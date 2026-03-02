Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați! Cursele aeriene au fost anulate. Detalii de ultimă oră

Situația din Israel se agravează! Peste 1.000 de cetățeni români trebuie să rămână în țările islamice, după ce zborurile dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania au fost amânate. Românii din aceste țări trebuie să aștepte și să treacă prin clipe de coșmar, în timp ce deasupra lor zboară proiectile militare. Ambasada României a intervenit și i-a transportat pe oameni în capitala egipteană.

În Orientul Mijlociu sunt peste 1.000 de români care sperau că aseară vor ajunge acasă, acolo unde sunt feriți de pericol și de zgomotul bombardamentelor. Ambasada României s-a ocupat de transportarea cetățenilor, care s-a făcut prin intermediul unor autobuze pe traseul Israel-Egipt.

Românii, blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Premierul Ilie Bolojan a organizat o ședință în această dimineață pentru a discuta situația, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a recomandat ca țările islamice să nu fie vizitate în această perioadă.

Totuși, ghinionul a început pe drum, pentru că au apărut întârzieri mari din cauza controalelor de la frontieră. Un total de 35 de curse dinspre țările arabe au fost amânate: 17 decolări și 18 aterizări care erau realizate de companiile aeriene TAROM, Wizz Air Malte, FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways.

Din cauza timpului petrecut la vamă, 360 de români care au fost transportați din Israel nu au mai ajuns în țară ieri noapte. Zborurile au fost reprogramate pentru această noapte, chiar dacă sosirea autobuzelor pline de cetățeni români la aeroport era preconizată mai devreme. Firma TAROM a transmis cauzele schimbării datei zborurilor:

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru şi formalităţile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potenţial de blocare a operaţiunii curente, dar şi a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, menționează TAROM.

Zborurile care trebuiau să îi salveze pe români de teroarea care a început în țara islamică au fost reprogramate pe fondul întârzierilor la aeroporturi. Această replanificare a zborurilor este dirijată de autoritățile române care cooperează cu cele egiptene, dar și cu Consulatul României la Cairo și organizatorii de grupuri.

„Pentru cei peste 300 de pasageri, formalităţile de acceptare şi procesare bagaje vor depăşi intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste 1 h). În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potenţial de blocare a aeronavelor în Egipt şi impactarea zborurilor TAROM pe destinaţiile curente (echipaje şi aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent. Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condiţiile operaţionale fiind aliniate pentru desfăşurarea în siguranţă a zborurilor. TAROM mulţumeşte pasagerilor pentru înţelegere şi cooperare în această situaţie generată de factori externi transportului aerian”, a mai transmis compania aeriană.

