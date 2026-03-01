Acasă » Știri » Ești „pasăre de noapte”? Iată la ce riscuri de sănătate te expui

Ești „pasăre de noapte”? Iată la ce riscuri de sănătate te expui

De: Paul Hangerli 02/03/2026 | 00:50
Ești „pasăre de noapte”? Iată la ce riscuri de sănătate te expui
Păsări de noapte, sursa-pexels.com

Persoanele care stau treze până târziu și sunt mai active noaptea ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta probleme cardiovasculare, arată un studiu amplu realizat în Marea Britanie. Cercetătorii spun că nu cronotipul în sine este „vinovat”, ci nepotrivirea dintre ceasul biologic intern și programul impus de societate.

Ritmul biologic vs. programul matinal

A fi „pasăre de noapte” poate avea consecințe asupra sănătății inimii, susțin autorii cercetării. Studiul a descoperit că persoanele care sunt mai active fizic și mental seara târziu – când majoritatea oamenilor se pregătesc de somn sau deja dorm – au, în medie, o sănătate cardiovasculară mai slabă.

„Asta nu înseamnă că păsările de noapte sunt condamnate”, a explicat Sina Kianersi, cercetător la Brigham and Women’s Hospital și Harvard Medical School, și cea care a condus studiul. Problema reală este nepotrivirea dintre ceasul biologic intern și programul obișnuit al societății, care face mai dificilă adoptarea unor obiceiuri sănătoase pentru inimă.

Potrivit Associated Press, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în Statele Unite. American Heart Association recomandă opt factori esențiali pentru protejarea sănătății inimii: activitate fizică regulată, evitarea tutunului, somn suficient, alimentație echilibrată și controlul tensiunii arteriale, colesterolului, glicemiei și greutății.

300.000 de persoane monitorizate timp de 14 ani

Pentru a analiza legătura dintre cronotip și sănătatea inimii, echipa de cercetare a urmărit peste 300.000 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată, incluși în baza de date UK Biobank. Aproximativ 8% dintre participanți s-au identificat ca fiind „păsări de noapte”, în timp ce un sfert s-au declarat „persoane matinale”. Restul s-au situat undeva la mijloc.

Pe parcursul a 14 ani, păsările de noapte au avut un risc cu 16% mai mare de a suferi un prim infarct sau accident vascular cerebral comparativ cu media populației. În plus, în special în cazul femeilor, s-a observat o stare cardiovasculară generală mai slabă, raportată la cei opt indicatori-cheie recomandați de specialiști.

Obiceiurile nesănătoase rămân factorul decisiv

Cercetătorii spun că diferențele dintre grupurile de persoane monitorizate se explică în principal prin comportamente nesănătoase, precum fumatul, somnul insuficient și alimentația dezechilibrată.

Kristen Knutson, specialist în ritmuri circadiene la Northwestern University, explică faptul că organismul funcționează după un ceas biologic de aproximativ 24 de ore, care reglează nu doar somnul, ci și ritmul cardiac, tensiunea arterială, hormonii de stres și metabolismul.

De exemplu, metabolismul variază pe parcursul zilei, iar o persoană cu un ritm biologic nocturn poate procesa mai greu un mic dejun bogat în calorii consumat foarte devreme dimineața. Asta pentru că dimineața este un moment al zilei care, pentru organismul persoanei respective, ar putea fi considerat încă noapte, din punct de vedere biologic.

Specialiștii recomandă, chiar și în cazul celor care nu pot atinge obiectivul ideal de șapte ore de somn, menținerea unui program regulat de culcare și trezire. Iar una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea inimii, indiferent de cronotip, rămâne renunțarea la fumat.

„Concentrați-vă pe lucrurile de bază, nu pe perfecțiune”, concluzionează cercetătorii. Un sfat care este valabil atât pentru persoanele matinale, cât și pentru „păsările de noapte”.

CITEȘTE ȘI:

Alimentul care te scapă de insomnii și stres, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”A apărut pentru prima oară în Europa”

Alertă alimentară! Produsul retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cine este cu adevărat „Regele invențiilor” de la Românii au Talent: povestea incredibilă începută în 1992
Știri
Cine este cu adevărat „Regele invențiilor” de la Românii au Talent: povestea incredibilă începută în 1992
A început evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Anunțul venit de la MAE
Știri
A început evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Anunțul venit de la MAE
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” /...
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran
Adevarul
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este cu adevărat „Regele invențiilor” de la Românii au Talent: povestea incredibilă începută ...
Cine este cu adevărat „Regele invențiilor” de la Românii au Talent: povestea incredibilă începută în 1992
Horoscop 2 martie 2026. Zodia care are un câștig mare dintr-o investiție
Horoscop 2 martie 2026. Zodia care are un câștig mare dintr-o investiție
A început evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Anunțul venit de la MAE
A început evacuarea românilor din Orientul Mijlociu. Anunțul venit de la MAE
Cum reușesc turiștii să scape din Dubai. Drumul de 4 ore și jumătate cu maşina care le deschide ...
Cum reușesc turiștii să scape din Dubai. Drumul de 4 ore și jumătate cu maşina care le deschide accesul spre Europa
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin în ...
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin în forță
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul ...
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
Vezi toate știrile
×