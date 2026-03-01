Acasă » Știri » A început evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Anunțul venit de la MAE

A început evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Anunțul venit de la MAE

De: David Ioan 01/03/2026 | 23:42
A început evacuarea românilor din Orientul Mijlociu.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat duminică seară că mii de români aflați în Orientul Mijlociu au solicitat sprijin, după ce atacurile Iranului au determinat suspendarea tuturor zborurilor comerciale din regiune.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile române gestionează un număr tot mai mare de cereri venite din zonele afectate.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a precizat că până în prezent au fost înregistrate 1.066 de solicitări de asistență consulară din partea românilor aflați în statele din Orientul Mijlociu. Acest total nu include cetățenii români din Emiratele Arabe Unite, unde numărul lor este „de ordinul sutelor”, o cifră care se modifică permanent.

Oficialul MAE a anunțat și o evoluție pozitivă în contextul actual: aproximativ 300 de români din Israel sunt în curs de evacuare, urmând să intre în Egipt, unde vor fi preluați de o echipă consulară trimisă de Ambasada României la Cairo.

„Este un început și, în această etapă, probabil vestea cea mai bună pe care o putem da în această seară”, a declarat Andrei Țărnea.

Reprezentantul ministerului a subliniat că situația este în continuă schimbare, iar autoritățile vor reveni cu informații actualizate imediat ce vor exista confirmări privind ieșirea cetățenilor români din zonele de risc. În acest moment, nu se poate vorbi despre o operațiune de repatriere propriu-zisă.

„Până în prezent, colegii din oficiile consulare şi din centrală au primit în total 1.066 de solicitări de asistenţă consulară de la cetăţeni români aflaţi în ţări din Orientul Mijlociu, dar această cifră nu îi include şi pe românii din Emiratele Arabe Unite, care sunt de ordinul sutelor. Deocamdată, nu poate fi dată o cifră exactă, pentru că se schimbă mereu numărul, dar vom reveni cu cifre pe măsură ce situația va fi clarificată”, a explicat purtătorul de cuvânt.

Acesta a mai adăugat că doar în ultimele 24 de ore au fost primite peste 450 de apeluri de asistență consulară, mai mult decât dublul numărului înregistrat în aceeași perioadă a lunii iunie a anului trecut.

