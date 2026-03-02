Acasă » Știri » Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați! Cursele aeriene au fost anulate. Detalii de ultimă oră

Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați! Cursele aeriene au fost anulate. Detalii de ultimă oră

De: Iancu Tatiana 02/03/2026 | 11:28
FOTO: Freepik

Situația din Israel se agravează! Peste 1.000 de cetățeni români trebuie să rămână în țările islamice, după ce zborurile dinspre Israel, Dubai, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Egipt și Iordania au fost amânate. Românii din aceste țări trebuie să aștepte și să treacă prin clipe de coșmar, în timp ce deasupra lor zboară proiectile militare. Ambasada României a intervenit și i-a transportat pe oameni în capitala egipteană.

În Orientul Mijlociu sunt peste 1.000 de români care sperau că aseară vor ajunge acasă, acolo unde sunt feriți de pericol și de zgomotul bombardamentelor. Ambasada României s-a ocupat de transportarea cetățenilor, care s-a făcut prin intermediul unor autobuze pe traseul Israel-Egipt.

Românii, blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

Premierul Ilie Bolojan a organizat o ședință în această dimineață pentru a discuta situația, iar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a recomandat ca țările islamice să nu fie vizitate în această perioadă.

Totuși, ghinionul a început pe drum, pentru că au apărut întârzieri  mari din cauza controalelor de la frontieră. Un total de 35 de curse dinspre țările arabe au fost amânate: 17 decolări și 18 aterizări care erau realizate de companiile aeriene TAROM, Wizz Air Malte, FlyDubai, HiSky Europe, Israir Airlines, Qatar Airways.

Din cauza timpului petrecut la vamă, 360 de români care au fost transportați din Israel nu au mai ajuns în țară ieri noapte. Zborurile au fost reprogramate pentru această noapte, chiar dacă sosirea autobuzelor pline de cetățeni români la aeroport era preconizată mai devreme. Firma TAROM a transmis cauzele schimbării datei zborurilor:

„Cursele speciale organizate pentru readucerea în ţară a peste 300 de români sunt reprogramate pentru seara de 2 martie. Transportul terestru şi formalităţile de frontieră au condus la întârzieri mari ale grupurilor de pasageri care călătoresc spre aeroportul din Cairo. În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor (out-of-duty), cu potenţial de blocare a operaţiunii curente, dar şi a aeronavelor în Egipt este inevitabil”, menționează TAROM.

Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați
Românii blocați din cauza conflictului din Orientul Mijlociu nu pot fi repatriați

Zborurile care trebuiau să îi salveze pe români de teroarea care a început în țara islamică au fost reprogramate pe fondul întârzierilor la aeroporturi. Această replanificare a zborurilor este dirijată de autoritățile române care cooperează cu cele egiptene, dar și cu Consulatul României la Cairo și organizatorii de grupuri.

„Pentru cei peste 300 de pasageri, formalităţile de acceptare şi procesare bagaje vor depăşi intervalul minim necesar pentru o decolare în timp util (peste 1 h). În aceste condiţii, riscul de depăşire a timpului de serviciu al echipajelor, cu potenţial de blocare a aeronavelor în Egipt şi impactarea zborurilor TAROM pe destinaţiile curente (echipaje şi aeronave indisponibile pentru cursele operate în regim curent) este iminent.

Compania va efectua zborurile imediat ce pasagerii pot ajunge la aeroport, toate condiţiile operaţionale fiind aliniate pentru desfăşurarea în siguranţă a zborurilor. TAROM mulţumeşte pasagerilor pentru înţelegere şi cooperare în această situaţie generată de factori externi transportului aerian”, a mai transmis compania aeriană.

Citește și:

Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!”

Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul: „Țara este mare”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
Știri
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Știri
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Donald Trump spune care este „scenariul perfect
Digi24
Donald Trump spune care este „scenariul perfect" pentru Iran
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Digi 24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor...
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul...
Test în România cu Chery Tiggo 4: SUV-ul chinezesc care atacă Dacia Duster și Suzuki Vitara
Promotor.ro
Test în România cu Chery Tiggo 4: SUV-ul chinezesc care atacă Dacia Duster și Suzuki...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Capcana din Orientul Mijlociu: Cum sunt afectate România, Europa și Taiwan de acțiunile lui Trump
go4it.ro
Capcana din Orientul Mijlociu: Cum sunt afectate România, Europa și Taiwan de acțiunile lui Trump
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a ...
Grupul VOUĂ aniversează 44 de ani de la înființare! Ce surpriză au pregătit artiștii pentru a marca momentul
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Cine e vinovat pentru rușinea istorică de a participa în play-out? Comentăm cu Florin Costea și Robert Panduru
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Au râs de Gigi Becali?! Prime pentru titlu și Liga Campionilor!
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16.45. Au râs de Gigi Becali?! Prime pentru titlu și Liga Campionilor!
S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează! Actrița celebră este părăsită de ...
S-au căsătorit în cel mai mare secret, dar acum divorțează! Actrița celebră este părăsită de soțul ei, la 7 luni de la marele pas
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Ce spune legea despre verde intermitent la dreapta. Când iau șoferii amendă din cauza semaforului
Daniela Costețchi, la masă cu dușmanul! Informația uluitoare pe care a aflat-o direct de la autorități: ...
Daniela Costețchi, la masă cu dușmanul! Informația uluitoare pe care a aflat-o direct de la autorități: „Mi-a picat cerul în cap”
Vezi toate știrile
×