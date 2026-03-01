Atac iranian cu dronă asupra bazei Al Salam din Abu Dhabi. Parisul condamnă „atacuri masive și nejustificate”

Un atac cu drone atribuit Iranului a vizat o bază navală din Abu Dhabi unde se află militari francezi, provocând un incendiu, dar fără a face victime, potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite.

Incidentul survine în contextul în care Iranul continuă, pentru a doua zi la rând, o serie de atacuri în Orientul Mijlociu, ca reacţie la operaţiunile americane şi israeliene în urma cărora a fost ucis liderul suprem iranian Ali Khamenei.

Atac iranian cu dronă asupra bazei Al Salam din Abu Dhabi

Iranul a lansat noi valuri de drone şi rachete ca represalii la acţiunile militare ale Statelor Unite şi Israelului împotriva Republicii Islamice.

„Echipe specializate au intervenit azi (duminică) în urma unui incident rezultat al unui atac cu două drone iraniene împotriva unui depozit în baza navală Al Salam, la Abu Dhabi. Atacul a provocat un incendiu în două containere cu diverse materiale, însă nu au existat victime”, transmite ministerul apărării.

Baza Al Salam, cunoscută şi sub numele de „Camp de la Paix”, găzduieşte permanent trupe franceze, la invitaţia Emiratelor Arabe Unite. Ministerul francez al Apărării a confirmat pentru Le Monde că nu au existat victime, în linie cu declaraţiile autorităţilor emirateze.

Parisul condamnă „atacuri masive și nejustificate”

În prezent, aproximativ 900 de militari francezi sunt desfăşuraţi în mai multe baze din EAU. Parisul critică ferm acţiunile Teheranului. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că Iranul desfăşoară „atacurile masive şi nejustificate” în state din Golf şi în Iordania.

Acesta a declarat pe platforma X:

„Ţările din Orientul Mijlociu sunt ţintite în atacuri masive şi nejustificate ale Iranului”. „Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatarul, Bahraianul, Kuwaitul, Omanul, Iordania sunt antrenate într-un război pe care nu l-au ales. Le-am transmis fiecăreia dintre ele condamnarea fără apel, solidaritatea deplină şi întreaga susţinere a Franţei”, mai adaugă ministrul.

CITEŞTE ŞI: Rachete iraniene lansate în direcția Europei. Două ar fi vizat Ciprul: „Nu există niciun indiciu că ar fi existat o ameninţare la adresa ţării”

Panică printre românii din Emirate, după ce au început atacurile: ”Voiam să plecăm în Riad, apoi am aflat că a fost bombardat”