Un avion s-a prăbușit în curtea unei case. În urma impactului, trei persoane au fost rănite

De: Denisa Crăciun 06/03/2026 | 10:34
Tragedie în nordul orașului Phoenix. Trei persoane au fost rănite după ce un avion de mici dimensiuni a căzut în curtea unei case. Două locuințe au fost afectate.

O situație neașteptată s-a produs în jurul orei 7:20 dimineața. Un avion care se întorcea la aeroportul Deer Valley din cauza unei defecțiuni a provocat o tragedie. Avionul Piper PA-28 s-a prăbușit în curtea unei case.

Trei victime au ajuns la spital după ce un avion a căzut în mijlocul unei curți dintr-o casă din Phoenix. Todd Keller, căpitanul pompierilor din oraș a declarat că avionul decola de pe aeroportul Deer Valley și că a vrut să se întoarcă înainte de producerea incidentului. Prima dată avionul a năruit acoperișul casei, iar apoi a aterizat în curtea unei alte case.

Unde a fost găsit avionul

Imaginile video care au apărut de la fața locului, arată că părțile avionului erau pe acoperiș. Avionul în sine, a fost găsit pe sol, lângă o piscină. În urma impactului, un bărbat care se afla în casă a avut nevoie de îngrijire medicală și a fost transportat la spital în stare critică. Alte două victime se aflau la bord. Un student și un instructor. Cei doi au fost și ei duși la spital. Cauza defecțiunii pentru care pilotul a fost nevoit să se întoarcă nu a fost identificată. Pe lângă victimele și pagubele create, accidentul a provocat și o scurgere de combustibil, ceea ce a dus la intervenția echipelor speciale în caz de urgențe chimice.

Un alt avion s-a prăbușit recent

Un accident asemănător a avut loc acum câteva zile. De această dată, incidentul a avut loc în Mexic. Un avion al marinei mexicane care transporta un pacient și alte șapte persoane, s-a prăbușit. Luni, avionul a căzut în apropiere de Galveston. Cinci persoane au murit, iar printre victimele decedate se afla și un copil. Avionul marinei mexicane se afla în acel moment la o misiune medicală în coordonare cu Fundația Michou și Mau. Fundația asigură transportul de urgență al copiilor cu arsuri grave, care le pun viața în pericol. Aceștia trebuiau duși la spitalul Shriners Children’s din Galveston, conform organizației.

