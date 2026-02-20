Alertă alimentară! Produsul retras de la vânzare din cauza unei bacterii periculoase

Un produs a fost scos de la vânzare dintr-un magazin coreean din București. S-a descoperit că avea o bacterie periculoasă. Vezi mai jos despre ce produs este vorba.

Magazinul coreean, YORIJORI FOOD SRL, anunță clienții despre retragerea unor loturi de la comercializare. Aceștia spun că este vorba despre un produs numit Topokki care are aromă dulce-iute. Testele au arătat un nivel ridicat de bacterii bacillus cereus.

Producătorii descurajează consumarea produsului în urma testării deoarece este un pericol pentru sănătate.

YORIJORI FOOD SRL- calitatea produselor noastre și transparența față de clienții noștri sunt prioritățile noastre principale. Prin urmare, din motive de protecție preventivă a consumatorilor, rechemăm următorul produs: KOREAN STREET HONGDAE RED CHILLI TOPOKKI. Variantă: Topokki, aromă dulce-iute, anunță compania.

Ce loturi sunt vizate

Loturile vizate conform companiei sunt 13.02.2027//10.03.2027. Tot aceștia spun despre bacteria descoperită că poate provoca greață, vărsături sau diaree.

Testele interne ale produsului menționat mai sus au revelat niveluri ridicate de bacterii Bacillus cereus. Toxinele Bacillus cereus pot provoca greață, vărsături sau diaree. Consumul produsului este strict descurajat, deoarece un risc pentru sănătate nu poate fi exclus, mai adaugă aceștia.

Ce faci dacă ai cumpărat deja produsul

Cei care au cumpărat deja produsul expirat pot returna produsul la magazinul de la care l-au achiziționat, conform companiei YORIJORI FOOD SRL. De asemenea, aceștia au declarat că alte produse pe care le comercializează nu au fost afectate de această bacterie. Au mai adăugat și faptul că produsele sunt comercializate în magazinele K-Food din București.

Alte date de expirare (loturi) ale produsului și alte produse ale mărcii KOREAN STREET nu sunt afectate de această rechemare. Clienții care au achiziționat produsul afectat îl pot returna, desigur, la comerciantul respectiv, a transmis compania.

Ce este bacteria Bacillus cereus

Bacteria Bacillus cereus se găsește în general în mediu, dar poate ajunge și în alimente. Ea poate cauza toxiinfecții alimentare, iar simptomele specifice sunt greața, diareea sau vărsăturile. Chiar dacă are o formă ușoară, poate deveni periculoasă dacă nu este tratată. De obicei trece în scurt timp, simptomele pot fi vizibile timp de 24 de ore. Specialiști spun că poate supraviețui chiar și la mâncăruri care au fost gătite la temperaturi ridicate.

VEZI ȘI: Alertă alimentară în România! Loturi de lapte praf pentru bebeluși, contaminate cu o bacterie periculoasă

Produs alimentar pentru copii, retras de urgență! Poate cauza toxiinfecţii severe şi probleme gastrointestinale. Alertă ANSVSA