cerere de grațiere președintelui Donald Trump. Sursele citate afirmă că Tyson ar fi predat scrisoarea în timpul unei vizite la Casa Albă, în noiembrie, după ce ar fi discutat anterior cu persoane din cercul apropiat al lui Combs.

Potrivit aceleiași relatări, Tyson ar fi recunoscut că s-a simțit emoționat și nesigur în legătură cu solicitarea, dar că a acceptat să ducă scrisoarea la Washington, îndeplinind ceea ce i se ceruse.

Contextul implicării lui Mike Tyson

Implicarea lui Tyson ar fi avut loc în 2024, când fostul boxer a fost întrebat într-un interviu despre situația juridică a lui Combs, pe fondul problemelor legale tot mai serioase ale rapperului, inclusiv acuzații aflate atunci în curs de soluționare. Răspunsul lui Tyson a fost unul empatic, afirmând că îi dorește „tot binele”.

Este important de menționat că nici Mike Tyson, nici Casa Albă nu au confirmat oficial că Tyson ar fi livrat scrisoarea de grațiere.

Poziția oficială a lui Donald Trump

Într-un interviu acordat pe 7 ianuarie The New York Times, Donald Trump a confirmat existența unei scrisori din partea lui Combs, prin care acesta solicita clemență. „Mi-a cerut o grațiere… printr-o scrisoare”, a declarat Trump. Președintele nu a prezentat însă documentul.

Trump a fost ferm în declarații ulterioare. Într-un interviu mai vechi, din august 2025, pentru Newsmax, el a spus că nu intenționează să acorde grațierea, invocând pozițiile „ostile” exprimate de Combs în timpul primei sale campanii prezidențiale. Deși a recunoscut că în trecut a avut o relație cordială cu rapperul, Trump a subliniat că lucrurile „nu mai sunt la fel”.

În octombrie 2025, Casa Albă a respins explicit zvonurile potrivit cărora Trump ar lua în calcul comutarea pedepsei lui Combs, precizând că doar președintele are autoritatea de a decide asupra grațierilor.

Situația juridică actuală a lui P. Diddy

Sean Combs, în vârstă de 56 de ani, execută în prezent o pedeapsă de 50 de luni de închisoare într-un penitenciar federal din New Jersey, după ce a fost condamnat pentru două capete de acuzare privind transportul în scopul practicării prostituției. El a fost achitat de acuzații mai grave, inclusiv racketeering și trafic sexual, în urma unui proces intens mediatizat.

În 2025, Trump a acordat grațieri mai multor persoane cunoscute, inclusiv unor vedete de televiziune, fapt care a alimentat speculațiile că și Combs ar putea beneficia de clemență. Trump a comentat pentru prima dată posibilitatea unei grațieri în vara lui 2025, spunând că nu urmărește cazul „foarte atent”, dar că va „analiza situația”. Ulterior, rapperul 50 Cent — aflat de mult timp în conflict cu Combs — a intervenit public, cerând ca o eventuală grațiere să nu fie acordată.

În prezent, Combs este încarcerat la FCI Fort Dix, cu o dată estimată de eliberare în iunie 2028. Echipa sa juridică continuă demersurile de apel, însă, în contextul refuzului explicit exprimat de Donald Trump, șansele unei grațieri prezidențiale par foarte reduse.

