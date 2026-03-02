Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul: „Țara este mare”

Războiu declanșat în Orientul Mijlociu intră în a treia zi, iar bilanțul victimelor crește. În urma uciderii liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, într-o operațiune militară comună americano-israeliană, confruntarea s-a transformat într-o campanie militară de amploare. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul.

În timp ce Statele Unite au anunțat că au lovit peste 1.000 de ținte iraniene, Teheranul a răspuns cu valuri succesive de rachete și drone asupra Israelului și a bazelor americane din regiune. Iranul a lansat duminică un nou val de atacuri asupra Israelului și bazelor americane din regiune după ce Gărzile Revoluționare au anunțat că urmează „cea mai feroce operațiune ofensivă din istoria forțelor armate ale Republicii Islamice Iran”.

Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării

Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării, după cum au anunțat Gărzile Revoluționare. Au fost lansate mai multe valuri de rachete către Israel, cel de duminică seara având ca obiectiv Ierusalimul. De asemenea, s-au auzit explozii și în mai multe state din Golf și a fost atacată inclusiv o bază cu prezență americană din Irak.

Mai multe serii de explozii au fost auzite duminică seara la Ierusalim, în jurul orei locale 19:20, unde sirenele au fost pornite imediat după ce armata israeliană a anunțat că un val de rachete iraniene au fost lansate către Israel.

„Cu puțină vreme, au fost identificate rachete lansate din Iran asupra teritoriului Israelului”, a anunțat armata, adăugând că a fost activată apărarea antiaeriană pentru a le intercepta.

De asemenea, după atacurile de seara trecută, Donald Trump a reacționat amenințând „că îi vom lovi cu o forță nemaiîntâlnită până acum”. Mai mult, președintele SUA a vorbit despre o operaţiune „de patru săptămâni”.

„A fost întotdeauna un proces de patru săptămâni, aşa că – oricât de puternic este Iranul, ţara este mare -, va dura patru săptămâni sau mai puţin”, a declarat Donald Trump, în cadrul unui interviu.

În același timp, CENTCOM a anunțat că armata americană a atacat peste 1.000 de ținte de la începutul campaniei împotriva Iranului.

Armata SUA a prezentat mai multe „tipuri de ținte” pe care le-a vizat: centre de comandă și control, cartierele generale ale Gărzilor Revoluționare și unităților din subordinea lor, sistemele de apărare antiaeriană, sistemele de lansare a rachetelor balistice, navele militare, submarinele iraniene, amplasamentele rachetelor anti-navă și instalații de comunicații militare.

