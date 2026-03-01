Acasă » Exclusiv » Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”

Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”

De: Andrei Iovan 01/03/2026 | 22:15
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: Am cumpărat 12.000 de mărțișoare
Pe 1 Martie, când unii domni alergau de zor după ultimul mărțișor rămas pe raft, Pescobar deja juca în altă ligă. Una cu gesturi grandioase, am putea spune, pentru că și de data aceasta, a ridicat ștacheta cu mult. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, afaceristul a dezvăluit ce surpriză le-a făcut domnișoarelor în prima zi de primăvară. 

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Pescobar este atent cu doamnele din viața lui, iar atunci apreciază anumite persoane, face gesturi fără jumătăți de măsură. Probabil vă amintiți episodul în care, după întoarcerea Laviniei, Paul Nicolau i-a făcut cadou un bolid de toată frumusețea (VEZI AICI MAI MULTE DETALII).

De data aceasta, în prima zi de primăvară, a vrut să demonstreze din nou că este un gentleman și nu avea cum să trateze superficial ziua de 1 Martie.

Pescobar, start spectaculos de primăvară

Pescobar ne-a dezvăluit că a cumpărat nici mai mult, nici mai puțin de 12.000 de mărțișoare, un număr impresionant, ce-i drept. Cine altcineva a mai achiziționat 12.000 de mărțișoare dintr-un foc? Dar iată cum afaceristul a transformat un gest simbolic, pe care bărbații îl fac de 1 Martie, într-un adevărat spectacol.

Pescobar a cumpărat 12.000 de mărțișoare de 1 Martie. sursă – social media

Mărțișoarele au fost împărțite clientelor care au trecut pragul restaurantelor lui, în prima zi de primăvară, iar operațiunea a fost pusă la punct ca la carte.

Anul acesta am cumpărat 12.000 de mărțișoare, de la magazinul de mărțișoare, care au fost împărțite doamnelor și domnișoarelor, în prima zi de primăvară, a spus Pescobar pentru CANCAN.RO. 

Angajatele au fost cele care au oferit simbolurile primăverii fiecărei femei care a ales să-și petreacă ziua într-unul dintre localurile lui Pescobar. Rezultatul? Zâmbete și voie bună, așa cum era de așteptat. Nu e prima dată când Paul Nicolau demonstrează că știe să-și răsfețe clientele. De-a lungul timpului, a fost asociat cu gesturi generoase și surprize, pe care le gândește în detaliu. De data aceasta a mizat pe o tradiție pur românească, pentru ca primăvara să debuteze corespunzător.

CITEȘTE ȘI – Pescobar revine în forță și îl „articulează” iar pe Lucian Florea: „El e cunoscut cu relații de-astea așa mai extraconjugale”

NU RATA – Noua afacere pe care Pescobar o lansează. Nu se teme de controverse: „Voi face primul lanț de fast-food LGBT din lume, care se numește Frygay”

