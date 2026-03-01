Acasă » Știri » Atac iranian cu dronă asupra bazei Al Salam din Abu Dhabi. Parisul condamnă „atacuri masive și nejustificate”

Atac iranian cu dronă asupra bazei Al Salam din Abu Dhabi. Parisul condamnă „atacuri masive și nejustificate”

De: David Ioan 01/03/2026 | 21:12
Atac iranian cu dronă asupra bazei Al Salam din Abu Dhabi. Parisul condamnă „atacuri masive și nejustificate”
Atac iranian cu dronă asupra bazei Al Salam din Abu Dhabi. Parisul condamnă „atacuri masive și nejustificate”. Foto: X

Un atac cu drone atribuit Iranului a vizat o bază navală din Abu Dhabi unde se află militari francezi, provocând un incendiu, dar fără a face victime, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite.

Incidentul survine în contextul în care Iranul continuă, pentru a doua zi la rând, o serie de atacuri în Orientul Mijlociu, ca reacţie la operaţiunile americane şi israeliene în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian Ali Khamenei.

Atac iranian cu dronă asupra bazei Al Salam din Abu Dhabi

Iranul a lansat noi valuri de drone şi rachete ca represalii la acţiunile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Republicii Islamice.

„Echipe specializate au intervenit azi (duminică) în urma unui incident rezultat al unui atac cu două drone iraniene împotriva unui depozit în baza navală Al Salam, la Abu Dhabi. Atacul a provocat un incendiu în două containere cu diverse materiale, însă nu au existat victime”, transmite ministerul apărării.

Baza Al Salam, cunoscută şi sub numele de „Camp de la Paix”, găzduieşte permanent trupe franceze, la invitaţia Emiratelor Arabe Unite. Ministerul francez al Apărării a confirmat pentru Le Monde că nu au existat victime, în linie cu declaraţiile autorităţilor emirateze.

Parisul condamnă „atacuri masive și nejustificate”

În prezent, aproximativ 900 de militari francezi sunt desfăşuraţi în mai multe baze din EAU. Parisul critică ferm acţiunile Teheranului. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că Iranul desfăşoară „atacurile masive şi nejustificate” în state din Golf şi în Iordania.

Acesta a declarat pe platforma X:

„Ţările din Orientul Mijlociu sunt ţintite în atacuri masive şi nejustificate ale Iranului”.

„Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Bahraianul, Kuwaitul, Omanul, Iordania sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales. Le-am transmis fiecăreia dintre ele condamnarea fără apel, solidaritatea deplină şi întreaga susţinere a Franţei”, mai adaugă ministrul.

CITEŞTE ŞI: Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”

Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile: ”Voiam să plecăm în Riad, apoi am aflat că a fost bombardat”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
Știri
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață „made in China”
Știri
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață „made…
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Mediafax
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran
Adevarul
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate mâine cu Bolojan
Mediafax
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul ...
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea ...
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață ...
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață „made in China”
Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta ...
Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate știrile
×