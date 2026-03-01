Ești „pasăre de noapte”? Iată la ce riscuri de sănătate te expui

Persoanele care stau treze până târziu și sunt mai active noaptea ar putea avea un risc mai mare de a dezvolta probleme cardiovasculare, arată un studiu amplu realizat în Marea Britanie. Cercetătorii spun că nu cronotipul în sine este „vinovat”, ci nepotrivirea dintre ceasul biologic intern și programul impus de societate.

Ritmul biologic vs. programul matinal

A fi „pasăre de noapte” poate avea consecințe asupra sănătății inimii, susțin autorii cercetării. Studiul a descoperit că persoanele care sunt mai active fizic și mental seara târziu – când majoritatea oamenilor se pregătesc de somn sau deja dorm – au, în medie, o sănătate cardiovasculară mai slabă.

„Asta nu înseamnă că păsările de noapte sunt condamnate”, a explicat Sina Kianersi, cercetător la Brigham and Women’s Hospital și Harvard Medical School, și cea care a condus studiul. Problema reală este nepotrivirea dintre ceasul biologic intern și programul obișnuit al societății, care face mai dificilă adoptarea unor obiceiuri sănătoase pentru inimă.

Potrivit Associated Press, bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în Statele Unite. American Heart Association recomandă opt factori esențiali pentru protejarea sănătății inimii: activitate fizică regulată, evitarea tutunului, somn suficient, alimentație echilibrată și controlul tensiunii arteriale, colesterolului, glicemiei și greutății.

300.000 de persoane monitorizate timp de 14 ani

Pentru a analiza legătura dintre cronotip și sănătatea inimii, echipa de cercetare a urmărit peste 300.000 de adulți de vârstă mijlocie și înaintată, incluși în baza de date UK Biobank. Aproximativ 8% dintre participanți s-au identificat ca fiind „păsări de noapte”, în timp ce un sfert s-au declarat „persoane matinale”. Restul s-au situat undeva la mijloc.

Pe parcursul a 14 ani, păsările de noapte au avut un risc cu 16% mai mare de a suferi un prim infarct sau accident vascular cerebral comparativ cu media populației. În plus, în special în cazul femeilor, s-a observat o stare cardiovasculară generală mai slabă, raportată la cei opt indicatori-cheie recomandați de specialiști.

Obiceiurile nesănătoase rămân factorul decisiv

Cercetătorii spun că diferențele dintre grupurile de persoane monitorizate se explică în principal prin comportamente nesănătoase, precum fumatul, somnul insuficient și alimentația dezechilibrată.

Kristen Knutson, specialist în ritmuri circadiene la Northwestern University, explică faptul că organismul funcționează după un ceas biologic de aproximativ 24 de ore, care reglează nu doar somnul, ci și ritmul cardiac, tensiunea arterială, hormonii de stres și metabolismul.

De exemplu, metabolismul variază pe parcursul zilei, iar o persoană cu un ritm biologic nocturn poate procesa mai greu un mic dejun bogat în calorii consumat foarte devreme dimineața. Asta pentru că dimineața este un moment al zilei care, pentru organismul persoanei respective, ar putea fi considerat încă noapte, din punct de vedere biologic.

Specialiștii recomandă, chiar și în cazul celor care nu pot atinge obiectivul ideal de șapte ore de somn, menținerea unui program regulat de culcare și trezire. Iar una dintre cele mai importante măsuri pentru protejarea inimii, indiferent de cronotip, rămâne renunțarea la fumat.

„Concentrați-vă pe lucrurile de bază, nu pe perfecțiune”, concluzionează cercetătorii. Un sfat care este valabil atât pentru persoanele matinale, cât și pentru „păsările de noapte”.

CITEȘTE ȘI:

Alimentul care te scapă de insomnii și stres, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”A apărut pentru prima oară în Europa”

Alertă alimentară! Produsul retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase